تعرف إلى تفاصيل مسابقة «آفاق السينما العربية» بمهرجان «القاهرة»

القاهرة - بوابة الوسط

كشف مهرجان «القاهرة السينمائي الدولي»، قائمة الأفلام المشاركة بمسابقة «آفاق السينما العربية»، والتي تتضمن سبعة أفلام منها ستة في عروضها العالمية الأولى، وآخر في عرضه الأول بالشرق الأوسط وأفريقيا.

وتتضمن قائمة الأفلام التي تعرض عالميا للمرة الأولى، الوثائقي «بعيدا عن النيل» (مصر، الولايات المتحدة) إخراج شريف القطشة، الذي يتناول قصة 12 موسيقيا من 11 دولة تطل على النيل، يلجؤون جميعهم للموسيقى باعتبارها نموذجا لتعاون يتجاوز الحدود والخلافات، وخلال جولة في الولايات المتحدة، تخضع رسالة الاتحاد للاختبار.

وفيلم «جلال الدين» (المغرب) إخراج حسن بنجلون. خلال الأحداث يرفض «جلال الدين» تقبل وفاة زوجته، ويقرر عزل نفسه حتى يعثر على النور بداخله، وبعد 20 عاما يصبح جلال الدين معلما صوفيا يعيش مع أتباعه.

كما يعرض فيلم «رحلة يوسف- المنسيون» (سورية) إخراج جود سعيد. تدور أحداث الفيلم خلال الحرب، إذ خرج الكثير من السوريين إلى بلاد اللجوء خوفا من الموت إلا يوسف ومن معه، وفي هذه الأثناء، نبتت أحلام الحفيد زياد وتاهت، حيث يسير الجد وحفيده نحو غد يخبئ بلادا جديدة وهوية تائهة.

حورية

بالإضافة إلى فيلم «أرض الوهم» (فرنسا، لبنان) إخراج كارلوس شاهين، والذي تدور أحداثه حول «ليلى»، الأم شابة والزوجة المثالية، التي تقضي الصيف في قرية بعيدة بلبنان العام 1958، في وقت اندلاع حرب أهلية، حيث تقابل شابا فرنسيا يفتح عينيها على حقيقة وضعها.

وضمن القائمة فيلم «بركة العروس» (لبنان، قطر) إخراج باسم بريش، والذي تدور أحداثه حول «سلمى» التي عاشت وهي تحمي استقلالها، ولم تحقق راحة البال إلا من خلال التخلي عن كل ما تعلقت به، ولكن الماضي لا يدع سلمى وشأنها، إذ يعيد إليها ابنتها ثريا مهزومة ومطلقة تنتظر أن تضع مولودها.

وأخيرا ضمن العروض العالمية الأولى «العايلة» (الجزائر) إخراج مرزاق علواش. بينما الحراك الشعبي الجزائري على أشده، يحاول وزير فاسد سابق مغادرة البلاد برفقة عائلته، ولكن الخلافات تشتعل بين أفراد الأسرة.

- «ذي فايبلمنز» يفتتح مهرجان «القاهرة السينمائي الدولي»

- 97 فيلما في الدورة 44 لمهرجان القاهرة السينمائي

- 6 أفلام مصرية في مهرجان «القاهرة السينمائي»

ويعرض لأول مرة في الشرق الأوسط وأفريقيا فيلم «حورية» (فرنسا، بلجيكا) إخراج مونيا ميدور، الذي تدور أحداثه حول «حورية» راقصة موهوبة، تحلم بالالتحاق بفرقة الباليه الوطنية الجزائرية. وحتى تحقق حلمها، تعمل ليلا ونهارا حتى تسد احتياجاتها، إلى أن تتعرض لهجوم يقلب حياتها رأسا على عقب.

وتتكون لجنة تحكيم مسابقة «آفاق السينما العربية» من الممثل اللبناني ميشيل كمون، والمنتجة التونسية مفيدة فضيلة، ومصممة الملابس المصرية ريم العدل.

لقطة من فيلم «حورية» (خاص لـ بوابة الوسط)

لقطة من فيلم «بعيدا عن النيل» (خاص لـ بوابة الوسط)