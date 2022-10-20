Atwasat

تعرف إلى تفاصيل مسابقة «آفاق السينما العربية» بمهرجان «القاهرة»

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 20 أكتوبر 2022, 04:50 مساء
تعرف إلى تفاصيل مسابقة «آفاق السينما العربية» بمهرجان «القاهرة»
من كواليس فيلم «جلال الدين» (خاص لـ بوابة الوسط)
alwasat radio

كشف مهرجان «القاهرة السينمائي الدولي»، قائمة الأفلام المشاركة بمسابقة «آفاق السينما العربية»، والتي تتضمن سبعة أفلام منها ستة في عروضها العالمية الأولى، وآخر في عرضه الأول بالشرق الأوسط وأفريقيا.

وتتضمن قائمة الأفلام التي تعرض عالميا للمرة الأولى، الوثائقي «بعيدا عن النيل» (مصر، الولايات المتحدة) إخراج شريف القطشة، الذي يتناول قصة 12 موسيقيا من 11 دولة تطل على النيل، يلجؤون جميعهم للموسيقى باعتبارها نموذجا لتعاون يتجاوز الحدود والخلافات، وخلال جولة في الولايات المتحدة، تخضع رسالة الاتحاد للاختبار.

وفيلم «جلال الدين» (المغرب) إخراج حسن بنجلون. خلال الأحداث يرفض «جلال الدين» تقبل وفاة زوجته، ويقرر عزل نفسه حتى يعثر على النور بداخله، وبعد 20 عاما يصبح جلال الدين معلما صوفيا يعيش مع أتباعه.

كما يعرض فيلم «رحلة يوسف- المنسيون» (سورية) إخراج جود سعيد. تدور أحداث الفيلم خلال الحرب، إذ خرج الكثير من السوريين إلى بلاد اللجوء خوفا من الموت إلا يوسف ومن معه، وفي هذه الأثناء، نبتت أحلام الحفيد زياد وتاهت، حيث يسير الجد وحفيده نحو غد يخبئ بلادا جديدة وهوية تائهة.

حورية
بالإضافة إلى فيلم «أرض الوهم» (فرنسا، لبنان) إخراج كارلوس شاهين، والذي تدور أحداثه حول «ليلى»، الأم شابة والزوجة المثالية، التي تقضي الصيف في قرية بعيدة بلبنان العام 1958، في وقت اندلاع حرب أهلية، حيث تقابل شابا فرنسيا يفتح عينيها على حقيقة وضعها.

وضمن القائمة فيلم «بركة العروس» (لبنان، قطر) إخراج باسم بريش، والذي تدور أحداثه حول «سلمى» التي عاشت وهي تحمي استقلالها، ولم تحقق راحة البال إلا من خلال التخلي عن كل ما تعلقت به، ولكن الماضي لا يدع سلمى وشأنها، إذ يعيد إليها ابنتها ثريا مهزومة ومطلقة تنتظر أن تضع مولودها.

وأخيرا ضمن العروض العالمية الأولى «العايلة» (الجزائر) إخراج مرزاق علواش. بينما الحراك الشعبي الجزائري على أشده، يحاول وزير فاسد سابق مغادرة البلاد برفقة عائلته، ولكن الخلافات تشتعل بين أفراد الأسرة.

- «ذي فايبلمنز» يفتتح مهرجان «القاهرة السينمائي الدولي»

- 97 فيلما في الدورة 44 لمهرجان القاهرة السينمائي

- 6 أفلام مصرية في مهرجان «القاهرة السينمائي»

ويعرض لأول مرة في الشرق الأوسط وأفريقيا فيلم «حورية» (فرنسا، بلجيكا) إخراج مونيا ميدور، الذي تدور أحداثه حول «حورية» راقصة موهوبة، تحلم بالالتحاق بفرقة الباليه الوطنية الجزائرية. وحتى تحقق حلمها، تعمل ليلا ونهارا حتى تسد احتياجاتها، إلى أن تتعرض لهجوم يقلب حياتها رأسا على عقب.

وتتكون لجنة تحكيم مسابقة «آفاق السينما العربية» من الممثل اللبناني ميشيل كمون، والمنتجة التونسية مفيدة فضيلة، ومصممة الملابس المصرية ريم العدل.

لقطة من فيلم «حورية» (خاص لـ بوابة الوسط)
لقطة من فيلم «حورية» (خاص لـ بوابة الوسط)
لقطة من فيلم «بعيدا عن النيل» (خاص لـ بوابة الوسط)
لقطة من فيلم «بعيدا عن النيل» (خاص لـ بوابة الوسط)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بث مباشر: دارنس 0x1 الهلال عبر قناة الوسط «WTV»

بث مباشر: دارنس 0x1 الهلال عبر قناة الوسط «WTV»
بث مباشر: الأهلي طرابلس 0x0 أساريا عبر قناة الوسط «WTV»

بث مباشر: الأهلي طرابلس 0x0 أساريا عبر قناة الوسط «WTV»
بيع لوحة «الذهاب إلى المباراة» بـ7.8 ملايين جنيه إسترليني

بيع لوحة «الذهاب إلى المباراة» بـ7.8 ملايين جنيه إسترليني
ارتفاع أسعار الطاقة يرهق أوروبا.. وقادة «الاتحاد» يجتمعون لإيجاد مخرج

ارتفاع أسعار الطاقة يرهق أوروبا.. وقادة «الاتحاد» يجتمعون لإيجاد مخرج
رئيس كولومبيا: الولايات المتحدة تدمر اقتصادات العالم برفع معدلات الفائدة

رئيس كولومبيا: الولايات المتحدة تدمر اقتصادات العالم برفع معدلات الفائدة
السيارات الصينية تغزو السوق الأوروبية بمركبات فاخرة

السيارات الصينية تغزو السوق الأوروبية بمركبات فاخرة
تبون يتسلم أوراق اعتماد سفير ليبيا الجديد لدى الجزائر

تبون يتسلم أوراق اعتماد سفير ليبيا الجديد لدى الجزائر
مصطلح الجهاد.. القصور في معناه ومقتضاه

مصطلح الجهاد.. القصور في معناه ومقتضاه
أَفْرَقَة الحل بليبيا

أَفْرَقَة الحل بليبيا
النيابة العامة السويسرية تستأنف قرار تبرئة بلاتيني وبلاتر

النيابة العامة السويسرية تستأنف قرار تبرئة بلاتيني وبلاتر
بعد ليبيا.. رابع بلد مغاربي يلتحق بالمتنافسين على أنبوب «نيغال»

بعد ليبيا.. رابع بلد مغاربي يلتحق بالمتنافسين على أنبوب «نيغال»
«الاتحاد» و«أبوسليم» يقتنصان أول ثلاث نقاط في افتتاحية الدوري الممتاز

«الاتحاد» و«أبوسليم» يقتنصان أول ثلاث نقاط في افتتاحية الدوري الممتاز
بايدن: بوتين «في وضع صعب للغاية» في أوكرانيا

بايدن: بوتين «في وضع صعب للغاية» في أوكرانيا
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأولمبي والاتحاد

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأولمبي والاتحاد
«بوابة الوسط» تستعرض خريطة جولة الدوري الليبي الممتاز الأولى

«بوابة الوسط» تستعرض خريطة جولة الدوري الليبي الممتاز الأولى
سكان باخموت الأوكرانية منقسمون.. مع أم ضد روسيا؟

سكان باخموت الأوكرانية منقسمون.. مع أم ضد روسيا؟
تحسين التعاون بشأن أدوية السرطان يجنب العالم 1.5 مليون وفاة

تحسين التعاون بشأن أدوية السرطان يجنب العالم 1.5 مليون وفاة
«فلوسنا»: هل الوقت مناسب لتغيير سعر الصرف؟

«فلوسنا»: هل الوقت مناسب لتغيير سعر الصرف؟
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
ليتل سيمز تحصد جائزة «ميركوري» الموسيقية
ليتل سيمز تحصد جائزة «ميركوري» الموسيقية
اكتشاف جداريات آشورية بالعراق تعود لأكثر من 2700 سنة
اكتشاف جداريات آشورية بالعراق تعود لأكثر من 2700 سنة
كيريل سيريبرينيكوف سيصور فيلما عن الطبيب النازي منغيله
كيريل سيريبرينيكوف سيصور فيلما عن الطبيب النازي منغيله
وفاة الكاتب الفرنسي جان توليه عن 69 عاما
وفاة الكاتب الفرنسي جان توليه عن 69 عاما
«اللوفر باريس» يعير إحدى لوحات دا فينشي إلى فرعه بأبوظبي
«اللوفر باريس» يعير إحدى لوحات دا فينشي إلى فرعه بأبوظبي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
قاصة ليبية ضمن الفائزين بمسابقة «صاحبة الجلالة»
قاصة ليبية ضمن الفائزين بمسابقة «صاحبة الجلالة»...
إسراء عبدالرزاق كركرة شابة قاومت الاقتتال بالرسم
إسراء عبدالرزاق كركرة شابة قاومت الاقتتال بالرسم...
مكتبة «الملك إدريس» تدعو الباحثين والأكاديميين للمشاركة في مؤتمرها الثاني
مكتبة «الملك إدريس» تدعو الباحثين والأكاديميين للمشاركة في ......
التشكيلية فاطمة موسى علي وإبداع رسم الصمت
التشكيلية فاطمة موسى علي وإبداع رسم الصمت...
إعلان تفاصيل النسخة الأولى من معرض بنغازي الدولي للكتاب
إعلان تفاصيل النسخة الأولى من معرض بنغازي الدولي للكتاب...
المزيد
تعرف إلى تفاصيل مسابقة «آفاق السينما العربية» بمهرجان «القاهرة»
تعرف إلى تفاصيل مسابقة «آفاق السينما العربية» بمهرجان ......
بيع لوحة «الذهاب إلى المباراة» بـ7.8 ملايين جنيه إسترليني
بيع لوحة «الذهاب إلى المباراة» بـ7.8 ملايين جنيه إسترليني...
بدء محاكمة مخرج كندي متهمم باغتصاب وكيلة إعلانات
بدء محاكمة مخرج كندي متهمم باغتصاب وكيلة إعلانات...
«اللوفر باريس» يعير إحدى لوحات دا فينشي إلى فرعه بأبوظبي
«اللوفر باريس» يعير إحدى لوحات دا فينشي إلى فرعه بأبوظبي...
وفاة الكاتب الفرنسي جان توليه عن 69 عاما
وفاة الكاتب الفرنسي جان توليه عن 69 عاما...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط