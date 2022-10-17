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«هالووين إندز» يتصدر شباك التذاكر الأميركية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 17 أكتوبر 2022, 05:00 مساء
«هالووين إندز» يتصدر شباك التذاكر الأميركية
لقطة عامة من العرض الأول لفيلم «هالووين إندز» في هوليوود، 11 أكتوبر 2022 (أ ف ب)
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حقق فيلم الرعب «هالووين إندز» من إنتاج «استوديوهات يونيفرسال» انطلاقة قوية في أولى أيام عرضه، متصدرا إيرادات شباك التذاكر في صالات السينما الأميركية الشمالية مع 41,3 مليون دولار، وفق ما أعلنت شركة «إكزبيتر ريليشنز» المتخصصة.

وشهد هذا الفيلم، وهو الأخير من سلسلة أفلام «هالووين» التي درت أرباحا طائلة، عودة جيمي لي كورتيس بدور البطولة. وكان المحللون يتوقعون إيرادات أعلى لهذا العمل خلال الانطلاق، تقرب من خمسين مليون دولار. لكن نظرا إلى طرحه المتزامن في الصالات وعلى منصة «بيكوك» للبث التدفقي، وكلفة إنتاجه المتواضعة نسبيا والبالغة 30 مليون دولار، يُعتبر الرقم الذي حققه العمل «ممتازا»، بحسب المحلل في «فرانشايز إنترتاينمنت ريسرتش» ديفيد أ. غروس، وفق «فرانس برس».

ويبدو أن أفلام الرعب لها مكانة خاصة بهوليوود في الأسابيع التي تسبق احتفالات «هالووين»، إذ حلّ عمل آخر من هذا النوع هو «سمايل» من إنتاج باراماونت، في المركز الثاني مع 12,4 مليون دولار. وتؤدي سوزي بيكون، ابنة الممثلين كيفن بيكون وكيرا سيدغويك، دور معالجة تبدأ تعاني اضطرابات بعد أن تشهد على حدث مروع مرتبط بأحد مرضاها.

واحتل المركز الثالث فيلم «لايل لايل كروكودايل» الكوميدي الموسيقي للرسوم المتحركة والحركة الحية من إنتاج سوني، مع إيرادات بلغت 7,4 ملايين دولار. ووضع نجوم أصواتهم على شخصيات هذا العمل، بينهم خافيير بارديم وشون مينديز وكونستانس وو.

وحافظ على المرتبة الرابعة، فيلم «The Woman King» (ذي وومان كينغ) المستوحى من أحداث تاريخية. وحصد العمل إيرادات بلغت 3,7 ملايين دولار. وتؤدي في هذا العمل فيولا ديفيس دور زعيمة جيش من المحاربات الأفريقيات.

وفي المرتبة الخامسة، بتراجع مركزين عن الأسبوع الماضي، هو فيلم التشويق الكوميدي «أمستردام» الذي حصل على 2,9 مليون دولار. ويتولى أدوار البطولة في هذا العمل كريستيان بايل ومارغوت روبي وجون ديفيد واشنطن.

وفي ما يلي باقي الأعمال في التصنيف:
6- «دونت ووري دارلينغ» (2,2 مليون دولار)

7- «بارباريان» (1,4 مليون دولار)

8- «بروس» (920 ألف دولار)

9- «تيريفاير 2» (850 ألف دولار)

10- «توب غن: مافريك» (685 ألف دولار).

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