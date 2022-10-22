Atwasat

الفنانة إسراء فرج ميلود أخذها الفن من الإعلام

القاهرة - بوابة الوسط: محمد عقيلة العمامي السبت 22 أكتوبر 2022, 10:11 صباحا
الفنانة إسراء فرج ميلود أخذها الفن من الإعلام
alwasat radio

قرأت في لوحاتها، جملاً من خطوط وألوان، تقول إنه ثمة بُرعم لموهبةٍ تفتق عن بدع وإبداع، وما كنت أعرف شيئا عن صاحبة هذه الموهبةبحثت عنها، كالعادة، في هذا المراح الإعلامي الواسع البديع؛ لم أجد سوى صفحة لها، فاتصلت بها. أخبرتها أنني أريد أن أكتب عن فنها، ليقدم عبر هذه السلسة التي تعدها «بوابة الوسط» عن مواهب النحت والتشكيل، في الساحة الليبية.

تعلمت طفلة فأهتمت بتعليمهم
في معرض حديثي مع إسراء فرج ميلود، عن بداياتها، ومن كان وراء تشجيعها وتقديم فنها للناس، عرفت أنها سبق وأن نظمت، وأشرفت على دورة اقامتها منظمة أمازونات ليبيا، لتعليم الأطفال الرسم. فخطرت على بالي خلية الأماوزنات الرائعات، اللواتي لم يتوقفن في تقديم ما يحتاجة الطرف الأضعف، والأكثر أهمية في المكون الليبي، وهو الأمهات وأطفالهن.

ولأنه لم ينقصني لتقديمها للمتابعين، سوى معرفة الحضن الذي رعاها حتى ترعرعت، وتفتقت موهبتها، ومن حديث شائق ممتع ومفيد، مع صديقتي الشاعرة خديجة بسيكري، رئيسة المنظمة، عرفت سريعا أن موهبة الفنانه إسراء فرج ميلود وراثية ! فنحن نعلم أن الموهبة كالروح من عند الله أصلها ثابت وفرعها في السماء.

لموهبتها جذور
عرفت أن جدها هو أحد أبرز إعلاميي ليبيا في زمن ولايات المملكة الليبية المتحدة، وفي النظام الاتحادي الذي تلاه، وأيضا في بداية عهد القذافي، فلقد كان الإذاعي والإعلامي المشهور بلقاسم بن دادو. وفوق ذلك والدها هداف فريق كرة القدم نادي التحدي، في تسعينيات القرن الماضي، وهو الذي لقب بفهد الفريق اللاعب الخلوق المتميز فرج ميلود. وهكذا تكون الموهبة مثلما قلت لكم وراثية!

إسراء فرج ميلود من مواليد بنغازي، 22/2/1999، خريجة إعلام قسم الصحافة والنشر، تصف نفسها بأنها هاوية للفنون التشكيلية، ولكنها مخطئة، فهي فنانة حقيقية، بدأت مسيرتها مبكرا، ولذلك احتواها مركز عوض عبيدة للفنون التشكيلية، وهناك وجهها وساعدها فنانون أكثر خبرة، فطورت مواهبها، وسريعا ما شاركت في عدة معارض محلية وتحصلت على المركز الأول في المعرض السنوي الأول لمهارات طلبة كلية الإعلام تحت شعار (طالب بمهارة إعلامي بجدارة). دخلت عالم الرسم الرقمي، أعدت تصميم ثلاثة ألعاب ورقية لصالح شركة ألعاب كمتدربة، وتعمل حاليا على مجموعة قصصية للأطفال.

قيل لها:  تدرّبي واغلطي وتعلمي فأبدعت
وعلى الرغم من أن إبداع الفن الرقمي يستهويها، إلا إنها مأخوذة بالتشكيل وتتطلع إلى أن تعطي الرسم بألوان الزيت، حقه كاملا. واختتمت حديثها معي بقولها: «إنني ما كنت لأستمر لولا دعم الأهل والأصدقاء والفناين وأساتذتي في الجامعة، وأيضا من قال لي: «إنك استثمارنا يا إسراء، فتدرّبي، واغلطي، وتعلمي، وستجدين نفسك في مراح ورعاية موهبتك».

الفنانة إسراء فرج ميلود أخذها الفن من الإعلام
الفنانة إسراء فرج ميلود أخذها الفن من الإعلام
الفنانة إسراء فرج ميلود أخذها الفن من الإعلام
الفنانة إسراء فرج ميلود أخذها الفن من الإعلام
الفنانة إسراء فرج ميلود أخذها الفن من الإعلام
الفنانة إسراء فرج ميلود أخذها الفن من الإعلام
الفنانة إسراء فرج ميلود أخذها الفن من الإعلام
الفنانة إسراء فرج ميلود أخذها الفن من الإعلام
الفنانة إسراء فرج ميلود أخذها الفن من الإعلام
الفنانة إسراء فرج ميلود أخذها الفن من الإعلام
الفنانة إسراء فرج ميلود أخذها الفن من الإعلام
الفنانة إسراء فرج ميلود أخذها الفن من الإعلام
الفنانة إسراء فرج ميلود أخذها الفن من الإعلام
الفنانة إسراء فرج ميلود أخذها الفن من الإعلام
الفنانة إسراء فرج ميلود أخذها الفن من الإعلام
الفنانة إسراء فرج ميلود أخذها الفن من الإعلام
الفنانة إسراء فرج ميلود أخذها الفن من الإعلام
الفنانة إسراء فرج ميلود أخذها الفن من الإعلام
الفنانة إسراء فرج ميلود أخذها الفن من الإعلام
الفنانة إسراء فرج ميلود أخذها الفن من الإعلام
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير حليم - الإعمار والتنمية في ليبيا

كاركاتير حليم - الإعمار والتنمية في ليبيا
رئيسة الوزراء الإيطالية تعلن تشكيلها الحكومي

رئيسة الوزراء الإيطالية تعلن تشكيلها الحكومي
انتهت: مباراة المدينة والمحلة عبر قناة الوسط «WTV»

انتهت: مباراة المدينة والمحلة عبر قناة الوسط «WTV»
وزير الدفاع الروسي يتباحث مع نظيره الأميركي حول تطورات الوضع في أوكرانيا

وزير الدفاع الروسي يتباحث مع نظيره الأميركي حول تطورات الوضع في أوكرانيا
انتهت: مباراة الأخضر والتعاون عبر قناة الوسط «WTV»

انتهت: مباراة الأخضر والتعاون عبر قناة الوسط «WTV»
حكومة تشادية جديدة تفتح الأعين على «خزان المرتزقة» بالجنوب الليبي

حكومة تشادية جديدة تفتح الأعين على «خزان المرتزقة» بالجنوب الليبي
زوجة الرئيس المكسيكي تتهم رالف لويرن بـ«السرقة الفكرية»

زوجة الرئيس المكسيكي تتهم رالف لويرن بـ«السرقة الفكرية»
نيوزيلندا تفرض ضريبة على تجشؤ المواشي وإطلاقها الريح

نيوزيلندا تفرض ضريبة على تجشؤ المواشي وإطلاقها الريح
بريطانيا تبدأ حملة البحث عن خليفة ليز تراس

بريطانيا تبدأ حملة البحث عن خليفة ليز تراس
مع احتشاد القوات.. سيناريوهات المواجهة بين القوات الروسية والأوكرانية في خيرسون

مع احتشاد القوات.. سيناريوهات المواجهة بين القوات الروسية والأوكرانية في خيرسون
«نتفليكس» تضع حدا لمسلسل تراجع عدد المشتركين

«نتفليكس» تضع حدا لمسلسل تراجع عدد المشتركين
المنتخب يتمسك بسباق الأجندة الدولية لـ«فيفا» في نوفمبر

المنتخب يتمسك بسباق الأجندة الدولية لـ«فيفا» في نوفمبر
جريدة «الوسط»: ثلاثة مطبات تواجه باتيلي أفشلت أسلافه

جريدة «الوسط»: ثلاثة مطبات تواجه باتيلي أفشلت أسلافه
قادة الاتحاد الأوروبي يتفقون على تدابير «لاحتواء أسعار الطاقة»

قادة الاتحاد الأوروبي يتفقون على تدابير «لاحتواء أسعار الطاقة»
كاركاتير خيري - مجلس النواب يناقش مشروع قانون الرواتب الموحد

كاركاتير خيري - مجلس النواب يناقش مشروع قانون الرواتب الموحد
«التعليم»: دور ثان للطلبة الراسبين في أكثر من 3 مواد بالشهادة الثانوية

«التعليم»: دور ثان للطلبة الراسبين في أكثر من 3 مواد بالشهادة الثانوية
3 مرشحين فقط يمكنهم خوض سباق رئاسة حزب المحافظين وخلافة ليز تراس

3 مرشحين فقط يمكنهم خوض سباق رئاسة حزب المحافظين وخلافة ليز تراس
خطة ميلوني للحصار البحري على المهاجرين قبالة ليبيا «لن يُكتب لها النجاح»

خطة ميلوني للحصار البحري على المهاجرين قبالة ليبيا «لن يُكتب لها النجاح»
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
براءة كيفن سبايسي من تهمة التحرش بأنتوني راب
براءة كيفن سبايسي من تهمة التحرش بأنتوني راب
البيوضي يناقش إعادة فتح أبواب معهد علي الشعالية
البيوضي يناقش إعادة فتح أبواب معهد علي الشعالية
عبدالسيد آدم: غياب المعاهد المتخصصة أعاق مسيرة المسرح الليبي
عبدالسيد آدم: غياب المعاهد المتخصصة أعاق مسيرة المسرح الليبي
معيتيق يوقع «رياحين» في رحاب الجمعية الليبية للآداب
معيتيق يوقع «رياحين» في رحاب الجمعية الليبية للآداب
أمسية قصصية وشعرية في سابع أيام معرض بنغازي للكتاب
أمسية قصصية وشعرية في سابع أيام معرض بنغازي للكتاب
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
قاصة ليبية ضمن الفائزين بمسابقة «صاحبة الجلالة»
قاصة ليبية ضمن الفائزين بمسابقة «صاحبة الجلالة»...
التشكيلية فاطمة موسى علي وإبداع رسم الصمت
التشكيلية فاطمة موسى علي وإبداع رسم الصمت...
مكتبة «الملك إدريس» تدعو الباحثين والأكاديميين للمشاركة في مؤتمرها الثاني
مكتبة «الملك إدريس» تدعو الباحثين والأكاديميين للمشاركة في ......
إعلان تفاصيل النسخة الأولى من معرض بنغازي الدولي للكتاب
إعلان تفاصيل النسخة الأولى من معرض بنغازي الدولي للكتاب...
كتَّاب وفنانون: تحريم الاحتفال بالمولد النبوي جرنا إلى جدال لا طائل منه
كتَّاب وفنانون: تحريم الاحتفال بالمولد النبوي جرنا إلى جدال ......
المزيد
الفنانة إسراء فرج ميلود أخذها الفن من الإعلام
الفنانة إسراء فرج ميلود أخذها الفن من الإعلام...
بيع مخطوطة سيناريو فيلم بـ295 ألف دولار.. ما القصة؟
بيع مخطوطة سيناريو فيلم بـ295 ألف دولار.. ما القصة؟...
شرم الشيخ تطلق مهرجانات فنية خلال الشتاء
شرم الشيخ تطلق مهرجانات فنية خلال الشتاء...
أمسية قصصية وشعرية في سابع أيام معرض بنغازي للكتاب
أمسية قصصية وشعرية في سابع أيام معرض بنغازي للكتاب...
معيتيق يوقع «رياحين» في رحاب الجمعية الليبية للآداب
معيتيق يوقع «رياحين» في رحاب الجمعية الليبية للآداب...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط