«حياة» للتونسية ميرفت كمون في «أولاد تايمة» بالمغرب

القاهرة - بوابة الوسط

اختارت إدارة مهرجان «أولاد تايمة الدولي» بالمملكة المغربية الفيلم التونسي القصير «حياة» للمخرجة التونسية ميرفت كمون، ليشارك في المسابقة الرسمية للدورة الخامسة من مهرجانها السينمائي.

وحصل «حياة» على عرضه العالمي الأول في مهرجان «مالمو للسينما للعربية» 2021، كما شارك في عدد من المهرجانات منها «أيام قرطاج السينمائية للفيلم الأفريقي»، ومهرجان الفيلم القصير في داكار بالسنغال، و«وجدة» المغربي، وبالمسابقة الرسمية من مهرجان «الإسكندرية لسينما البحر المتوسط».

ونال الفيلم جائزة الجمهور لأحسن فيلم قصير من مهرجان «جنيف للفيلم الشرقي» 2021، وفقا لبيان. وتدور أحداث «حياة» حول رحلة رجل يتمنى التواصل مع زوجته المتوفاة عبر تكنولوجيا حديثة، لكن حدث طارئ يغير مجرى الأحداث.

وانتهت ميرفت أخيرا من إعطاء ورشة ضمن فعاليات مهرجان الفيلم العربي بالدار البيضاء للمخرجين الشباب بالمغرب، تحدثت فيها عن إخراج وتحليل الأفلام وأهم المحاور، وكذلك أهمية الصورة واللغة السينمائية، كيفية التعاطي مع عناصر الصورة، القراءات المختلفة للصورة السينمائية والفيلم عامة.