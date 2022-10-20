كيريل سيريبرينيكوف سيصور فيلما عن الطبيب النازي منغيله

القاهرة - بوابة الوسط

يعتزم المخرج الروسي المعارض، كيريل سيريبرينيكوف، إنجاز فيلم يستند إلى كتاب «ذي ديزابيرنس أوف يوزف منغيله» للكاتب الفرنسي أوليفيه غيز، بعد الانتهاء من تصوير فيلم آخر مقتبس من كتاب للفرنسي إيمانويل كارير، على ما أفاد أحد منتجي العمل.

وكان «ذي ديزابيرنس أوف يوزف منغيله» حصل سنة 2017 على جائزة «رينودو» الأدبية، ويتناول هذا الكتاب السنوات الأخيرة للطبيب النازي المعروف بأفعاله الإجرامية في معسكر أوشفيتز، خلال وجوده بأميركا الجنوبية التي هرب إليها. وسيؤدي دور يوزف منغيله الممثل الألماني أوغست ديل الذي شارك في فيلمي «إيه هيدن لايف» للمخرج تيرينس ماليك و«إنغلوريوس باستاردز»، وفق «فرانس برس».

وسبق أن ذُكر المشروع مطلع العام 2020 عندما كان كيريل سيريبرينيكوف لا يزال يعمل في روسيا. وقال شارل جيليبير، أحد منتجي العمل، إن التصوير الذي سيتم في أميركا الجنوبية وألمانيا يُفترض أن يبدأ «هذا الصيف»، مؤكدا بذلك معلومات أفاد بها موقع «فاراييتي».

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وأصبح كيريل سيريبرينيكوف (53 عاما) الذي هو أيضا مخرج مسرحي، خلال الأشهر الأخيرة رمزا للفنانين الروس المعارضين للنظام. وسبق له أن شارك ثلاث مرات في مهرجان «كان السينمائي» عن أفلامه «ليتو» و«بيتروفز فلو» و«تشايكوفسكيز وايف».

وأعلن جيليبير كذلك الانتهاء من تصوير فيلم يستند إلى كتاب «ليمونوف» لإيمانويل كارير ويتناول سيرة الكاتب الناشط الروسي الذي توفي العام 2020.