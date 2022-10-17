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التونسية سامية الطرابلسي تنضم إلى «ألف ليلة وليلة»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 17 أكتوبر 2022, 04:45 مساء
التونسية سامية الطرابلسي تنضم إلى «ألف ليلة وليلة»
الفنانة التونسية سامية الطرابلسي (خاص لـ بوابة الوسط)
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انضمت الفنانة التونسية سامية الطرابلسي إلى فريق عمل مسلسل «ألف ليلة وليلة» بطولة الفنان المصري ياسر جلال، والمقرر عرضه خلال موسم رمضان 2024، وذلك لما يحتاجه العمل من تحضيرات وأعمال غرافيك، إضافة إلى التصوير في عدد من الدول.

وعلى الرغم من خروج المسلسل من خريطة العرض في رمضان المقبل، إلا أن فريق العمل ما زال يواصل تحضيراته لبداية التصوير خلال الشهر الجاري، وفقا لبيان.

من ناحية أخرى، تنتظر سامية عرض مسلسلها الجديد «غرفة 207» المقرر عرضه على منصة «شاهد»، وهو من بطولة محمد فراج وريهام عبدالغفور وناردين فرج ومراد مكرم، إضافة إلى عدد من ضيوف الشرف، سيناريو وحوار تامر إبراهيم.

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يشار إلى أن آخر أعمال سامية الطرابلسي هو مسلسل «أعمل إيه؟» أمام الفنان خالد الصاوي المعروض حاليا على قناة «دي إم سي»، وتجسد من خلاله شخصية سيدة أعمال تملك قناة فضائية كبيرة.

مسلسل «أعمل إيه؟» من بطولة خالد الصاوي، وصابرين، وندى بسيوني، ودنيا المصري، ونور إيهاب، ومحمد مهران، وطارق عبدالعزيز، ونهال عنبر، وصبري عبدالمنعم، وأحمد جمال سعيد، وأيمن عزب، وريهام الشنواني، وحمدي هيكل، ومفيد عاشور، ومحمود الشرقاوي، من تأليف محمد الحناوي وإخراج أحمد عبدالحميد.

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