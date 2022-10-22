«الأدب النسائي» في ندوة بمعرض بنغازي الدولي للكتاب...

تشهد قاعة النشاط الثقافي بمعرض بنغازي الدولي للكتاب، صباح السبت، ندوة حول «الأدب النسائي» تديرها هناء الشريف، بمشاركة الكاتبة أسماء الأسطى عمر، والروائية غالية الذرعاني، وعواطف الشهيبي.
وتقام ضمن البرنامج الثقافي اللقاء الفكري تحت عنوان «شهادات وتجارب»، عند الساعة الرابعة والنصف مساء يديرها الدكتور خالد الزغيبي، وبمشاركة الكاتب محمد المفتي، والأكاديمي زاهي المغيربي، والدكتور نجيب الحصادي.
- أمسية قصصية وشعرية في سابع أيام معرض بنغازي للكتاب
وعند الساعة السادسة والنصف، لعشاق الشعر موعد مع أمسية شعرية يزينها الشعراء، يديرها عماد فتحي، بمشاركة الشعراء، إبراهيم المسماري، وعصام الفرجاني، وعبد الباسط صالح، وهشام بن صريتي، وعصام الصابري، شرف الدين امنيسر.
دورة شاعر الوطن
وافتتح معرض بنغازي الدولي للكتاب، السبت الماضي، في دورته الأولى التي تحمل اسم شاعر الوطن أحمد رفيق المهدوي، والذي يستمر من 15 إلى 23 أكتوبر، بساحة فندق تيبستي بوسط المدينة تحت شعار «بنغازي الثقافة.. مستقبل وطن».
ويشارك في المعرض 244 دار نشر ومكتبة بأكثر من 130 ألف عنوان، في مختلف صنوف المعرفة والأدب والثقافة، إضافة إلى الكتب المتخصصة في مجال الطفل والعلوم والكتاب الأكاديمي.
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