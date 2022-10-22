الفنانة إسراء فرج ميلود أخذها الفن من الإعلام

القاهرة - بوابة الوسط: محمد عقيلة العمامي

قرأت في لوحاتها، جملاً من خطوط وألوان، تقول إنه ثمة بُرعم لموهبةٍ تفتق عن بدع وإبداع، وما كنت أعرف شيئا عن صاحبة هذه الموهبة. بحثت عنها، كالعادة، في هذا المراح الإعلامي الواسع البديع؛ لم أجد سوى صفحة لها، فاتصلت بها. أخبرتها أنني أريد أن أكتب عن فنها، ليقدم عبر هذه السلسة التي تعدها «بوابة الوسط» عن مواهب النحت والتشكيل، في الساحة الليبية.

تعلمت طفلة فأهتمت بتعليمهم

في معرض حديثي مع إسراء فرج ميلود، عن بداياتها، ومن كان وراء تشجيعها وتقديم فنها للناس، عرفت أنها سبق وأن نظمت، وأشرفت على دورة اقامتها منظمة أمازونات ليبيا، لتعليم الأطفال الرسم. فخطرت على بالي خلية الأماوزنات الرائعات، اللواتي لم يتوقفن في تقديم ما يحتاجة الطرف الأضعف، والأكثر أهمية في المكون الليبي، وهو الأمهات وأطفالهن.

ولأنه لم ينقصني لتقديمها للمتابعين، سوى معرفة الحضن الذي رعاها حتى ترعرعت، وتفتقت موهبتها، ومن حديث شائق ممتع ومفيد، مع صديقتي الشاعرة خديجة بسيكري، رئيسة المنظمة، عرفت سريعا أن موهبة الفنانه إسراء فرج ميلود وراثية ! فنحن نعلم أن الموهبة كالروح من عند الله أصلها ثابت وفرعها في السماء.

لموهبتها جذور

عرفت أن جدها هو أحد أبرز إعلاميي ليبيا في زمن ولايات المملكة الليبية المتحدة، وفي النظام الاتحادي الذي تلاه، وأيضا في بداية عهد القذافي، فلقد كان الإذاعي والإعلامي المشهور بلقاسم بن دادو. وفوق ذلك والدها هداف فريق كرة القدم نادي التحدي، في تسعينيات القرن الماضي، وهو الذي لقب بفهد الفريق اللاعب الخلوق المتميز فرج ميلود. وهكذا تكون الموهبة مثلما قلت لكم وراثية!

إسراء فرج ميلود من مواليد بنغازي، 22/2/1999، خريجة إعلام قسم الصحافة والنشر، تصف نفسها بأنها هاوية للفنون التشكيلية، ولكنها مخطئة، فهي فنانة حقيقية، بدأت مسيرتها مبكرا، ولذلك احتواها مركز عوض عبيدة للفنون التشكيلية، وهناك وجهها وساعدها فنانون أكثر خبرة، فطورت مواهبها، وسريعا ما شاركت في عدة معارض محلية وتحصلت على المركز الأول في المعرض السنوي الأول لمهارات طلبة كلية الإعلام تحت شعار (طالب بمهارة إعلامي بجدارة). دخلت عالم الرسم الرقمي، أعدت تصميم ثلاثة ألعاب ورقية لصالح شركة ألعاب كمتدربة، وتعمل حاليا على مجموعة قصصية للأطفال.