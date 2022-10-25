أنغام و«كايرو ستيبس» على مسرح الماركيه في نوفمبر

القاهرة - بوابة الوسط

تتواصل فعاليات مهرجان «Non Stop Music» في مسرح الماركيه بالتجمع الخامس (شرق القاهرة)، بحفلات الفنانة المصرية أنغام والفرقة «كايرو ستيبس»، خلال شهر نوفمبر المقبل.

وتطل «كايرو ستيبس» على جمهورها المصري بعد غياب أربع سنوات عن آخر حفلاتها في الماركيه، وذلك بحفل موسيقي في تمام السابعة مساء الجمعة 4 نوفمبر. في حين تحيي أنغام سهرة غنائية استثنائية بعدها بأسبوع، وذلك في تمام السابعة مساء الجمعة 11 نوفمبر، وفقا لبيان.

وتعود أنغام لمسرح الماركيه بعد غياب بتوليفة من أشهر أعمالها الغنائية، مثل «أكتبلك تعهد»، «ونفضل نرقص، «أنا بعته كتير»، و«هو نفس الشوق»، وذلك خلال أجدد إطلالاتها الجماهيرية بعد نجاح برنامجها التلفزيوني الجديد.

ويشهد بذلك الماركيه عودة فرقة «كايرو ستيبس» لإحياء حفل موسيقي بعد غياب 4 أعوام عن آخر حفلاتها في ديسمبر العام 2018 التي جمعتها وقتها بفرقة «إتش أو إتش».

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ويجمع موسم حفلات مهرجان «Non Stop Music» توليفة حفلات غنائية لمختلف الألوان الموسيقية بين الطرب والأندرجراوند والموسيقى العالمية، واحتضن منذ بدايته في مايو الماضي حفلات «مسار إجباري» و«وسط البلد» و«إتش أو إتش» والمطربة نوران أبوطالب والموسيقار هشام خرما، وآخرها حفل فرقة «بلاك تيما» منتصف أكتوبر الجاري.

بوستر حفل «كايرو ستيبس» المقرر له نوفمبر المقبل بمسرح الماركيه (خاص لـ بوابة الوسط)