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بيع مخطوطة سيناريو فيلم بـ295 ألف دولار.. ما القصة؟

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 21 أكتوبر 2022, 05:07 مساء
بيع مخطوطة سيناريو فيلم بـ295 ألف دولار.. ما القصة؟
مخطوطة مكتوبة بخط اليد لسيناريو فيلم ميبري معروضة لدى دار كريستيز للمزادات في باريس في 14 أكتوبر 2022 (أ ف ب)
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أعلنت دار كريستيز للمزادات، الخميس، بيع مخطوطة مكتوبة بخط اليد لسيناريو فيلم «ميبري» (ازدراء) للمخرج الفرنسي السويسري جان لوك غودار، بأكثر من 290 ألف دولار.

وهذه المخطوطة كانت تملكها الممثلة بريجيت باردو، فيما يأتي بيعها بعد أكثر من شهر على وفاة غودار.

وتتألّف المخطوطة من 59 صفحة مكتوبة بالحبر الأزرق و24 صفحة مطبوعة، وتحوي ملاحظات وتصحيحات كتبها المخرج بخط يده، وفق «فرانس برس».

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ويضم المستند كذلك ملاحظة من الكاتب الإيطالي ألبرتو مورافيا، الذي استند الفيلم إلى أحد كتبه، إضافة إلى ملاحظات وجمل كتبها ممثلون في الفيلم بينهم بريجيت باردو وميشال بيكولي وجاك بالانس والمخرج فريتز لانغ.

وعُرضت المخطوطة بداية بسعر تقديري تراوح بين 120 و180 ألف يورو (117300 و175940 ألف دولار)، إلا أنها بيعت بـ302 ألف و400 يورو (295590 دولار) ضمنها الرسوم.

مخطوطة كاملة 
قالت دار كريستيز إنّ هذا المستند يشكل «مخطوطة كاملة للنسخة الأولى من الفيلم، ولا تحوي بعض المشاهد التي دُفع المخرج لإضافتها بعد طلب من شركة الإنتاج الأميركية».

كما أنها «النسخة الوحيدة المكتوبة بخط اليد لسيناريو» هذا الفيلم الصادر العام 1963 وكانت تملكها بريجيت باردو قبل أن تعطيها لصديقتها المصورة غيلان دوسار المعروفة بلقب جيكي.

وغيّب الموت في 13 سبتمبر عملاق الفن السابع، جان لوك غودارعن، عمر يناهز 91 عاماً.

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