بدء المرافعات الافتتاحية في المحاكمة الجديدة لهارفي واينستين

القاهرة - بوابة الوسط

بدأت، الإثنين، في إحدى محاكم لوس أنجليس المرافعات الافتتاحية بالمحاكمة الجديدة لقطب هوليوود السابق هارفي واينستين.

ويمضي منتج فيلم «بالب فيكشن» البالغ 70 عاما عقوبة بالسجن لـ23 سنة صدرت في حقه العام 2020 بتهمة الاعتداء الجنسي والاغتصاب في نيويورك، وفق «فرانس برس».

ويواجه في المحاكمة الجديدة 11 تهمة أخرى بالاعتداء جنسيا على نساء واغتصابهن داخل فنادق في بيفرلي هيلز ولوس أنجليس بين العامين 2004 و2013.

وفي حال صدور قرار بإدانة واينستين الذي نفى كل الاتهامات الموجهة إليه، قد يُحكم عليه بأكثر من مئة سنة إضافية وراء القضبان.

وانطلقت في العاشر من أكتوبر عملية اختيار هيئة المحلفين في المحكمة التي تنظر في القضية بإشراف القاضية ليزا لينش.

وتوالت الاتهامات في حق واينستين منذ العام 2017 واعتبر الحكم الذي صدر في نيويورك بإدانته ورد القضاء الأميركي استئنافا في هذا الشأن، انتصارا رئيسيا لحركة «مي تو».

«شي سد»

وواينستين متهم أيضا في المملكة المتحدة بارتكاب اعتداءات جنسية تعود إلى العام 1996. وفي المجموع، اتهمت حوالى 90 امرأة، بينهن النجمات أنجلينا جولي وغوينيث بالترو وسلمى حايك، واينستين بالتحرش أو الاعتداء الجنسي عليهن.

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وأشار محاميه مارك ويركسمان إلى أن المحاكمة قد تشهد إفادات من شخصيات مشهورة، على ما نقلت عنه جريدة «لوس أنجليس تايمز». وقال إن «بعض الضحيات شاركن في أفلام أو حملات إعلانية، فيما حققت أخريات نجاحات في مجالي التمثيل وعرض أزياء»، بحسب الجريدة.

ويؤكد واينستين أن العلاقات الجنسية التي جمعته بالضحايا حصلت بموافقتهن. وقال وكيله للصحفيين إن الاتهامات الموجهة له في لوس أنجليس «تعود إلى سنوات ماضية» ولا يمكن «إثباتها بأي دليل جنائي» أو عبر «شهود يتمتعون بموثوقية».

ومن المقرر أن يبدأ في الولايات المتحدة يوم 18 نوفمبر عرض فيلم «شي سِد» الذي يتناول التحقيق الذي أجراه صحفيا «نيويورك تايمز» في شأن اعتداءات واينستين الجنسية.