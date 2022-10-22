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تمديد أيام معرض بنغازي الدولي للكتاب حتى الثلاثاء

القاهرة ـ بوابة الوسط: الحسين المسوري السبت 22 أكتوبر 2022, 06:13 مساء
تمديد أيام معرض بنغازي الدولي للكتاب حتى الثلاثاء
زوار معرض بنغازي الدولي للكتاب يقتنون بعض الكتب من أحد المكتبات المشاركة (الإنترنت)
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أعلنت اللجنة المنظمة لمعرض بنغازي الدولي للكتاب تمديد أيام المعرض حتى الثلاثاء المقبل 25 أكتوبر الجاري بدل الموعد السابق لختامه والذي كان مقرار غدا الأحد.

ويشهد المعرض اقبال من المواطنين والمثقفين والأكاديميين، كما زار المعرض بشكل جماعي طلبة المدارس والجامعات سواء من مدينة بنغازي أو من المدن والمناطق المجاورة. 

كما شكل المعرض فرصة للقاء الكتاب والشعراء والفنانيين والمهتمين بالشأن الثقافي من خلال الندوات الفكرية والأمسيات الشعرية والقصصية وحلقات النقاش المختلفة ضمن البرنامج الثقافي لمعرض بنغازي الدولي للكتاب.

- «سيرة شاعر الوطن» في ندوة بمعرض بنغازي الدولي للكتاب
- ندوة «تحديات النشر ودور المكتبات» ضمن برنامج «بنغازي للكتاب» 
- أمسية قصصية وشعرية في سابع أيام معرض بنغازي للكتاب
- «الأدب النسائي» في ندوة بمعرض بنغازي الدولي للكتاب

وافتتح معرض بنغازي الدولي للكتاب، السبت الماضي، في دورته الأولى التي تحمل اسم شاعر الوطن أحمد رفيق المهدوي، بساحة فندق تيبستي بوسط المدينة تحت شعار «بنغازي الثقافة.. مستقبل وطن».

ويشارك في المعرض 244 دار نشر ومكتبة بأكثر من 130 ألف عنوان، في مختلف صنوف المعرفة والأدب والثقافة، إضافة إلى الكتب المتخصصة في مجال الطفل والعلوم والكتاب الأكاديمي.

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