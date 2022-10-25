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المغرب يمنع مغني الراب «الكراندي طوطو» من السفر

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 25 أكتوبر 2022, 01:05 مساء
المغرب يمنع مغني الراب «الكراندي طوطو» من السفر
مغني الراب المغربي «الكراندي طوطو» خلال مؤتمر صحفي في الرباط (أ ف ب)
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قررت النيابة العامة المغربية، الإثنين، وضع مغني الراب الشهير «الكراندي طوطو» رهن الحراسة النظرية، على خلفية خمس شكاوى ضده تتعلق «بالقذف والتهديد والتحريض على العنف»، وفق ما أفاد مصدر قضائي وكالة «فرانس برس».

وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه إن النيابة العامة بالمحكمة الزجرية بالدار البيضاء اتخذت هذا القرار ضده بعد شكاوى تقدم بها «ثلاثة فنانين وصحفي ورجل أمن»، من دون إضافة تفاصيل.

وكان طه الفحصي، الشهير بـ«الكراندي طوطو»، قد أدلى أخيرا بتصريحات حول تدخينه الحشيش جرى تداولها وتضخيمها على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام الكترونية، ما أثار ضجة واسعة.

والأحد، قدم الفحصي اعتذارا عن هذه التصريحات في مؤتمر صحفي بحضور محاميه عبدالفتاح زهراش الذي أعلن أن موكله دعي للمثول أمام الشرطة، الإثنين، من دون معرفة الأسباب، كما ومنع من السفر خارج المغرب، الخميس.

وقال «الكراندي طوطو»، في هذا المؤتمر الذي أثار اهتمام الإعلام المحلي، «أعتذر لكن من انزعج من كلامي بدءا بالسلطات والجمهور، ربما لم يفهموا ما كنت أريد أن أقول».

وقالت الجريدة الإلكترونية «هسبريس»، الإثنين، إن التحقيق معه «ينتظر أن يشمل جميع المحتويات الرقمية والتصريحات» التي أدلى بها، و«التي يشتبه في كونها تتضمن عناصر تأسيسية لجرائم معاقب عليها قانونا».

وصرح الفحصي على هامش حفل بالرباط في 23 سبتمبر «نعم أدخن الحشيشة وماذا بعد؟»، مؤكدا في جواب على سؤال لصحفي أن ذلك «لا يعني بالضرورة أنني أقدم قدوة سيئة» للشباب.

وتأسف «الكراندي طوطو»، الأحد، للضجة التي أثارها ذلك، مضيفا «أنا لست شخصا سيئا، الراب ليس أمرا سيئا، له لغة خاصة ربما لم أستعملها في الوقت المناسب والمكان المناسب».

القنب الهندي
في سياق هذا الجدل، تقدم صحفي مغربي مقيم ببلجيكا بشكوى ضد «الكراندي طوطو» يتهمه فيها «بالترويج لاستهلاك المخدرات»، فضلا عن «القذف» على خلفية منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، وفق ما أوضح محاميه محمد كروط لوكالة «فرانس برس».

ويمنع القانون المغربي استهلاك الحشيش، لكن المملكة تعد من أهم منتجي القنب الهندي في العالم وتسمح بتسويقه وتصدير منتجاته لأغراض طبية وصناعية فقط.

وفي العام 2021 كان «الكراندي طوطو» الفنان الأول على محرك بحث تطبيق «سبوتيفاي» للموسيقى في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، حيث استمع لأغانيه أكثر من 50 مليون مرة.

كما استقطبت قناته على «يوتيوب» أكثر من 2,7 ملايين مشترك مسجلة أكثر من 431 مليون مشاهدة.

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وهو كان أحد فناني الراب الذين أحيوا حفلا في مهرجان للموسيقى الشبابية بالدار البيضاء مطلع أكتوبر شهد إقبالا واسعا وأحداث عنف تسببت في توقيف 20 شخصا.

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