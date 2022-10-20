وفاة الكاتب الفرنسي جان توليه عن 69 عاما

القاهرة - بوابة الوسط

توفي عن 69 عاما الكاتب الفرنسي جان توليه، صاحب مؤلفات عدة بينها «Fleur de tonnerre» و«Crénom, Baudelaire!» و«Le Magasin des suicides»، على ما أفادت مصادر متطابقة، الأربعاء.

وذكرت دار نشر «مياليه-بارو» في بيان أنّ «بيتي مياليه وبرنار بارو يؤكدان بحزن بالغ أنّ الكاتب جان توليه توفي مساء 18 أكتوبر جراء سكتة قلبية»، وفق «فرانس برس».

وأفاد مصدر في الشرطة بأن الكاتب توفي بمنزله في العاصمة الفرنسية باريس.

وكان الكاتب يعيش منذ العام 1998 مع شريكته الممثلة ميو-ميو.

وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن وفاته قد تكون ناجمة عن تسمم غذائي عقب تناوله وجبة في أحد المطاعم، وهي فرضية لا تزال غير مؤكدة.

معركة أجينكور

وبدأ توليه الذي عُرف من خلال الشرائط المصوّرة وظهوره عبر قناتي «انتين 2» و«كانال+»، مسيرته في كتابة الروايات وتحديدا تلك التاريخية ومن نوع السيرة الذاتية، مع كتاب «Rainbow pour Rimbaud» سنة 1991.

وحصد الكاتب الفرنسي نجاحا جماهيريا، على ما يَظهر من خلال طرح 300 ألف نسخة في فبراير لروايته الأخيرة «Azincourt par temps de pluie» التي تتناول هزيمة الفرنسيين خلال معركة أجينكور العام 1415.

وقال في حديث أدلى به لإذاعة «فرانس إنتر» العام 2019 «أنا لا أقرأ الروايات. ولا أقرأ أيا منها قبل أن أكتب، وما زلت لا أقرأها (...) لا أرغب في إنهاء مسيرتي وفي أن أقول لنفسي +إذا كان هناك كتّاب يؤلفون بهذه الطريقة فلا داعي لأن أمسك قلمي+».

وفاز توليه بجوائز بارزة أهمها جائزة «ترو فيريلو» العام 2015 عن كتابه «إيلويز أوي!» وجائزة «ميزون دو لا برس» العام 2008 عن «لو مونتاسبان».

وسبق له أن حصل العام 1989 على جائزة خاصة في مهرجان «أنغوليم» عن مجموعة تقارير بعنوان «جان دو فرانس».