«تصاعد العنف ضد المرأة» عنوان ندوة بمعرض «بنغازي للكتاب»

القاهرة ـ بوابة الوسط: الحسين المسوري

نظمت، الإثنين، ضمن البرنامج الثقافي لمعرض «بنغازي الدولي للكتاب»، وبإشراف مكتب دعم وتمكين المرأة بجامعة بنغازي، ندوة حول «تصاعد العنف ضد المرأة»، أدارتها الصحفية هدى العبدلي، بمشاركة الأكاديمية جازية شعيتير، والدكتورة فوزية قناوي.

كما تقام ضمن البرنامج الثقافي أيضًا ندوة تحت عنوان «المشهد التشكيلي الليبي»، عند الساعة 4 مساء يديرها جمال الشريف، بمشاركة علي السليني، وعادل جربوع، ومحمد البرناوي.

وعند الساعة 6 مساء سيكون جمهور معرض «بنغازي للكتاب» على موعد مع أمسية شعرية يقدمها صالح الأوجلي بمشاركة الشعراء علي المنصوري، مروة آدم حسن، حميدة البرعصي، صلاح يوسف، نورهان عبدالحق، فارس برطوع، حمزة الفلاح، ونعمة كركرة.

- بالصور: افتتاح الدورة الأولى من معرض بنغازي الدولي للكتاب

وافتتح، السبت، رسميًا معرض «بنغازي الدولي للكتاب»، في دورته الأولى التي تحمل اسم شاعر الوطن أحمد رفيق المهدوي، الذي يستمر في الفترة من 15 إلى 23 أكتوبر الجاري، بساحة فندق تيبستي بوسط المدينة تحت شعار «بنغازي الثقافة.. مستقبل وطن».

ويشارك في معرض «بنغازي الدولي للكتاب» 244 دار نشر ومكتبة بأكثر من 130 ألف عنوان، في مختلف صنوف المعرفة والأدب والثقافة، بالإضافة إلى الكتب المتخصصة في مجال الطفل والعلوم والكتاب الأكاديمي.