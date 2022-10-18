Atwasat

افتتاح المؤتمر الدولي التخصصي لرسم المصاحف وخطها بطرابلس

طرابلس - بوابة الوسط: عبد السلام الفقهي الثلاثاء 18 أكتوبر 2022, 12:34 مساء
افتتاح المؤتمر الدولي التخصصي لرسم المصاحف وخطها بطرابلس
على شلاك أمين عام مجلس الوزراء يلقى كلمة رئيس الحكومة (بوابة الوسط)
alwasat radio

انطلقت بفندق كورنثيا في طرابلس، الإثنين، فعاليات المؤتمر الدولي التخصصي لرسم المصاحف وخطها، الذي ينظمه مجمع القرآن الكريم برعاية حكومة الوحدة الوطنية، خلال الفترة من 17 إلى 19 أكتوبر.

وتضمن برنامج الافتتاح، الذي قدمه الدكتور محمد بن حسين إعلان إشهار المجمع وإلقاء عدد من الكلمات احتفاءً بهذا المنجز كخطوة توثق وتحافظ على الشروط الفنية لكتابة المصحف، وتواكب تطور مسار الخط العربي عبر الرسم القرآني.

- الدبيبة يتابع نشاط مجمع القرآن الكريم

وأشار رئيس حكومة الوحدة الوطنية في كلمة له ألقاها بالنيابة عنه أمين عام مجلس الوزراء، علي شلاك، إلى منجز يتمثل في اعتماد الهيكلية التنظيمية لأكاديمية القرآن الكريم التي تعنى بتعليم كتاب الله وفق المناهج العصرية، كذلك اعتماد الهيكل التنظيمي لمتحف القرآن الكريم الذي سيضم نفائس مخطوطاته المكتوبة بخط اليد المتجاوزة في مدتها الزمنية الألف سنة.

قرار حكومي
وتضمنت الكلمة قرار حكومة الوحدة بضم كلٍ من قناة الهداية وإذاعة القرآن الكريم إلى المجمع، كذلك تخصيص يوم وطني لحملة القرآن وعلومه بتاريخ 31 أكتوبر من كل عام.

وشدد كل من وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية مبروكة توغي، ورئيس مجلس أعيان ليبيا محمد الرجوبي، ورئيس اللجنة التحضيرية محمد البحباح، على أهمية المجمع كمكسب علمي وفكري ينبغي دعمه وتطويره.

وشهد البرنامج الافتتاحي توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين وزارة الثقافة ومجمع القرآن.

الخطة العامة
كما قدمت اللجنة الإعلامية للمؤتمر عرضا مرئيا يوضح ملامح الخطة العامة للمجمع وأهدافه، إضافة إلى تكريم الجهات والمؤسسات التي أسهمت في دعم المجمع وتحويله من فكرة إلى واقع.

وشملت فعاليات اليوم الأول افتتاح معرض ليبيا الدولي للخط القرآني بمشاركة 23 خطاطا على المستوى المحلي والعربي والإقليمي من دول المغرب والجزائر وتركيا والأردن والعراق وسورية وسلطنة عمان.

وجسدت الأعمال المعروضة صور مختلفة للرسم القرآني وخطوطه، وكذا نماذج لمصاحف قديمة إلى جانب الأدوات المستخدمة في تحبير وتذهيب اللوحات.

مراسم توقيع اتفاقية الشراكة بين وزراة الثقافة ومجمع القرآن (بوابة الوسط)
مراسم توقيع اتفاقية الشراكة بين وزراة الثقافة ومجمع القرآن (بوابة الوسط)
الدكتور محمد بن حسين مقدم برنامج الافتتاح (بوابة الوسط)
الدكتور محمد بن حسين مقدم برنامج الافتتاح (بوابة الوسط)
فندق كورنثيا يحتضن المؤتمر الدولي لرسم المصاحف (بوابة الوسط)
فندق كورنثيا يحتضن المؤتمر الدولي لرسم المصاحف (بوابة الوسط)
فندق كورنثيا يحتضن المؤتمر الدولي لرسم المصاحف (بوابة الوسط)
فندق كورنثيا يحتضن المؤتمر الدولي لرسم المصاحف (بوابة الوسط)
فندق كورنثيا يحتضن المؤتمر الدولي لرسم المصاحف (بوابة الوسط)
فندق كورنثيا يحتضن المؤتمر الدولي لرسم المصاحف (بوابة الوسط)
فندق كورنثيا يحتضن المؤتمر الدولي لرسم المصاحف (بوابة الوسط)
فندق كورنثيا يحتضن المؤتمر الدولي لرسم المصاحف (بوابة الوسط)
فندق كورنثيا يحتضن المؤتمر الدولي لرسم المصاحف (بوابة الوسط)
فندق كورنثيا يحتضن المؤتمر الدولي لرسم المصاحف (بوابة الوسط)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«وسط الخبر»: الانتخابات البلدية.. مرحلة صراع جديدة بين الدبيبة وباشاغا

«وسط الخبر»: الانتخابات البلدية.. مرحلة صراع جديدة بين الدبيبة وباشاغا
بلينكن: الصين وضعت «جدولا زمنيا أسرع بكثير» لضم تايوان

بلينكن: الصين وضعت «جدولا زمنيا أسرع بكثير» لضم تايوان
أستراليا تتراجع عن اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل.. وتل أبيب تشجب

أستراليا تتراجع عن اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل.. وتل أبيب تشجب
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: الحكومات الليبية.. وبطولات الأندية الأفريقية

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: الحكومات الليبية.. وبطولات الأندية ...
واشنطن: واثقون من سيطرة باكستان على ترسانتها النووية

واشنطن: واثقون من سيطرة باكستان على ترسانتها النووية
حفتر: ما تعانيه مدن ليبيا والجنوب لم يعد يطاق ولا يمكن السكوت عليه

حفتر: ما تعانيه مدن ليبيا والجنوب لم يعد يطاق ولا يمكن السكوت عليه
تقديرات أوكرانية: أعداد قتلى القوات الروسية تخطت الخسائر الأميركية في حرب فيتنام

تقديرات أوكرانية: أعداد قتلى القوات الروسية تخطت الخسائر الأميركية في حرب فيتنام
كاركاتير حليم - 17 أكتوبر.. اليوم الدولي للقضاء على الفقر

كاركاتير حليم - 17 أكتوبر.. اليوم الدولي للقضاء على الفقر
ناصر المزداوي يتألق على مسرح المعهد العالي لتقنيات الفنون

ناصر المزداوي يتألق على مسرح المعهد العالي لتقنيات الفنون
«أكلات ماجدة» (6): من مطبخ سردينيا.. طبق السمك المدفون وسلطة البرغل

«أكلات ماجدة» (6): من مطبخ سردينيا.. طبق السمك المدفون وسلطة البرغل
«نسخة إلى الرأي العام»: نظام الأقاليم الفيدرالي .. ما له وما عليه؟

«نسخة إلى الرأي العام»: نظام الأقاليم الفيدرالي .. ما له وما عليه؟
«تحقيقات»: طرقات جنوب ليبيا تحتضر

«تحقيقات»: طرقات جنوب ليبيا تحتضر
بالصور والفيديو: «المسيّرات الانتحارية» الروسية تقصف وسط كييف

بالصور والفيديو: «المسيّرات الانتحارية» الروسية تقصف وسط كييف
كاركاتير خيري - في اليوم الدولي للقضاء على الفقر

كاركاتير خيري - في اليوم الدولي للقضاء على الفقر
بالفيديو: الصين تطلق سيارة كهربائية طائرة

بالفيديو: الصين تطلق سيارة كهربائية طائرة
شاهد في «نسخة إلى الرأي العام»: النيابة العامة تواجه الفساد.. أولوية المحاسبة ونجاعة التنفيذ؟

شاهد في «نسخة إلى الرأي العام»: النيابة العامة تواجه الفساد.. أولوية المحاسبة ...
باخموت .. المدينة «الصعبة» على الجيش الأوكراني حيث ما زالت القوات الروسية تتقدم في الجبهة الشرقية

باخموت .. المدينة «الصعبة» على الجيش الأوكراني حيث ما زالت القوات الروسية تتقدم ...
السلطات العراقية تفتح تحقيقا في «سرقة» 2.5 مليار دولار من أموال الضرائب

السلطات العراقية تفتح تحقيقا في «سرقة» 2.5 مليار دولار من أموال الضرائب
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
تحية لأنجيلا لانسبيري خلال عرض «نايفز أوت» في لندن
تحية لأنجيلا لانسبيري خلال عرض «نايفز أوت» في لندن
طرح الإعلان التشويقي لفيلم «صاحبتي» تمهيدا لعرضه بـ«القاهرة»
طرح الإعلان التشويقي لفيلم «صاحبتي» تمهيدا لعرضه بـ«القاهرة»
التونسية سامية الطرابلسي تنضم إلى «ألف ليلة وليلة»
التونسية سامية الطرابلسي تنضم إلى «ألف ليلة وليلة»
«تصاعد العنف ضد المرأة» عنوان ندوة بمعرض «بنغازي للكتاب»
«تصاعد العنف ضد المرأة» عنوان ندوة بمعرض «بنغازي للكتاب»
السريلانكي شيهان كاروناتيلاكا يفوز بجائزة «بوكر» الأدبية
السريلانكي شيهان كاروناتيلاكا يفوز بجائزة «بوكر» الأدبية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
وفاة الفنان الليبي عبدالله الشاوش
وفاة الفنان الليبي عبدالله الشاوش...
قاصة ليبية ضمن الفائزين بمسابقة «صاحبة الجلالة»
قاصة ليبية ضمن الفائزين بمسابقة «صاحبة الجلالة»...
إسراء عبدالرزاق كركرة شابة قاومت الاقتتال بالرسم
إسراء عبدالرزاق كركرة شابة قاومت الاقتتال بالرسم...
مكتبة «الملك إدريس» تدعو الباحثين والأكاديميين للمشاركة في مؤتمرها الثاني
مكتبة «الملك إدريس» تدعو الباحثين والأكاديميين للمشاركة في ......
التشكيلية فاطمة موسى علي وإبداع رسم الصمت
التشكيلية فاطمة موسى علي وإبداع رسم الصمت...
المزيد
الموت يغيب المؤلف الموسيقي الإيطالي فرانكو غاتي
الموت يغيب المؤلف الموسيقي الإيطالي فرانكو غاتي...
افتتاح المؤتمر الدولي التخصصي لرسم المصاحف وخطها بطرابلس
افتتاح المؤتمر الدولي التخصصي لرسم المصاحف وخطها بطرابلس...
16 دولة تشارك في مهرجان «القاهرة الدولي للجاز»
16 دولة تشارك في مهرجان «القاهرة الدولي للجاز»...
السريلانكي شيهان كاروناتيلاكا يفوز بجائزة «بوكر» الأدبية
السريلانكي شيهان كاروناتيلاكا يفوز بجائزة «بوكر» الأدبية...
«تصاعد العنف ضد المرأة» عنوان ندوة بمعرض «بنغازي للكتاب»
«تصاعد العنف ضد المرأة» عنوان ندوة بمعرض «بنغازي للكتاب»...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط