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دانيال كريغ تقلَّد وساما ناله «جيمس بوند» على الشاشة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 19 أكتوبر 2022, 03:06 مساء
دانيال كريغ تقلَّد وساما ناله «جيمس بوند» على الشاشة
دانيال كريغ خلال العرض الأوروبي الأول لفيلم «غلاس أونيون: إيه نايفز أوت ميستيري» في لندن، 16 أكتوبر 2022 (أ ف ب)
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تقلَّد الممثل البريطاني دانيال كريغ، الثلاثاء، من الأميرة آن، شقيقة ملك بريطانيا تشارلز الثالث، الوسام نفسه الذي نالته شخصية «العميل 007» التي أداها الفنان على مدى 15 عاما في أفلام «جيمس بوند».

فالممثل البالغ 54 عاما الذي تولى دور «بوند» خمس مرات أولها في فيلم «كازينو رويال» العام 2006 وآخرها في «نو تايم تو داي» (2021)، مُنح وسام القديس ميخائيل والقديس جرجس «تقديرا لخدماته لقطاعي السينما والمسرح»، وفق «فرانس برس».

وفي أفلام «جيمس بوند» التي كتبها إيان فليمينغ وأدى شون كونري بطولة أولها العام 1963، حصل العميل الشهير على الوسام نفسه.

واستُخدمت جملة شهيرة من سلسلة أفلام «بوند» في تغريدة على الحساب الرسمي للعائلة المالكة جاء فيها: «We’ve been expecting you» (كنا ننتظرك)».

ونُشرت صورة ظهر فيها كريغ منحنيا ومبتسما أمام الأميرة آن خلال احتفال أقيم في قصر وندسور. وللعائلة المالكة البريطانية علاقة وثيقة بالسينما تجسدت في أكثر من مناسبة خلال السنوات الأخيرة.

ممثل أسود
وشاركت الملكة الراحلة إليزابيث الثانية مثلا لمناسبة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية للعام 2012 في لندن بمقطع فيديو فكاهي يأتي فيه «جيمس بوند» (أدى دوره يومها كريغ) لاصطحابها من قصر باكنغهام، وبفضل لعبة التوليف بدت الملكة التي كانت في السادسة والثمانين حينها وكأنها تستقل مروحية ثم تقفز منها بالمظلة مع «العميل 007» فوق ملعب أولمبي.

- «نو تايم تو داي» يحقق أفضل انطلاق بين أفلام جيمس بوند

وكانت البحرية الملكية البريطانية منحت كريغ بمناسبة إطلاق فيلم «نو تايم تو داي» لقب قائد فخري الذي تحمله أيضا شخصية العميل الشهير.

ولا يزال الغموض يلفّ اسم الممثل الذي سيُسند إليه دور «بوند» في الجزء المقبل من السلسة. ومن غير المستبعد أن يتولاه للمرة الأولى ممثل أسود أو حتى امرأة.

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