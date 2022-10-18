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معرض فرانكفورت للكتاب يحتضن الأدب الأوكراني.. وكلمة لزيلينسكي

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 18 أكتوبر 2022, 03:13 مساء
معرض فرانكفورت للكتاب يحتضن الأدب الأوكراني.. وكلمة لزيلينسكي
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (أرشيفية: الإنترنت)
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سيحضر بعض المؤلفين الأوكرانيين بقوة في نسخة هذا العام من معرض فرانكفورت للكتاب، الذي يولي الأدب الأوكراني اهتماماً كبيراً، مع عشرات آلاف الزائرين من حول العالم ومئات العارضين على مدى خمسة أيام.

ويشهد هذا الحدث الأهم عالمياً في مجال النشر، الخميس، كلمة بالفيديو للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، كما من المقرر أن تلقي زوجته أولينا زيلينسكا كلمة خلال حدث موازٍ.

وقال مدير المعرض يورغن بوس إن الحدث «يحافظ على روابط وثيقة مع قطاع النشر الأوكراني منذ سنوات طويلة»، مضيفا «نريد تقديم دعم مباشر لزملائنا الأوكرانيين اليوم في ظل تعرضهم للهجوم الروسي».

- معرض فرانكفورت للكتاب دون أجنحة عرض

ويقام معرض فرانكفورت بنسخة 2022 بنسق شبه طبيعي، بعد «سنتين صعبتين» خلال جائحة كوفيد-19، وكانت نسخة 2020 أقيمت افتراضياً، فيما لم يشارك في نسخة العام التالي حضورياً سوى حوالى مئتي كاتب، وفق «فرانس برس».

ويقام المعرض بدورته الحالية حضورياً من دون أي قيود، رغم أن عدد البلدان المشاركة والذي يتخطى الثمانين، لا يزال أدنى من ذلك المسجل سنة 2019 قبيل الجائحة.

معارضون روس
ومن بين أبرز المشاركين الأوكرانيين في الحدث، الكاتب والمترجم والموسيقي سيرغي جادان، أحد أبرز الأسماء في المشهد الثقافي في بلاده.

هذا الكاتب الذي أخذ استراحة من مسيرته الأدبية لتخصيص وقته للمساعدات الإنسانية ودعم الجيش الأوكراني بعد انطلاق الغزو الروسي في فبراير، سيتلو قصائده في المعرض ويدلي بمقابلات.

وحظر منظمو المعرض أي مشاركة لممثلين عن الحكومة الروسية هذا العام. في المقابل، وُجهت دعوات إلى معارضين روس معروفين بمواقفهم المناوئة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

كما أن ليونيد فولكوف المقرب من المعارض الروسي المسجون حالياً أليكسي نافالني، وإيرينا شيرباكوفا العضو في منظمة «ميموريال» غير الحكومية الروسية التي كانت من بين الفائزين بجائزو نوبل للسلام هذا العام، سيتطرقان إلى وضع المعارضة في روسيا.

كذلك تضم قائمة المشاركين الكاتب الروسي الشعبي لقصص الخيال العلمي دميتري غلوخوفسكي الذي صنفته موسكو أخيراً «عميلاً خارجياً» وأدرجت اسمه على قائمة الأشخاص المطلوبين بعد تنديده بالحرب في أوكرانيا.

مواضيع أقل سخونة
ويتطرق المعرض أيضاً إلى مواضيع أقل سخونة، بينها تقديمه نظرة معمقة عن مجتمع «بوك توك» الآخذ في التنامي على شبكة «تيك توك» والذي ينشر فيه المشاركون مقاطع فيديو قصيرة لإعطاء رأي أو مناقشة كتب قرأوها.

ومن بين الأسماء الأخرى في المعرض، الكاتب التنزاني عبد الرزاق قرنح الحائز جائزة نوبل للآداب لعام 2021، والبريطاني الباكستاني محسن حميد، والممثلة المتحدة من أصل ألماني ديان كروغر وكاتبة القصص البوليسية الأميركية دونا ليون.

وتحل إسبانيا ضيفة شرف على نسخة هذا العام من المعرض الذي يُفتتح الثلاثاء بمشاركة العاهل الإسباني فيليبي السادس وزوجته ليتيسيا، إضافة إلى الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير.

ويحضر المعرض كتّاب إسبان من الصف الأول، فيما تُخصص معارض لرسامين إسبان ولقصص ترويها أفلام ورسومات ومنشآت فنية.

ويعود معرض فرانكفورت إلى القرون الوسطى، إذ أقيمت النسخة الأولى منه بعيد اختراع الطباعة على يد غوتنبرغ في ماينتس.

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