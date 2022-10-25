فرقة «عكاشة» تشهد احتفالية افتتاح أقدم مرسى يخوت بشرم الشيخ

القاهرة - بوابة الوسط

أحيت فرقة «عكاشة» الغنائية، حفل افتتاح أعمال تطوير خليج نعمة، كأول مرسى عائم، في مدينة شرم الشيخ، بحضور اللواء أركان حرب خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، واللواء سمير طه رئيس شركة سيناء للفنادق ونوادي الغوص، وذلك تزامنا مع استعداد مدينة شرم الشيخ لاستضافة مؤتمر المناخ 2022.

تضمنت الاحتفالية مجموعة من العروض الفنية والموسيقية، لأشهر الأغاني العربية والأجنبية، ومن المخطط البدء في إقامة مجموعة من الحفلات الموسيقية مع بداية موسم الشتاء لمجموعة من المطربين المصريين والعرب والأجانب لإقامة عدة حفلات في المنطقة لزيادة عامل الجذب للسياح وإعادة شرم الشيخ كواحدة من أبرز الأماكن المستهدفة للسياح، وفقا لبيان.

وبذلك يكون افتتاح المرسى بعد التطوير ضمن خطة الدولة لتطوير مدينة شرم الشيخ، خاصة أن ذلك هو أول مرسي سياحي خاص تأسس العام 1984 بمنطقة خليج نعمة لاستقبال مراكب الغوص ومراكب النزهة واليخوت الخاصة والسياحية، ويعتبر أقدم مرسى يخوت بمدينة شرم الشيخ.

العائدات السياحية

ويحتوي المرسى على عديد الخدمات والأنشطة السياحية المكملة كمطعم سياحي وبار، إضافة إلى خدمات التراكي والرسو لمراكب الغوص ويخوت النزهة واليخوت السياحية. ويتزامن افتتاح مشروع نعمة باي يخت كلوب مع خطة طموحة للتنمية المستدامة التي تقوم بها الدولة وحرص القيادة السياسية على تطوير القطاع السياحي وتعزيز العائدات السياحية.

- شرم الشيخ تطلق مهرجانات فنية خلال الشتاء

يشار إلى أن «ستار غیت» لإدارة وخدمات الموانئ تأسست في مارس 2021، بغرض إدارة الموانئ والمارينا الثابتة والعائمة ومراسي اليخوت بكافة أنواعها وخدمات النقل البري والداخلي للركاب والسياح وخدمات الليموزين وتنظيم الحفلات العامة ويمثلها عماد الطرابيشي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، ومن المشروعات الحالية فندق وقرية نويبع كلوب المملوك لشركة سيناء للفنادق ونوادي الغوص.

اللواء خالد فودة والسيد عماد الطرابيشي خلال افتتاح أقدم مرسى يخوت بشرم الشيخ (خاص لـ بوابة الوسط)

من حفل فرقة «عكاشة» لمناسبة إعادة افتتاح أقدم مرسى يخوت بشرم الشيخ (خاص لـ بوابة الوسط)

خلال افتتاح أقدم مرسى يخوت بشرم الشيخ (خاص لـ بوابة الوسط)