Atwasat

الموت يغيب المؤلف الموسيقي الإيطالي فرانكو غاتي

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 18 أكتوبر 2022, 01:19 مساء
الموت يغيب المؤلف الموسيقي الإيطالي فرانكو غاتي
الموسيقي الإيطالي فرانكو غاتي (الإنترنت)
alwasat radio

أعلنت وسائل إعلام إيطالية، الثلاثاء، وفاة المغني والمؤلف الموسيقي الإيطالي فرانكو غاتي، المعروف بأدائه خصوصاً أغنية «ساره بيركي تي آمو» الشهيرة ضمن فرقة «ريكي إي بوفيري»، عن 80 عاماً.

وواجه غاتي في السنوات الأخيرة مشكلات صحية، وانسحب من الساحة الموسيقية سنة 2013 إثر وفاة ابنه أليسيو، حسب «فرانس برس».

- اكتشاف سبب وفاة الفنان الإيطالي كارافاجو

وبعد تأسيسها في ستينات القرن العشرين في مدينة جنوى الإيطالية، حققت فرقة «ريكي إي بوفيري» شهرة كبيرة في إيطاليا والخارج في السبعينات والثمانينات، وباعت أكثر من عشرين مليون أسطوانة خلال مسيرتها.

ساره بيركي تي آمو
وحصدت أغنية «ساره بيركي تي آمو» (ربما لأنني أحبك) بعد طرحها سنة 1981 نجاحاً عالمياً كبيراً، واستُخدمت في منتصف الثمانينات في موسيقى فيلم «L'Effrontée» لكلود ميلر مع شارلوت غانزبور.

ومثلت الفرقة إيطاليا في مسابقة «يوروفيجن» الغنائية الأوروبية سنة 1978، وفازت في مهرجان سان ريمو الغنائي الإيطالي سنة 1985، وهو من أبرز الأحداث الموسيقية في البلاد ويستقطب سنوياً ملايين المتابعين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«وسط الخبر»: الانتخابات البلدية.. مرحلة صراع جديدة بين الدبيبة وباشاغا

«وسط الخبر»: الانتخابات البلدية.. مرحلة صراع جديدة بين الدبيبة وباشاغا
بلينكن: الصين وضعت «جدولا زمنيا أسرع بكثير» لضم تايوان

بلينكن: الصين وضعت «جدولا زمنيا أسرع بكثير» لضم تايوان
أستراليا تتراجع عن اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل.. وتل أبيب تشجب

أستراليا تتراجع عن اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل.. وتل أبيب تشجب
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: الحكومات الليبية.. وبطولات الأندية الأفريقية

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: الحكومات الليبية.. وبطولات الأندية ...
واشنطن: واثقون من سيطرة باكستان على ترسانتها النووية

واشنطن: واثقون من سيطرة باكستان على ترسانتها النووية
حفتر: ما تعانيه مدن ليبيا والجنوب لم يعد يطاق ولا يمكن السكوت عليه

حفتر: ما تعانيه مدن ليبيا والجنوب لم يعد يطاق ولا يمكن السكوت عليه
تقديرات أوكرانية: أعداد قتلى القوات الروسية تخطت الخسائر الأميركية في حرب فيتنام

تقديرات أوكرانية: أعداد قتلى القوات الروسية تخطت الخسائر الأميركية في حرب فيتنام
كاركاتير حليم - 17 أكتوبر.. اليوم الدولي للقضاء على الفقر

كاركاتير حليم - 17 أكتوبر.. اليوم الدولي للقضاء على الفقر
ناصر المزداوي يتألق على مسرح المعهد العالي لتقنيات الفنون

ناصر المزداوي يتألق على مسرح المعهد العالي لتقنيات الفنون
«أكلات ماجدة» (6): من مطبخ سردينيا.. طبق السمك المدفون وسلطة البرغل

«أكلات ماجدة» (6): من مطبخ سردينيا.. طبق السمك المدفون وسلطة البرغل
«نسخة إلى الرأي العام»: نظام الأقاليم الفيدرالي .. ما له وما عليه؟

«نسخة إلى الرأي العام»: نظام الأقاليم الفيدرالي .. ما له وما عليه؟
«تحقيقات»: طرقات جنوب ليبيا تحتضر

«تحقيقات»: طرقات جنوب ليبيا تحتضر
بالصور والفيديو: «المسيّرات الانتحارية» الروسية تقصف وسط كييف

بالصور والفيديو: «المسيّرات الانتحارية» الروسية تقصف وسط كييف
كاركاتير خيري - في اليوم الدولي للقضاء على الفقر

كاركاتير خيري - في اليوم الدولي للقضاء على الفقر
بالفيديو: الصين تطلق سيارة كهربائية طائرة

بالفيديو: الصين تطلق سيارة كهربائية طائرة
شاهد في «نسخة إلى الرأي العام»: النيابة العامة تواجه الفساد.. أولوية المحاسبة ونجاعة التنفيذ؟

شاهد في «نسخة إلى الرأي العام»: النيابة العامة تواجه الفساد.. أولوية المحاسبة ...
باخموت .. المدينة «الصعبة» على الجيش الأوكراني حيث ما زالت القوات الروسية تتقدم في الجبهة الشرقية

باخموت .. المدينة «الصعبة» على الجيش الأوكراني حيث ما زالت القوات الروسية تتقدم ...
السلطات العراقية تفتح تحقيقا في «سرقة» 2.5 مليار دولار من أموال الضرائب

السلطات العراقية تفتح تحقيقا في «سرقة» 2.5 مليار دولار من أموال الضرائب
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
تحية لأنجيلا لانسبيري خلال عرض «نايفز أوت» في لندن
تحية لأنجيلا لانسبيري خلال عرض «نايفز أوت» في لندن
طرح الإعلان التشويقي لفيلم «صاحبتي» تمهيدا لعرضه بـ«القاهرة»
طرح الإعلان التشويقي لفيلم «صاحبتي» تمهيدا لعرضه بـ«القاهرة»
التونسية سامية الطرابلسي تنضم إلى «ألف ليلة وليلة»
التونسية سامية الطرابلسي تنضم إلى «ألف ليلة وليلة»
«تصاعد العنف ضد المرأة» عنوان ندوة بمعرض «بنغازي للكتاب»
«تصاعد العنف ضد المرأة» عنوان ندوة بمعرض «بنغازي للكتاب»
السريلانكي شيهان كاروناتيلاكا يفوز بجائزة «بوكر» الأدبية
السريلانكي شيهان كاروناتيلاكا يفوز بجائزة «بوكر» الأدبية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
وفاة الفنان الليبي عبدالله الشاوش
وفاة الفنان الليبي عبدالله الشاوش...
قاصة ليبية ضمن الفائزين بمسابقة «صاحبة الجلالة»
قاصة ليبية ضمن الفائزين بمسابقة «صاحبة الجلالة»...
إسراء عبدالرزاق كركرة شابة قاومت الاقتتال بالرسم
إسراء عبدالرزاق كركرة شابة قاومت الاقتتال بالرسم...
مكتبة «الملك إدريس» تدعو الباحثين والأكاديميين للمشاركة في مؤتمرها الثاني
مكتبة «الملك إدريس» تدعو الباحثين والأكاديميين للمشاركة في ......
التشكيلية فاطمة موسى علي وإبداع رسم الصمت
التشكيلية فاطمة موسى علي وإبداع رسم الصمت...
المزيد
الموت يغيب المؤلف الموسيقي الإيطالي فرانكو غاتي
الموت يغيب المؤلف الموسيقي الإيطالي فرانكو غاتي...
افتتاح المؤتمر الدولي التخصصي لرسم المصاحف وخطها بطرابلس
افتتاح المؤتمر الدولي التخصصي لرسم المصاحف وخطها بطرابلس...
16 دولة تشارك في مهرجان «القاهرة الدولي للجاز»
16 دولة تشارك في مهرجان «القاهرة الدولي للجاز»...
السريلانكي شيهان كاروناتيلاكا يفوز بجائزة «بوكر» الأدبية
السريلانكي شيهان كاروناتيلاكا يفوز بجائزة «بوكر» الأدبية...
«تصاعد العنف ضد المرأة» عنوان ندوة بمعرض «بنغازي للكتاب»
«تصاعد العنف ضد المرأة» عنوان ندوة بمعرض «بنغازي للكتاب»...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط