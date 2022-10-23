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الإعلام الفرنسي يعكس الاهتمام الشعبي بالتحليل النفسي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 23 أكتوبر 2022, 04:50 مساء
الإعلام الفرنسي يعكس الاهتمام الشعبي بالتحليل النفسي
مسلسل «أن تيرابي» (En Thérapie) الذي عرضته القناة الفرنسية - الألمانية «أرتيه» (الإنترنت)
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بعد النجاح الكبير لمسلسل «أن تيرابي» (En Thérapie)، الذي عرضته القناة الفرنسية - الألمانية «أرتيه»، أظهر الاهتمام الكبير الذي أعطته وسيلتان إعلاميتان بارزتان هما صحيفة «لوموند» اليومية وإذاعة «فرانس إنتر» خلال الموسم الراهن للمحللين النفسيين كلود ألموس وخوان-دافيد ناسيو، أهمية التحليل النفسي بين الفرنسيين.

ومن بين المواضيع التي تناولها برنامج «لنكوسيانس» (اللاوعي) المُخصص للتحليل النفسي والذي تبثه إذاعة «فرانس إنتر»، طريقة التفكير لدى المراهقين، والكآبة، وحلقة بعنوان «سرّ دولتو».

ويتولى تقديم الحلقات التي تمتد كلّ منها ساعة، المحلل النفسي الفرنسي من أصل أرجنتيني خوان-دافيد نازيو (80 عاماً)، وهو تلميذ فرنسواز دولتو وجاك لاكان، وفق «فرانس برس».

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ما يميّز هذا البرنامج هو اعتماده صيغة «المدونة الصوتية التفاعلية» التي ترمي إلى عرض موضوعات الحلقات المقبلة عبر الانترنت بصيغة تدوينات صوتية قبل موعد بث الحلقات بأسابيع، لكي يتفاعل المستمعون معها أو يطرحوا أسئلتهم المتعلقة بالحالات التي يتطرق لها الطبيب، وفق «فرانس برس».

وأوضح خوان-دافيد نازيو رغبته في «حض المستمعين على التفكير، وتحديداً التفكير في الذات» من خلال «تناول المشاعر الإنسانية» عبر التطرق لحالات مرضى سابقين لا تُذكَر هوياتهم.

وقال الطبيب والمعالج النفسي برنار غرانجيه إنّ البرنامج «يمثل أحد أشكال العودة إلى النفس وهو صيغة مبسّطة».

وأشارت معدّة البرنامج والمديرة الجديدة لإذاعة «فرانس إنتر» الفيلسوفة أديل فان ريت، في تصريح أدلت به أخيراً، إلى أنّ هذا البرنامج يأتي «استجابة لطلب» لوحظ في هذا الخصوص.

وأضافت إنّ «النجاح المذهل» في فرنسا لبرنامج «أن تيرابي» أظهر أنّ فترة الجائحة أبرزت لدى المجتمع الذي يعاني «هشاشة يصعب وصفها»، وجود رغبة وحاجة لإعادة النظر في الجوانب الحساسة من الروح».

العلم ليس معيارا لتقييم الجودة
وأكدت أديل فان ريت في حديث إلى «راديو فرانس» أنّ «العلم ليس معياراً لتقييم جودة موضوع ما عندما لا يكون الأخير في ذاته علمياً»، مشيرة إلى أنّ التحليل النفسي عُرف منذ وجوده بعدم التزامه بالقواعد السائدة.

كذلك، خصصت صحيفة «لوموند» زاوية بعنوان «لو ديفان دو موند» تُنشَر كل أسبوعين وتجيب فيها المحللة النفسية كلود ألموس على أسئلة القراء موضحة «كيفية تأثير وضع العالم على حياتنا الشخصية» ومعطية «نصائح لتحسين طرق العيش».

وقالت المسؤولة عن الملحق الأسبوعي «ليبوك» كلارا جورج لوكالة فرانس برس «أردنا أن يجري الاستماع للأشخاص بعيدا من الصيغة الحلولية الصيغة التي تطرح الموضوع كمشكلة وتقدم حلولاً له».

وتلقت أول زاوية نشرتها الصحيفة «عدداً كبيراً جداً من الردود» بلغ نحو 300 استجابة.

وفيما يصعب إيجاد بلد آخر تلقى فيه نظريات التحليل النفسي صدى مماثلاً، يبرز استثناء يتمثل في الأرجنتين التي تضم حتى اليوم عدداً كبيراً من المحللين النفسيين.

التحليل النفسي
وأشارت المؤرخة أنيك أوهايون إلى أنّ «المرحلة الممتدة بين 1950 و1980 شكلت فترة مهمة لهذا المجال» في فرنسا. إذ تميزت هذه السنوات بدور مزدوج للتحليل النفسي: فاحتل مكانة أساسية في تدريب الأطباء النفسيين وشكل مرجعاً للشخصيات الفكرية.

ورغم ذلك، لم يكن واضحاً أنّ فرنسا ستصبح بلداً بارزاً في مجال التحليل النفسي الذي انطلق في فيينا مع سيغموند فرويد، وتوسع إلى برلين ثم إلى العالم الناطق بالإنكليزية.

ومع نهاية الحرب العالمية الثانية ثم في خمسينات القرن الفائت، تلاشى تأثير التحليل النفسي في هذه الدول وتحديداً في الولايات المتحدة.

وتحول الاهتمام بهذا الشأن إلى فرنسا حيث شهد وقعاً غير مسبوق، مع ظهور شخصيتين بارزتين تولتا قيادة هذا العلم هما جاك لاكان وفرنسواز دولتو.

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