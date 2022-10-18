افتتاح المؤتمر الدولي التخصصي لرسم المصاحف وخطها بطرابلس

طرابلس - بوابة الوسط: عبد السلام الفقهي

انطلقت بفندق كورنثيا في طرابلس، الإثنين، فعاليات المؤتمر الدولي التخصصي لرسم المصاحف وخطها، الذي ينظمه مجمع القرآن الكريم برعاية حكومة الوحدة الوطنية، خلال الفترة من 17 إلى 19 أكتوبر.

وتضمن برنامج الافتتاح، الذي قدمه الدكتور محمد بن حسين إعلان إشهار المجمع وإلقاء عدد من الكلمات احتفاءً بهذا المنجز كخطوة توثق وتحافظ على الشروط الفنية لكتابة المصحف، وتواكب تطور مسار الخط العربي عبر الرسم القرآني.

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وأشار رئيس حكومة الوحدة الوطنية في كلمة له ألقاها بالنيابة عنه أمين عام مجلس الوزراء، علي شلاك، إلى منجز يتمثل في اعتماد الهيكلية التنظيمية لأكاديمية القرآن الكريم التي تعنى بتعليم كتاب الله وفق المناهج العصرية، كذلك اعتماد الهيكل التنظيمي لمتحف القرآن الكريم الذي سيضم نفائس مخطوطاته المكتوبة بخط اليد المتجاوزة في مدتها الزمنية الألف سنة.

قرار حكومي

وتضمنت الكلمة قرار حكومة الوحدة بضم كلٍ من قناة الهداية وإذاعة القرآن الكريم إلى المجمع، كذلك تخصيص يوم وطني لحملة القرآن وعلومه بتاريخ 31 أكتوبر من كل عام.

وشدد كل من وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية مبروكة توغي، ورئيس مجلس أعيان ليبيا محمد الرجوبي، ورئيس اللجنة التحضيرية محمد البحباح، على أهمية المجمع كمكسب علمي وفكري ينبغي دعمه وتطويره.

وشهد البرنامج الافتتاحي توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين وزارة الثقافة ومجمع القرآن.

الخطة العامة

كما قدمت اللجنة الإعلامية للمؤتمر عرضا مرئيا يوضح ملامح الخطة العامة للمجمع وأهدافه، إضافة إلى تكريم الجهات والمؤسسات التي أسهمت في دعم المجمع وتحويله من فكرة إلى واقع.

وشملت فعاليات اليوم الأول افتتاح معرض ليبيا الدولي للخط القرآني بمشاركة 23 خطاطا على المستوى المحلي والعربي والإقليمي من دول المغرب والجزائر وتركيا والأردن والعراق وسورية وسلطنة عمان.

وجسدت الأعمال المعروضة صور مختلفة للرسم القرآني وخطوطه، وكذا نماذج لمصاحف قديمة إلى جانب الأدوات المستخدمة في تحبير وتذهيب اللوحات.

مراسم توقيع اتفاقية الشراكة بين وزراة الثقافة ومجمع القرآن (بوابة الوسط)

الدكتور محمد بن حسين مقدم برنامج الافتتاح (بوابة الوسط)

فندق كورنثيا يحتضن المؤتمر الدولي لرسم المصاحف (بوابة الوسط)

فندق كورنثيا يحتضن المؤتمر الدولي لرسم المصاحف (بوابة الوسط)

فندق كورنثيا يحتضن المؤتمر الدولي لرسم المصاحف (بوابة الوسط)

فندق كورنثيا يحتضن المؤتمر الدولي لرسم المصاحف (بوابة الوسط)

فندق كورنثيا يحتضن المؤتمر الدولي لرسم المصاحف (بوابة الوسط)