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ليتل سيمز تحصد جائزة «ميركوري» الموسيقية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 19 أكتوبر 2022, 05:06 مساء
ليتل سيمز تحصد جائزة «ميركوري» الموسيقية
مغنية الراب البريطانية ليتل سيمز في لندن، 8 فبراير 2022 (أ ف ب)
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فازت مغنية الراب البريطانية ليتل سيمز بجائزة «ميركوري» عن ألبومها «سامتايمز آي مايت بي إنتروفرت»، الثلاثاء، خلال حفلة استضافتها قاعة أبولو الشهيرة في حي هامرسميث.

وقالت الفنانة البالغة 28 عاما إنها تشعر «بسعادة غامرة» إثر تلقيها الجائزة المرفقة بمكافأة مالية قدرها 25 ألف جنيه إسترليني (28100 دولار)، ووجهت تحية إلى شقيقها ومعاونها «إنفلو»، وفق «فرانس برس».

وأضافت «أنجزنا هذا الألبوم. مررت بلحظات في الاستوديو لم أكن خلالها أعرف ما إذا كنت سأنجز هذه الأسطوانة. كنت أشعر بكل العواطف وأعمل بجدّ وهو بقي إلى جانبي ودفعني لبلوغ أهدافي».

بريت أووردز
وفي هذا الألبوم الرابع، تستكشف ليتل سيمز، واسمها الحقيقي سيمبياتو «سيمبي» أبيسولا أبيولا أجيكاوو، موضوعات شخصية وسياسية. وهي أوضحت لجريدة «ذي غارديان» أنها أرادت التعبير عن شعورها كـ«شخص انطوائي لديه كل هذه الخواطر والأفكار والنظريات المجنونة، وليس لديه الانطباع بالقدرة على التعبير عنها سوى من خلال الفن».

- جائزة «ميركوري» تذهب لمغنية من أصول أفريقية

وتُعتبر جائزة «ميركوري» التي أُطلقت سنة 1992، مكافأة بديلة عن جوائز «بريت أووردز». كما يُنظر إليها على أنها علامة تقدير من النقاد ورافعة نحو مزيد من الشهرة. وهي تكافئ أفضل ألبوم بريطاني أو أيرلندي صدر في الأشهر الاثني عشر السابقة.

وتغلبت ليتل سيمز في هذه المنافسة على أسماء بارزة من أمثال هاري ستايلز الذي حقق ألبومه «وان دايركشن» أعلى مبيعات في المملكة المتحدة منذ مطلع 2022.

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