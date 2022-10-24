المغربي دون بيغ يتصدر «أنغامي» بـ«الأربعين»

القاهرة - بوابة الوسط

حقق ألبوم «الأربعين» للفنان المغربي دون بيغ نجاحا كبيرا على تطبيق «أنغامي» منذ الساعات الأولى على إطلاقه.

والفنان المغربي حصد إنجازا جديدا بعد تصدر ألبومه الجديد المراتب 7 الأولى على نفس التطبيق كما تصدر أيضا العديد من القوائم الموسيقية، وحظي الألبوم برواج كبير في صفوف الجمهور المغربي والعربي، وفقا لبيان.

ألبوم «الأربعين» يحمل عدة مفاجآت منها ديو مع الرابر الأميركي «The Game» وديو مع فنان الراب المصري مروان موسى، وتريو جمع دون بيغ مع نجوم الأغنية الشعبية المغربية عبدالعزيز الستاتي وسعيد الصنهاجي وأغنية مع حميد القصري وغيرهم وستعرف كليبات الألبوم مشاركة كوكبة من أبرز الممثلين المغاربة، ويتعلق الأمر بسعيد باي، السعدية أزكون، رفيق بوبكر، راوية، فاطمة الزهراء الجوهري، باخو، وفوفانا.

يشار إلى أن دون بيغ أطلق أغنية جمعته بالفنان الجزائري رضا الطالياني والديو تصدر موقع «يوتيوب» لمدة أسبوعين على التوالي.