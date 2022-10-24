وفاة قائد الأوركسترا التشيكي ليبور بيسيك

القاهرة - بوابة الوسط

توفي عن 89 عاما قائد الأوركسترا التشيكي ليبور بيسيك الذي تولّى قيادة أوركسترا ليفربول الملكية طوال عشر سنوات، على ما أعلن وزير الثقافة التشيكي، الإثنين.

وغرّد مارتن باكسا عبر «تويتر»، «توفي ليبور بيسيك الذي يمثل أحد أبرز قادة الفرق الموسيقية التشيكيين»، وفق «فرانس برس».

وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن بيسيك فارق الحياة، الأحد.

وتولى ليبور بيسيك المولود العام 1933 في براغ قيادة الأوركسترا الملكية في ليفربول بين العامين 1987 و1997. وقاد عددا من الفرق الموسيقية في هولندا وكان كذلك قائد الأوركسترا الفيلهارمونية التشيكية بين العامين 1981 و1990.

وقلّدته الملكة الراحلة إليزابيث الثانية العام 1996 وسام الإمبراطورية البريطانية من رتبة فارس.