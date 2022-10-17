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طرح الإعلان التشويقي لفيلم «صاحبتي» تمهيدا لعرضه بـ«القاهرة»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 17 أكتوبر 2022, 03:40 مساء
طرح الإعلان التشويقي لفيلم «صاحبتي» تمهيدا لعرضه بـ«القاهرة»
فريق عمل فيلم «صاحبتي» في «فينسيا السينمائي» (خاص لـ بوابة الوسط)
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طرحت أسرة الفيلم المصري الروائي القصير «صاحبتي» للمخرجة كوثر يونس، الإعلان التشويقي الأول للعمل المشارك في المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة بمهرجان «القاهرة السينمائي الدولي» الذي ينطلق نوفمبر المقبل.

وأعربت كوثر يونس عن فخرها وسعادتها بمشاركة الفيلم في المسابقة الرسمية لمهرجان بلدها «القاهرة»، متمنية أن يحقق الفيلم الإقبال الجماهيري نفسه الذي حققه عند عرضه في مهرجان «فينسيا السينمائي الدولي» وأن يحبه الجمهور المصري.

المنتج ساندرو كنعان شاركها سعادتها وأكد أن المشاركة في «القاهرة» حلم جميل وأنه ينتظر ردود فعل الجماهير.

في حين قالت بطلة الفيلم إلهام صفي الدين إنها سعيدة لهذا الاختيار، مضيفة «ما أجمل أن يكون أول أفلامها في المسابقة الرسمية لمهرجان بلدها». أما شريكها في البطولة مارك حجار فقال إن الفيلم تجربة صعبة تمثيليا وهو سعيد بمشاركته في مهرجاني «فينسيا» و«القاهرة».

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ويعد فيلم «صاحبتي» أول أفلام كوثر يونس بعد تخرجها في المعهد العالي للسينما، كما تعتبر كوثر من الأعضاء المؤسسين لمجموعة «راويات» التي تضم مجموعة كبيرة من المخرجات من أنحاء الشرق الأوسط، وإلى جانب عملها كمخرجة تعمل أيضا في إنتاج وتنفيذ الإعلانات والمسلسلات القصيرة.

«صاحبتي» ينتمي لنوعية أفلام الدراما الرومانسية ومدته 17 دقيقة واشتركت كوثر في كتابة السيناريو الخاص به مع أحمد عصام السيد، ويقوم ببطولته إلهام صفي الدين، ومارك حجار، وفاضل الجارحي، وسونيا فريد، وإنتاج ساندرو كنعان ومنتج مشارك محمد العمدة.

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