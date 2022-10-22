«الأدب النسائي» في ندوة بمعرض بنغازي الدولي للكتاب

القاهرة ـ بوابة الوسط: الحسين المسوري

تشهد قاعة النشاط الثقافي بمعرض بنغازي الدولي للكتاب، صباح السبت، ندوة حول «الأدب النسائي» تديرها هناء الشريف، بمشاركة الكاتبة أسماء الأسطى عمر، والروائية غالية الذرعاني، وعواطف الشهيبي.



وتقام ضمن البرنامج الثقافي اللقاء الفكري تحت عنوان «شهادات وتجارب»، عند الساعة الرابعة والنصف مساء يديرها الدكتور خالد الزغيبي، وبمشاركة الكاتب محمد المفتي، والأكاديمي زاهي المغيربي، والدكتور نجيب الحصادي.