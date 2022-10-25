Atwasat

فرقة «عكاشة» تشهد احتفالية افتتاح أقدم مرسى يخوت بشرم الشيخ

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 25 أكتوبر 2022, 12:10 مساء
فرقة «عكاشة» تشهد احتفالية افتتاح أقدم مرسى يخوت بشرم الشيخ
من حفل فرقة «عكاشة» لمناسبة إعادة افتتاح أقدم مرسى يخوت بشرم الشيخ (خاص لـ بوابة الوسط)
alwasat radio

أحيت فرقة «عكاشة» الغنائية، حفل افتتاح أعمال تطوير خليج نعمة، كأول مرسى عائم، في مدينة شرم الشيخ، بحضور اللواء أركان حرب خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، واللواء سمير طه رئيس شركة سيناء للفنادق ونوادي الغوص، وذلك تزامنا مع استعداد مدينة شرم الشيخ لاستضافة مؤتمر المناخ 2022.

تضمنت الاحتفالية مجموعة من العروض الفنية والموسيقية، لأشهر الأغاني العربية والأجنبية، ومن المخطط البدء في إقامة مجموعة من الحفلات الموسيقية مع بداية موسم الشتاء لمجموعة من المطربين المصريين والعرب والأجانب لإقامة عدة حفلات في المنطقة لزيادة عامل الجذب للسياح وإعادة شرم الشيخ كواحدة من أبرز الأماكن المستهدفة للسياح، وفقا لبيان.

وبذلك يكون افتتاح المرسى بعد التطوير ضمن خطة الدولة لتطوير مدينة شرم الشيخ، خاصة أن ذلك هو أول مرسي سياحي خاص تأسس العام 1984 بمنطقة خليج نعمة لاستقبال مراكب الغوص ومراكب النزهة واليخوت الخاصة والسياحية، ويعتبر أقدم مرسى يخوت بمدينة شرم الشيخ.

العائدات السياحية
ويحتوي المرسى على عديد الخدمات والأنشطة السياحية المكملة كمطعم سياحي وبار، إضافة إلى خدمات التراكي والرسو لمراكب الغوص ويخوت النزهة واليخوت السياحية. ويتزامن افتتاح مشروع نعمة باي يخت كلوب مع خطة طموحة للتنمية المستدامة التي تقوم بها الدولة وحرص القيادة السياسية على تطوير القطاع السياحي وتعزيز العائدات السياحية.

- شرم الشيخ تطلق مهرجانات فنية خلال الشتاء

يشار إلى أن «ستار غیت» لإدارة وخدمات الموانئ تأسست في مارس 2021، بغرض إدارة الموانئ والمارينا الثابتة والعائمة ومراسي اليخوت بكافة أنواعها وخدمات النقل البري والداخلي للركاب والسياح وخدمات الليموزين وتنظيم الحفلات العامة ويمثلها عماد الطرابيشي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، ومن المشروعات الحالية فندق وقرية نويبع كلوب المملوك لشركة سيناء للفنادق ونوادي الغوص.

اللواء خالد فودة والسيد عماد الطرابيشي خلال افتتاح أقدم مرسى يخوت بشرم الشيخ (خاص لـ بوابة الوسط)
اللواء خالد فودة والسيد عماد الطرابيشي خلال افتتاح أقدم مرسى يخوت بشرم الشيخ (خاص لـ بوابة الوسط)
من حفل فرقة «عكاشة» لمناسبة إعادة افتتاح أقدم مرسى يخوت بشرم الشيخ (خاص لـ بوابة الوسط)
من حفل فرقة «عكاشة» لمناسبة إعادة افتتاح أقدم مرسى يخوت بشرم الشيخ (خاص لـ بوابة الوسط)
خلال افتتاح أقدم مرسى يخوت بشرم الشيخ (خاص لـ بوابة الوسط)
خلال افتتاح أقدم مرسى يخوت بشرم الشيخ (خاص لـ بوابة الوسط)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

خيري الشريف يشارك في معرض «كارتون السلام الدولي» بتركيا

خيري الشريف يشارك في معرض «كارتون السلام الدولي» بتركيا
تأثير «الحضن» على الصحة.. هل هناك فرق بين العناق من اليمين أو اليسار؟

تأثير «الحضن» على الصحة.. هل هناك فرق بين العناق من اليمين أو اليسار؟
أمير قطر: نتعرض إلى «حملة غير مسبوقة» بسبب استضافتنا «المونديال»

أمير قطر: نتعرض إلى «حملة غير مسبوقة» بسبب استضافتنا «المونديال»
كاركاتير خيري - حفيد مهاجرين من أصول هندية .. ريشي سوناك يفوز برئاسة وزراء بريطانيا

كاركاتير خيري - حفيد مهاجرين من أصول هندية .. ريشي سوناك يفوز برئاسة وزراء ...
«داونينغ ستريت»: ريشي سوناك سيسمّى رئيسا للوزراء في المملكة المتحدة رسميا الثلاثاء

«داونينغ ستريت»: ريشي سوناك سيسمّى رئيسا للوزراء في المملكة المتحدة رسميا ...
مسؤول عسكري: واشنطن «ما زالت لا تملك أي مؤشر» إلى قرار روسي باستخدام السلاح النووي

مسؤول عسكري: واشنطن «ما زالت لا تملك أي مؤشر» إلى قرار روسي باستخدام السلاح ...
شاهد فيديو فوز شباب ليبيا بأقدام الحبيشي أمام المغرب ليهدي التأهل لتونس

شاهد فيديو فوز شباب ليبيا بأقدام الحبيشي أمام المغرب ليهدي التأهل لتونس
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: الأسبوع الأول من دورينا.. و«كأس العالم» قد تنسينا

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: الأسبوع الأول من دورينا.. و«كأس العالم» قد ...
رئيس جائزة «أكاكوس» هشام الدالي لـ«بوابة الوسط»: اتفقنا على بناء مدينة رياضية كاملة

رئيس جائزة «أكاكوس» هشام الدالي لـ«بوابة الوسط»: اتفقنا على بناء مدينة رياضية ...
مندوب فرنسا يدعو إلى خارطة طريق سياسية جديدة في ليبيا

مندوب فرنسا يدعو إلى خارطة طريق سياسية جديدة في ليبيا
مندوب بريطانيا: من المؤسف أن النخبة السياسية الليبية لم تتفق على أي أساس للانتخابات

مندوب بريطانيا: من المؤسف أن النخبة السياسية الليبية لم تتفق على أي أساس ...
باتيلي لمجلس الأمن: لا يبدو أن هناك أي إجراءات ملموسة لإجراء انتخابات في ليبيا

باتيلي لمجلس الأمن: لا يبدو أن هناك أي إجراءات ملموسة لإجراء انتخابات في ليبيا
العراق.. الجفاف يدمر المحاصيل ويعيق الوصول إلى مياه الشرب

العراق.. الجفاف يدمر المحاصيل ويعيق الوصول إلى مياه الشرب
سوناك رئيسا لوزراء بريطانيا بعد فوزه برئاسة حزب المحافظين

سوناك رئيسا لوزراء بريطانيا بعد فوزه برئاسة حزب المحافظين
3 مواجهات في ربع نهائي كأس ليبيا عبر قناة الوسط «WTV» ومباراة غائبة دون سبب

3 مواجهات في ربع نهائي كأس ليبيا عبر قناة الوسط «WTV» ومباراة غائبة دون سبب
ريشي سوناك يقترب من رئاسة وزراء بريطانيا

ريشي سوناك يقترب من رئاسة وزراء بريطانيا
سلمى سامي.. تشكيلية مصرية تواجه الجائحة بالأمل في «بينالي» الصين

سلمى سامي.. تشكيلية مصرية تواجه الجائحة بالأمل في «بينالي» الصين
قناة الوسط «WTV» تعلن الخريطة الكاملة لمباريات الدوري وكأس ليبيا عبر شاشتها

قناة الوسط «WTV» تعلن الخريطة الكاملة لمباريات الدوري وكأس ليبيا عبر شاشتها
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
ريم مصطفى لعمرو يوسف: «شكرا على جدعنتك»
ريم مصطفى لعمرو يوسف: «شكرا على جدعنتك»
المغربي دون بيغ يتصدر «أنغامي» بـ«الأربعين»
المغربي دون بيغ يتصدر «أنغامي» بـ«الأربعين»
«تيك توك» تقتحم مجال «التواصل الأدبي»
«تيك توك» تقتحم مجال «التواصل الأدبي»
وفاة قائد الأوركسترا التشيكي ليبور بيسيك
وفاة قائد الأوركسترا التشيكي ليبور بيسيك
«حياة» للتونسية ميرفت كمون في «أولاد تايمة» بالمغرب
«حياة» للتونسية ميرفت كمون في «أولاد تايمة» بالمغرب
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
قاصة ليبية ضمن الفائزين بمسابقة «صاحبة الجلالة»
قاصة ليبية ضمن الفائزين بمسابقة «صاحبة الجلالة»...
الفنانة إسراء فرج ميلود أخذها الفن من الإعلام
الفنانة إسراء فرج ميلود أخذها الفن من الإعلام...
التشكيلية فاطمة موسى علي وإبداع رسم الصمت
التشكيلية فاطمة موسى علي وإبداع رسم الصمت...
مكتبة «الملك إدريس» تدعو الباحثين والأكاديميين للمشاركة في مؤتمرها الثاني
مكتبة «الملك إدريس» تدعو الباحثين والأكاديميين للمشاركة في ......
إعلان تفاصيل النسخة الأولى من معرض بنغازي الدولي للكتاب
إعلان تفاصيل النسخة الأولى من معرض بنغازي الدولي للكتاب...
المزيد
فرقة «عكاشة» تشهد احتفالية افتتاح أقدم مرسى يخوت بشرم الشيخ
فرقة «عكاشة» تشهد احتفالية افتتاح أقدم مرسى يخوت بشرم الشيخ...
بدء المرافعات الافتتاحية في المحاكمة الجديدة لهارفي واينستين
بدء المرافعات الافتتاحية في المحاكمة الجديدة لهارفي واينستين...
خيري الشريف يشارك في معرض «كارتون السلام الدولي» بتركيا
خيري الشريف يشارك في معرض «كارتون السلام الدولي» بتركيا...
«حياة» للتونسية ميرفت كمون في «أولاد تايمة» بالمغرب
«حياة» للتونسية ميرفت كمون في «أولاد تايمة» بالمغرب...
وفاة قائد الأوركسترا التشيكي ليبور بيسيك
وفاة قائد الأوركسترا التشيكي ليبور بيسيك...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط