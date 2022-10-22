Atwasat

«الأدب النسائي» في ندوة بمعرض بنغازي الدولي للكتاب

القاهرة ـ بوابة الوسط: الحسين المسوري السبت 22 أكتوبر 2022, 11:54 صباحا
«الأدب النسائي» في ندوة بمعرض بنغازي الدولي للكتاب
أمسية قصصية أمس الجمعة ضمن البرنامج الثقافي لمعرض بنغازي الدولي للكتاب (الإنترنت)
alwasat radio

تشهد قاعة النشاط الثقافي بمعرض بنغازي الدولي للكتاب، صباح السبت، ندوة حول «الأدب النسائي» تديرها هناء الشريف، بمشاركة الكاتبة أسماء الأسطى عمر، والروائية غالية الذرعاني، وعواطف الشهيبي.

وتقام ضمن البرنامج الثقافي اللقاء الفكري تحت عنوان «شهادات وتجارب»، عند الساعة الرابعة والنصف مساء يديرها الدكتور خالد الزغيبي، وبمشاركة الكاتب محمد المفتي، والأكاديمي زاهي المغيربي، والدكتور نجيب الحصادي.

- أمسية قصصية وشعرية في سابع أيام معرض بنغازي للكتاب

وعند الساعة السادسة والنصف، لعشاق الشعر موعد مع أمسية شعرية يزينها الشعراء، يديرها عماد فتحي، بمشاركة الشعراء، إبراهيم المسماري، وعصام الفرجاني، وعبد الباسط صالح، وهشام بن صريتي، وعصام الصابري، شرف الدين امنيسر.

دورة شاعر الوطن
وافتتح معرض بنغازي الدولي للكتاب، السبت الماضي، في دورته الأولى التي تحمل اسم شاعر الوطن أحمد رفيق المهدوي، والذي يستمر من 15 إلى 23 أكتوبر، بساحة فندق تيبستي بوسط المدينة تحت شعار «بنغازي الثقافة.. مستقبل وطن».

ويشارك في المعرض 244 دار نشر ومكتبة بأكثر من 130 ألف عنوان، في مختلف صنوف المعرفة والأدب والثقافة، إضافة إلى الكتب المتخصصة في مجال الطفل والعلوم والكتاب الأكاديمي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير حليم - الإعمار والتنمية في ليبيا

كاركاتير حليم - الإعمار والتنمية في ليبيا
رئيسة الوزراء الإيطالية تعلن تشكيلها الحكومي

رئيسة الوزراء الإيطالية تعلن تشكيلها الحكومي
150 بين قتيل وجريح خلال التظاهرات في تشاد

150 بين قتيل وجريح خلال التظاهرات في تشاد
انتهت: مباراة المدينة والمحلة عبر قناة الوسط «WTV»

انتهت: مباراة المدينة والمحلة عبر قناة الوسط «WTV»
وزير الدفاع الروسي يتباحث مع نظيره الأميركي حول تطورات الوضع في أوكرانيا

وزير الدفاع الروسي يتباحث مع نظيره الأميركي حول تطورات الوضع في أوكرانيا
انتهت: مباراة الأخضر والتعاون عبر قناة الوسط «WTV»

انتهت: مباراة الأخضر والتعاون عبر قناة الوسط «WTV»
حكومة تشادية جديدة تفتح الأعين على «خزان المرتزقة» بالجنوب الليبي

حكومة تشادية جديدة تفتح الأعين على «خزان المرتزقة» بالجنوب الليبي
زوجة الرئيس المكسيكي تتهم رالف لويرن بـ«السرقة الفكرية»

زوجة الرئيس المكسيكي تتهم رالف لويرن بـ«السرقة الفكرية»
نيوزيلندا تفرض ضريبة على تجشؤ المواشي وإطلاقها الريح

نيوزيلندا تفرض ضريبة على تجشؤ المواشي وإطلاقها الريح
بريطانيا تبدأ حملة البحث عن خليفة ليز تراس

بريطانيا تبدأ حملة البحث عن خليفة ليز تراس
مع احتشاد القوات.. سيناريوهات المواجهة بين القوات الروسية والأوكرانية في خيرسون

مع احتشاد القوات.. سيناريوهات المواجهة بين القوات الروسية والأوكرانية في خيرسون
«نتفليكس» تضع حدا لمسلسل تراجع عدد المشتركين

«نتفليكس» تضع حدا لمسلسل تراجع عدد المشتركين
المنتخب يتمسك بسباق الأجندة الدولية لـ«فيفا» في نوفمبر

المنتخب يتمسك بسباق الأجندة الدولية لـ«فيفا» في نوفمبر
جريدة «الوسط»: ثلاثة مطبات تواجه باتيلي أفشلت أسلافه

جريدة «الوسط»: ثلاثة مطبات تواجه باتيلي أفشلت أسلافه
قادة الاتحاد الأوروبي يتفقون على تدابير «لاحتواء أسعار الطاقة»

قادة الاتحاد الأوروبي يتفقون على تدابير «لاحتواء أسعار الطاقة»
كاركاتير خيري - مجلس النواب يناقش مشروع قانون الرواتب الموحد

كاركاتير خيري - مجلس النواب يناقش مشروع قانون الرواتب الموحد
«التعليم»: دور ثان للطلبة الراسبين في أكثر من 3 مواد بالشهادة الثانوية

«التعليم»: دور ثان للطلبة الراسبين في أكثر من 3 مواد بالشهادة الثانوية
3 مرشحين فقط يمكنهم خوض سباق رئاسة حزب المحافظين وخلافة ليز تراس

3 مرشحين فقط يمكنهم خوض سباق رئاسة حزب المحافظين وخلافة ليز تراس
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
عبدالسيد آدم: غياب المعاهد المتخصصة أعاق مسيرة المسرح الليبي
عبدالسيد آدم: غياب المعاهد المتخصصة أعاق مسيرة المسرح الليبي
معيتيق يوقع «رياحين» في رحاب الجمعية الليبية للآداب
معيتيق يوقع «رياحين» في رحاب الجمعية الليبية للآداب
أمسية قصصية وشعرية في سابع أيام معرض بنغازي للكتاب
أمسية قصصية وشعرية في سابع أيام معرض بنغازي للكتاب
شرم الشيخ تطلق مهرجانات فنية خلال الشتاء
شرم الشيخ تطلق مهرجانات فنية خلال الشتاء
بيع مخطوطة سيناريو فيلم بـ295 ألف دولار.. ما القصة؟
بيع مخطوطة سيناريو فيلم بـ295 ألف دولار.. ما القصة؟
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
قاصة ليبية ضمن الفائزين بمسابقة «صاحبة الجلالة»
قاصة ليبية ضمن الفائزين بمسابقة «صاحبة الجلالة»...
التشكيلية فاطمة موسى علي وإبداع رسم الصمت
التشكيلية فاطمة موسى علي وإبداع رسم الصمت...
مكتبة «الملك إدريس» تدعو الباحثين والأكاديميين للمشاركة في مؤتمرها الثاني
مكتبة «الملك إدريس» تدعو الباحثين والأكاديميين للمشاركة في ......
إعلان تفاصيل النسخة الأولى من معرض بنغازي الدولي للكتاب
إعلان تفاصيل النسخة الأولى من معرض بنغازي الدولي للكتاب...
كتَّاب وفنانون: تحريم الاحتفال بالمولد النبوي جرنا إلى جدال لا طائل منه
كتَّاب وفنانون: تحريم الاحتفال بالمولد النبوي جرنا إلى جدال ......
المزيد
«الأدب النسائي» في ندوة بمعرض بنغازي الدولي للكتاب
«الأدب النسائي» في ندوة بمعرض بنغازي الدولي للكتاب...
تايلور سويفت تتسبب بتعطيل خدمة «سبوتيفاي»
تايلور سويفت تتسبب بتعطيل خدمة «سبوتيفاي»...
الفنانة إسراء فرج ميلود أخذها الفن من الإعلام
الفنانة إسراء فرج ميلود أخذها الفن من الإعلام...
بيع مخطوطة سيناريو فيلم بـ295 ألف دولار.. ما القصة؟
بيع مخطوطة سيناريو فيلم بـ295 ألف دولار.. ما القصة؟...
شرم الشيخ تطلق مهرجانات فنية خلال الشتاء
شرم الشيخ تطلق مهرجانات فنية خلال الشتاء...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط