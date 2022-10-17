ناصر المزداوي يتألق على مسرح المعهد العالي لتقنيات الفنون

القاهرة - بوابة الوسط

أحيا الفنان الليبي ناصر المزداوي، الأحد، لقاء فنيا مميزا على مسرح المعهد العالي لتقنيات الفنون، في طرابلس، بحضور وفد من المركز الثقافي الإيطالي والسفير الهولندي وبعثة من الاتحاد الأوربي.

كما حضر اللقاء عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي لدي ليبيا ولفيف من المهتمين والمعجبين بالفنان الكبير، الذي سرد بعضا من قصته مع الفن ورفاق الشباب، وفق صفحة المعهد في «فيسبوك».

وأوضح المنشور أن المزداوي تناول كذلك «رحلاته عبر العالم والعروض التي كانت سببا في نجاحه عالميا».

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وعلى هامش اللقاء، أقيم معرض للوحات التشكيلية والرسومات وبعض المنحوتات من أعمال أساتذة المعهد.

ولامست كلمات المزداوي ذاكرة ووجدان متابعيه عبر أغان مثل «غربة، صرنا شيابين، شنطة سفر، حياتي تجوال»، وصاحبه في وصلته الفنان هاني الكوت الذي عزف أعمالا أجنبية.

المزداوي.. سيرة ومسيرة

ولد ناصر المزداوي في طرابلس العام 1950، ودرس بمعهد جمال الدين الميلادي للموسيقى والتمثيل، والتحق بالعزف مع فرقة «الودَّان» سنة 1966 كعازف على الجيتار، وسط مجموعة من أمهر الموسيقيين الليبيين والإيطاليين.

وتعد أول فرقة خاصة أسسها المزداوي، الذي يجيد الإنجليزية والإيطالية والإسبانية إلى جانب العربية، هي «النسور»، في أوائل السبعينيات، والتي أصدرت ألبوم «أغنيات عن الغربة» سنة 1975.

وحصل الفنان الليبي الكبير على الأسطوانة الذهبية بعد عام من صدور هذا الألبوم، وذلك في سنة 1976 نتيجة للمبيعات الفائقة له كأول البوم غنائي عربي - غربي يلقى هذا الرواج غير المسبوق. ثم قدم للفنان المصري عمرو دياب أغنيته الشهيرة «حبيبي يا نور العين». وشارك المزداوي في مهرجانات إقليمية وعربية ودولية كثيرة، ونال عديد الجوائز الدولية.

المزداوي يتألق في لقاء فني على مسرح المعهد العالي لتقنيات الفنون (فيسبوك)

المزداوي يتألق في لقاء فني على مسرح المعهد العالي لتقنيات الفنون (فيسبوك)

المزداوي يتألق في لقاء فني على مسرح المعهد العالي لتقنيات الفنون (فيسبوك)

المزداوي يتألق في لقاء فني على مسرح المعهد العالي لتقنيات الفنون (فيسبوك)

المزداوي يتألق في لقاء فني على مسرح المعهد العالي لتقنيات الفنون (فيسبوك)

المزداوي يتألق في لقاء فني على مسرح المعهد العالي لتقنيات الفنون (فيسبوك)

المزداوي يتألق في لقاء فني على مسرح المعهد العالي لتقنيات الفنون (فيسبوك)

المزداوي يتألق في لقاء فني على مسرح المعهد العالي لتقنيات الفنون (فيسبوك)