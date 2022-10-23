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المصور علي الساعدي يستعد لـ«FLASH COLOR» في تونس

القاهرة - بوابة الوسط: خديجة العمامي الأحد 23 أكتوبر 2022, 03:33 مساء
المصور علي الساعدي يستعد لـ«FLASH COLOR» في تونس
الفنان علي الساعدي (بوابة الوسط)
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يستعد المصور علي الساعدي، للمشاركة في تظاهرة «FLASH COLOR» للفنيْن الفوتوغرافي والتشكيلي بولاية تطاوين بتونس، التي تقام من 2 إلى 5 نوفمبر، والدورة الخامسة لملتقى «طريق الواحة الدولي للفوتوغرافيا» الذي تنظمه دار الثقافة بن خلدون بولاية قبلي التونسية من 10 إلى 13 نوفمبر، تحت إشراف وزارة الثقافة التونسية.

وقال الفنان علي الساعدي لـ«بوابة الوسط»: «تلقيت دعوة للمشاركة ولكن لم أجد أي تعاون من مكتب الثقافة بشحات لدعم مشاركتي في هذه التظاهرة»، مشيرًا إلى «وقوف عميد بلدية شحات معي وتوفير تذكرة سفر لي إلى تونس»، بينما «تكفل أصدقائي وشباب من شحات بتوفير مصاريف الرحلة».

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وشدد الساعدي على أن «ما يهمه من مشاركته في هذه التظاهرة هو تواجد ليبيا بين 22 دولة عربية ومن أوروبا والأميركيتين»، لافتًا إلى أن مشاركته ستكون باسم «جمعية بنغازي للتصوير الفوتوغرافي».

وُلد علي الساعدي، عام 1964، وبدأ ممارسة هوايته التصوير في 1982 حتى أصبح مصورًا محترفًا وأسس جمعية «السلفيوم» للتصوير الفوتوغرافي، كما أسهم في تأسيس جمعية «بنغازي» للتصوير الفوتوغرافي.

 فضل القوريني
رافق عالم الآثار المعروف فضل القوريني، والباحث داود حلاق، حيث قام علي الساعدي بتوثيق مصور لعدد كبير من الرحلات إلى «وادي مرقس، ووادي الإنجيل، وآثار منطقة امقارنس، وقصر ورتيج، وكهف افطيح، وكهف الخروبة، وكهف المقرنات، وسجن إغريقي من 450 سنة قبل الميلاد بوادي الصخرة، وكنيسة جنوب الجبل الأخضر من القرن الثاني للميلاد».

كما عمل مع فريق من المصورين على تحويل كتاب «أوشاز الأسلاف» لداود حلاق إلى فيلم وثائقي من 14 حلقة، وعرض على عدة قنوات تلفزيونية، وشارك في تنظيم وتوثيق حفل إحياء الذكرى الأولى لرحيل عالم الآثار فضل القوريني.

معارض وجوائز
وسبق للمصور علي الساعدي أن شارك في عدة معارض داخلية منها: «نساء من قورينا، وصحرائنا الجميلة، والنحل القوريني، ومن جمال مدينتي، ومعرض مسرح الصداقة بشحات، ومعرض جريدة الأهرام المصرية ببنغازي، ومهرجان قورينا الأول، ومعرض جامعة عمر المختار، ومعرض النفط و الغاز، والمعرض الأول للتوثيق ببريد مدينة البيضاء، ومعرض نادي الصداقة، ومعرض القرية السياحية، و3 معارض بمدن المرج ودرنة وطبرق»، إضافة إلى مشاركاته الخارجية بـ«معارض أُقيمت في مدينة أزمير التركية ودبي بدولة الإمارات، ومدينة المرسى التونسية».

فاز الفنان الليبي بـ«جائزة ليبيا للإبداع للعام 2019 في مجال التصوير»، كما كرم في العام 2018 في «منتدى قوريني الإعلامي»، وفي سنة 2019 كرم من جانب جمعية «عالم الصورة» ببلدية المرسي بتونس، وكرمته أيضًا وكالة «الفوتوغراف لتنمية الصورة» العام 2020 في تونس.

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