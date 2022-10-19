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كولومبو تهنئ الكاتب السريلانكي شيهان كاروناتيلاكا بعد فوزه بـ«بوكر»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 19 أكتوبر 2022, 01:38 مساء
كولومبو تهنئ الكاتب السريلانكي شيهان كاروناتيلاكا بعد فوزه بـ«بوكر»
الملكة كاميلا زوجة الملك تشارلز تسلم السريلانكي شيهان كاروناتيلاكا جائزة «بوكر» في لندن، 17 أكتوبر 2022 (أ ف ب)
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هنأت كولومبو، الثلاثاء، الكاتب السريلانكي شيهان كاروناتيلاكا الذي فاز بجائزة «بوكر» الأدبية البريطانية العريقة لعام 2022 عن روايته «أقمار مالي ألميدا السبعة» التي تستعيد الماضي الدموي الذي شهدته الجزيرة خلال حربها الأهلية.

وأشاد الناطق باسم الحكومة باندولا غوناواردانا بشيهان كاروناتيلاكا قائلا إن «إنجازه العظيم» هذا «يشرّف» بلده، وفق «فرانس برس».

وأشادت لجنة التحكيم، مساء الإثنين، بـ«السعة والكفاءة والجرأة والجسارة والفكاهة» التي برهن عنها المؤلّف في روايته «ذي سفن مونز أوف مالي ألميدا».

وقال غوناواردانا، وهو وزير الإعلام في الحكومة الحالية وأيضا مؤلف ومنتج سينمائي، إن الجيش منعه من إخراج فيلم عن اغتيال الصحفي ريتشارد دي زويسا سنة 1990. وأشار إلى أن «حوالى 60 ألف شخص فقدوا حياتهم في نهاية ثمانينات القرن الماضي. واضطر المفكرون إلى مغادرة البلاد بسبب التهديد والتهويل». لكنه أكد للصحفيين أنه «في حال اقتباس هذا الكتاب إلى السينما، فإن الحكومة الجديدة لن تقف عائقا».

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وتدور أحداث الرواية الخيالية في قالب من الفكاهة السوداء في العاصمة السريلانكية كولومبو بتسعينيات القرن الماضي، خلال فوضى الحرب الأهلية التي انتهت العام 2009 وأسفرت عن نحو 100 ألف قتيل على الأقل، بحسب الأمم المتحدة.

وتسلّم كاروناتيلاكا الجائزة من كاميلا قرينة الملك تشارلز، وذلك خلال حفل أقيم في لندن. وهذا أول حفل لتوزيع الجوائز يُقام حضوريا منذ 2019 بسبب جائحة كوفيد. وبالإضافة إلى قيمتها المعنوية الضخمة وترسيخها مكانة صاحبها في الساحة الأدبية العالمية، يحصل الفائز ببوكر على مكافأة مالية قدرها 50 ألف جنيه إسترليني (حوالى 60 ألف دولار).

ونال الجائزة في السنوات الماضية بعض من أشهر الكتّاب باللغة الإنجليزية، من بينهم سلمان رشدي وماغاريت أتوود وهيلاري مانتل التي توفيت الشهر الماضي عن 70 عاما.

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