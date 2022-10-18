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السريلانكي شيهان كاروناتيلاكا يفوز بجائزة «بوكر» الأدبية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 18 أكتوبر 2022, 10:15 صباحا
السريلانكي شيهان كاروناتيلاكا يفوز بجائزة «بوكر» الأدبية
الملكة كاميلا زوجة الملك تشارلز تسلم السريلانكي شيهان كاروناتيلاكا جائزة «بوكر» في لندن، 17 أكتوبر 2022 (أ ف ب)
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فاز الكاتب السريلانكي شيهان كاروناتيلاكا، مساء الإثنين، بجائزة «بوكر» الأدبية البريطانية العريقة لعام 2022 عن روايته «أقمار مالي ألميدا السبعة» التي تعتمد أسلوب الهجاء الفكاهي الساخر وتدور أحداثها خلال الحرب الأهلية التي شهدتها بلاده.

وأشادت لجنة التحكيم بـ«السعة والكفاءة والجرأة والجسارة والفكاهة» التي برهن عنها المؤلف في روايته «ذي سفن مونز أوف مالي ألميدا»، وفق «فرانس برس».

وهذه ثاني رواية لكاروناتيلاكا (47 عاما) تنال تقديرا عالميا بعد «الرجل الصيني»، الرواية التي أصدرها في 2011 ونالت خصوصا جائزة الكومنولث.

وهو ثاني سريلانكي يفوز بهذه الجائزة التي تمنح لأفضل رواية صادرة باللغة الإنجليزية، بعد مايكل أونداتجيز الذي حصل على «بوكر» في 1992 لروايته «المريض الإنجليزي».

وتدور أحداث الرواية الخيالية في قالب من الفكاهة السوداء في العاصمة السريلانكية كولومبو بتسعينيات القرن الماضي. وبطل الرواية هو مصور حربي مثلي الجنس ومقامر يصحو في عالم البرزخ حيث يحاول معرفة من قتله.

هيلاري مانتل
وتسلم كاروناتيلاكا الجائزة من الملكة كاميلا زوجة الملك تشارلز، وذلك خلال حفل أقيم في لندن. وهذا أول حفل لتوزيع الجوائز شخصيا يُقام منذ 2019 بسبب جائحة «كوفيد».

وفي العام الماضي، مُنحت الجائزة للكاتب الجنوب أفريقي دامون غالغوت عن روايته «الوعد» التي تدور أحداثها حول ما تعيشه أسرة مزارعة بيضاء في جنوب أفريقيا بعد الفصل العنصري.

وبالإضافة إلى قيمتها المعنوية الضخمة وترسيخها مكانة صاحبها في الساحة الأدبية العالمية، يحصل الفائز ببوكر على مكافأة مالية قدرها 50 ألف جنيه إسترليني (حوالى 60 ألف دولار).

ونال الجائزة في السنوات الماضية بعض من أشهر الكتّاب باللغة الإنجليزية، من بينهم سلمان رشدي وماغاريت أتوود وهيلاري مانتل التي توفيت الشهر الماضي عن 70 عاما.

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