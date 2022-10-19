استمرار عرض «أعالي الحب» على خشبة الشعبي بنغازي

بنغازي - بوابة الوسط: مريم العجيلي

يتواصل عرض مسرحية «أعالي الحب» على خشبة المسرح الشعبي بنغازي والتي بدأت الأحد في عرض خاص للفنانين.

وقال المخرج محمد الصادق لـ«بوابة الوسط»: «مسرحية أعالي الحب للكاتب العراقي فلاح شاكر تتحدث عن الحرب والحب ومن خلال الأحداث ندعو إلى الحب».

وأوضح أن الأحداث تدور بين جني وسيدة هو يحاول تقديم ما تريد وهي لا تريد سوى إيقاف الحرب.

وأضاف الصادق أن المسرحية يتم تقديمها باللغة العربية الفصحى وربما يستمر عرضها للمتلقي خلال الفترة المقبلة.

مسرحية «أعالي الحب» بطولة سلوى المقصبي وفرج الترهوني، وأشرف العبيدي، إعداد وإخراج محمد الصادق، شارك في العمل عزفا وتمثيلا عبدالباسط الخضر، سينوغرافيا عوض الفيتوري، إضاءة ومؤثرات هشام الطيرة وإشراف عام الطيب الطيرة.

من عرض مسرحية «أعالي الحب» (خاص لـ بوابة الوسط)

من عرض مسرحية «أعالي الحب» (خاص لـ بوابة الوسط)