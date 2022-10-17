Atwasat

ترقب كبير قبيل الإعلان عن الفائز بجائزة «بوكر» الأدبية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 17 أكتوبر 2022, 03:08 مساء
ترقب كبير قبيل الإعلان عن الفائز بجائزة «بوكر» الأدبية
صورة تظهر خمسة من المتنافسين الستة النهائيين للفوز بجائزة بوكر الأدبية، لندن 14 أكتوبر 2022 (أ ف ب)
alwasat radio

يُكشف، مساء الإثنين، الفائز بجائزة «بوكر» الأدبية العريقة لعام 2022، من بين ست روايات وصلت إلى المنافسات النهائية، خلال مراسم تُنقل مباشرة عبر التلفزيون، للمرة الأولى منذ 2019 بسبب الجائحة.

وتسلم كاميلا قرينة الملك تشارلز الثالث، الجائزة الشهيرة، في واحدة من أبرز مهماتها العلنية منذ اعتلاء زوجها العرش البريطاني الشهر الماضي، وفق «فرانس برس».

ويحضر المناسبة خمسة من الكتاب الستة المشاركين في المنافسة النهائية، فيما يشارك عميد المتنافسين في الفئات كافة آلان غارنر الذي يحتفل، الإثنين، بعيد ميلاده الثامن والثمانين، من خلال إطلالة عبر الفيديو. وهو اختير للمنافسة بفضل روايته «تريكل ووكر».

تشارك في المنافسة أيضا الرواية القصيرة «سمول ثينغز لايك ذيس» للأيرلندية كلير كيغان التي فازت في منتصف يوليو بجائزة أورويل لروايات الخيال السياسي. وتدور القصة الواقعة في 116 صفحة، حول تاجر للخشب والفحم في أيرلندا سنة 1985.

كذلك تشارك روائيتان أخريان في المنافسة النهائية على جائزة «بوكر»، هما نوفيوليت بولاوايو المتحدرة من زيمبابوي عن كتابها «غلوري»، والأميركية إليزابيث ستراوت عن «أوه وليام!».

وتضم المنافسة أيضا الكاتب السريلانكي شيهان كارانوتيلاكا عن كتابه «ذي سفن مونز أوف معالي ألميديا»، وهي رواية ساخرة تدور أحداثها خلال الحرب الأهلية التي شهدتها البلاد.

- 6 كتّاب من 4 قارات في القائمة النهائية لـ«بوكر»

وآخر المشاركين في المنافسة هو الأميركي بيرسيفال إيفريت عن روايته «ذي تريز» التي يعود فيها إلى حادثة سحل الأميركي الأسود إيميت تيل في ولاية ميسيسبي سنة 1955.

سلمان رشدي
ومُنحت الجائزة العام الماضي إلى الكاتب الجنوب إفريقي دامون غالغوت عن كتابه «ذي بروميس» المتمحور حول عائلة من المزارعين البيض في جنوب أفريقيا بعد انتهاء حقبة الفصل العنصري.

ويحصل الفائز على مكافأة مالية قدرها 50 ألف جنيه إسترليني (حوالى 60 ألف دولار)، مع شهرة عالمية أكيدة.

ونال الجائزة في السنوات الماضية بعض من أشهر الكتّاب باللغة الإنجليزية بينهم سلمان رشدي وماغاريت أتوود وهيلاري مانتل التي توفيت الشهر الماضي عن 70 عاما.

ويُتوقع أن تتطرق خلال الأمسية الكاتبة التركية البريطانية ألف شفق إلى الهجوم بالسكين الذي استهدف سلمان رشدي أثناء مشاركته في مؤتمر في الولايات المتحدة في أغسطس الفائت.

كما تلقي خلال الحفلة المغنية الشهيرة دوا ليبا خطابا تشرح فيه أهمية الكتب في حياتها ومسيرتها الفنية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مصر تدعم موقف السعودية بعد قرار «أوبك+» خفض إنتاج النفط

مصر تدعم موقف السعودية بعد قرار «أوبك+» خفض إنتاج النفط
بنزيما يقترب من الكرة الذهبية في حفل «بالون دور».. الإثنين

بنزيما يقترب من الكرة الذهبية في حفل «بالون دور».. الإثنين
جدل في النرويج بسبب علاقة الأميرة مارتا لويز بمعالج روحاني

جدل في النرويج بسبب علاقة الأميرة مارتا لويز بمعالج روحاني
كاركاتير حليم - 17 أكتوبر.. اليوم الدولي للقضاء على الفقر

كاركاتير حليم - 17 أكتوبر.. اليوم الدولي للقضاء على الفقر
تعرف على خريطة الفرق المتأهلة لدور 32 مكرر بـ«الكونفدرالية»

تعرف على خريطة الفرق المتأهلة لدور 32 مكرر بـ«الكونفدرالية»
الليرة اللبنانية تسجل تدهورا جديدا في السوق السوداء

الليرة اللبنانية تسجل تدهورا جديدا في السوق السوداء
ناصر المزداوي يتألق على مسرح المعهد العالي لتقنيات الفنون

ناصر المزداوي يتألق على مسرح المعهد العالي لتقنيات الفنون
«أكلات ماجدة» (6): من مطبخ سردينيا.. طبق السمك المدفون وسلطة البرغل

«أكلات ماجدة» (6): من مطبخ سردينيا.. طبق السمك المدفون وسلطة البرغل
«نسخة إلى الرأي العام»: نظام الأقاليم الفيدرالي .. ما له وما عليه؟

«نسخة إلى الرأي العام»: نظام الأقاليم الفيدرالي .. ما له وما عليه؟
«تحقيقات»: طرقات جنوب ليبيا تحتضر

«تحقيقات»: طرقات جنوب ليبيا تحتضر
بريطانيا تعلن إلغاء «جميع الإجراءات المالية تقريبا» المعلنة قبل ثلاثة أسابيع

بريطانيا تعلن إلغاء «جميع الإجراءات المالية تقريبا» المعلنة قبل ثلاثة أسابيع
بالصور والفيديو: «المسيّرات الانتحارية» الروسية تقصف وسط كييف

بالصور والفيديو: «المسيّرات الانتحارية» الروسية تقصف وسط كييف
كاركاتير خيري - في اليوم الدولي للقضاء على الفقر

كاركاتير خيري - في اليوم الدولي للقضاء على الفقر
بالفيديو: الصين تطلق سيارة كهربائية طائرة

بالفيديو: الصين تطلق سيارة كهربائية طائرة
نحت ورسم وموسيقى في ضيافة «تقنيات الفنون»

نحت ورسم وموسيقى في ضيافة «تقنيات الفنون»
مليون مشاهدة لأغنية السعودي محمد هاشم «لو تدري» (فيديو)

مليون مشاهدة لأغنية السعودي محمد هاشم «لو تدري» (فيديو)
قطر تفوز باستضافة كأس آسيا 2023 في كرة القدم

قطر تفوز باستضافة كأس آسيا 2023 في كرة القدم
شاهد في «نسخة إلى الرأي العام»: النيابة العامة تواجه الفساد.. أولوية المحاسبة ونجاعة التنفيذ؟

شاهد في «نسخة إلى الرأي العام»: النيابة العامة تواجه الفساد.. أولوية المحاسبة ...
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
تدشين حديقة أثرية في العراق عمرها أكثر من 2700 عام
تدشين حديقة أثرية في العراق عمرها أكثر من 2700 عام
«هالووين إندز» يتصدر شباك التذاكر الأميركية
«هالووين إندز» يتصدر شباك التذاكر الأميركية
ترقب كبير قبيل الإعلان عن الفائز بجائزة «بوكر» الأدبية
ترقب كبير قبيل الإعلان عن الفائز بجائزة «بوكر» الأدبية
ناصر المزداوي يتألق على مسرح المعهد العالي لتقنيات الفنون
ناصر المزداوي يتألق على مسرح المعهد العالي لتقنيات الفنون
تحية لأنجيلا لانسبيري خلال عرض «نايفز أوت» في لندن
تحية لأنجيلا لانسبيري خلال عرض «نايفز أوت» في لندن
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
وفاة الفنان الليبي عبدالله الشاوش
وفاة الفنان الليبي عبدالله الشاوش...
قاصة ليبية ضمن الفائزين بمسابقة «صاحبة الجلالة»
قاصة ليبية ضمن الفائزين بمسابقة «صاحبة الجلالة»...
إسراء عبدالرزاق كركرة شابة قاومت الاقتتال بالرسم
إسراء عبدالرزاق كركرة شابة قاومت الاقتتال بالرسم...
مكتبة «الملك إدريس» تدعو الباحثين والأكاديميين للمشاركة في مؤتمرها الثاني
مكتبة «الملك إدريس» تدعو الباحثين والأكاديميين للمشاركة في ......
التشكيلية فاطمة موسى علي وإبداع رسم الصمت
التشكيلية فاطمة موسى علي وإبداع رسم الصمت...
المزيد
«تصاعد العنف ضد المرأة» عنوان ندوة بمعرض «بنغازي للكتاب»
«تصاعد العنف ضد المرأة» عنوان ندوة بمعرض «بنغازي للكتاب»...
التونسية سامية الطرابلسي تنضم إلى «ألف ليلة وليلة»
التونسية سامية الطرابلسي تنضم إلى «ألف ليلة وليلة»...
طرح الإعلان التشويقي لفيلم «صاحبتي» تمهيدا لعرضه بـ«القاهرة»
طرح الإعلان التشويقي لفيلم «صاحبتي» تمهيدا لعرضه بـ«القاهرة»...
تحية لأنجيلا لانسبيري خلال عرض «نايفز أوت» في لندن
تحية لأنجيلا لانسبيري خلال عرض «نايفز أوت» في لندن...
ناصر المزداوي يتألق على مسرح المعهد العالي لتقنيات الفنون
ناصر المزداوي يتألق على مسرح المعهد العالي لتقنيات الفنون...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط