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ريم مصطفى لعمرو يوسف: «شكرا على جدعنتك»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 24 أكتوبر 2022, 03:01 مساء
ريم مصطفى لعمرو يوسف: «شكرا على جدعنتك»
عمرو يوسف وريم مصطفى في كواليس «طير بينا يا قلبي» (خاص لـ بوابة الوسط)
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شهدت الحلقة الـ 30 والأخيرة من مسلسل «طير بينا يا قلبي» للنجمة ريم مصطفى والتي تم عرضها على قناة «ON»، مشاركة النجم عمرو يوسف كضيف شرف، ليكون مفاجأة الحلقة، وحرصت ريم مصطفى على توجيه الشكر لعمرو يوسف عن هذه المشاركة بنشر صورتها معه من كواليس العمل وعلقت: «ختامها مسك نورت الدنيا.. شكرا صديقي على دعمك وجدعنتك»، وفقا لبيان.

وظهر عمرو يوسف خلال أحداث الحلقة الأخيرة بشخصية «عمر الورداني» وهو صديق قديم لـ«دلال» ريم مصطفى، وحضر إلى المدرسة بصحبة ابنة أخته من أجل حضور العرض المسرحي الذي أقامته المدرسة، وفور مقابلته لـ«دلال» تظاهرت أنها لا تعرفه أو تتذكره وتبين أنها كانت معجبة به وقت المدرسة ولكنه كان يتجاهلها دائما وتكشف الأحداث أن عمر مكلف باستكمال مهمة إفشال مشروع المدرسة بدلا من «مسعود زكريا» محمد علي رزق الذي قرر رؤسائه إبعاده عن المهمة.

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مسلسل «طير بنا يا قلبي» يشارك في بطولته إلى جانب ريم مصطفى كل من بسمة، دنيا ماهر، حازم سمير، نور محمود، ليلى حسين، إبرام سمير، عمرو عبدالعزيز، هالة فاخر، محسن محيي الدين، أحمد صيام، إسماعيل فرغلي، ماجدة منير، الطفلة ريما مصطفي، الطفل سليم مصطفي، من تأليف باسم علي الخطيب، إسلام شتا، أحمد رجب حسن، وإخراج عصام نصار.

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