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تحية لأنجيلا لانسبيري خلال عرض «نايفز أوت» في لندن

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 17 أكتوبر 2022, 04:01 مساء
تحية لأنجيلا لانسبيري خلال عرض «نايفز أوت» في لندن
دانيال كريغ خلال العرض الأوروبي الأول لفيلم «غلاس أونيون: إيه نايفز أوت ميستيري» في لندن، 16 أكتوبر 2022 (أ ف ب)
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وجه دانيال كريغ وزملاؤه في فيلم «غلاس أونيون: إيه نايفز أوت ميستيري» تحية، الأحد، إلى الممثلة أنجيلا لانسبيري التي توفيت الأسبوع الماضي عن 96 عاما، لمناسبة العرض الأول الأوروبي لهذا الفيلم التشويقي في ختام مهرجان «لندن السينمائي».

وقال كريغ إن الممثلة الأميركية البريطانية التي ظهرت في هذا الجزء الجديد من أفلام «نايفز أوت»، كانت «في حياتي كل حياتي»، لافتا إلى أن الفيلم المفضل لديه في مسيرتها كان «بيدنوبز أند برومستيكس» الصادر العام 1971، وفق «فرانس برس».

ولفت كريغ في تصريحات للصحفيين قبيل العرض الأوروبي الأول للفيلم الجديد «وجودها في فيلمنا كان بركة، يا لروعة الحياة التي عاشتها».

كذلك، لفت المخرج ريان جونسون إلى أن ظهور أنجيلا لانسبيري في تتمة فيلم «نايفز أوت» الصادر سنة 2019، إلى جانب نجم برودواي السابق ستيفن سوندهيم الذي توفي في نوفمبر الفائت، بات ممكنا بعد زيارات قصيرة أجراها إلى منزليهما.

وقال «فضلا عن الشرف المتمثل بمشاركتهما في الفيلم (...) مجرد أن يكون لكل منهما ظهور لمدة عشر دقائق، للإعراب عن مدى أهمية عملهما بالنسبة لي، هو أمر مميز حقا».

ويجمع فيلم «غلاس أونيون» كوكبة من النجوم، بينهم إدوارد نورتون وكايت هادسون وجانيل موناي. وسيُطرح في صالات السينما حصرا لمدة أسبوع الشهر المقبل قبل عرضه على «نتفليكس» اعتبارا من 23 ديسمبر.

أسلوب «تخريبي»
بعد نجاح الفيلم الأول الذي در أكثر من 300 مليون دولار على شباك التذاكر العالمي، رغم ميزانيته التي لم تتخط 40 مليون دولار، يعود دانيال كريغ للمرة الثالثة بدور التحري الخاص بونوا بلان.

وجدد جونسون الذي أخرج الفيلم الضخم المثير للجدل «ستار وورز: ذي لاست جيداي»، التأكيد على أنه خاض غمار هذا العمل الجديد بدافع حبه لأشهر كاتبات الروايات البوليسية أغاتا كريستي.

كما لفت إلى أنه أراد اعتماد أسلوب «تخريبي» بالقدر عينه الذي انتهجته الكاتبة البريطانية في هذه السلسلة التي يؤدي فيها إدوارد نورتون دور ملياردير ناشط في قطاع التكنولوجيا، وكايت هادسون بشخصية «فاشونيستا» (شابة مولعة بالموضة) قليلة الذكاء.

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وأشار المخرج الأميركي إلى أن أغاتا كريستي أدخلت في هذه الروايات «تطورات إذا ما جسدتموها على الشاشة اليوم، ستجعل الناس يقولون إنها تخريبية للغاية وإنكم تخربون هذا النوع» الفني.

وقال إدوارد نورتون باسما «كيف يمكن ألا نحب فكرة السخرية من جهابذة التكنولوجيا؟»، لافتا إلى أنه استوحى أداءه من شخصيات كثيرة موجودة في الواقع شبيهة بالدور الذي يؤديه.

وانطلق مهرجان «لندن السينمائي» الذي يقام على مدى 12 يوما، في الخامس من أكتوبر، مع اقتباس موسيقي جديد لفيلم روبرت دال الكلاسيكي «ماتيلدا». كما شهد المهرجان البريطاني عرضا أول، السبت، لنسخة بالرسوم المتحركة من قصة «بينوكيو» الشهيرة من إنتاج «نتفليكس» وإخراج المكسيكي غييرمو ديل تورو الحائز جوائز أوسكار.

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