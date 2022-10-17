من الخلافات الزوجية إلى الإدمان.. الجدل يزداد حول مصير شيرين عبدالوهاب

القاهرة - بوابة الوسط

استضاف الإعلامي المصري عمرو أديب، في برنامج «الحكاية»، عبر شاشة «إم بي سي مصر»، مساء الأحد، محمد عبدالوهاب، شقيق الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، من خلال مداخلة هاتفية، كشف فيها بعض الأمور التي أثارت الجدل بين جمهورها، خصوصا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وزعم عبدالوهاب أنه بمجرد عودة التواصل بين شقيقته وبين زوجها السابق الفنان حسام حبيب، «ساء سلوكها، وأقبلت على تعاطي المخدرات»؛ الأمر الذي دفعه إلى استقدام مستشفى متخصص في علاج الإدمان، «من أجل السيطرة عليها وعلاجها».

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واستكمل شقيق الفنانة المصرية كلامه، قائلا: «أختي بتتدمر، وفيه سلوكيات كثيرة مرفوضة والبعض يتجسس عليها، وفيه حاجات مريبة، وعرفت إن أختي تتعاطى مخدرات في شقة بالتجمع مع حسام حبيب، والتحاليل أثبتت ذلك، وتخضع لعلاج إلزامي».

وواصل عبدالوهاب، موجها اتهاما لكل من حسام حبيب والمنتجة سارة الطباخ، بتدبير مكائد للفنانة شيرين، ودفعها للتعاطي، مستكملا: «أنا مصمم إن أختي تتعالج علشان تخرج لبناتها وجمهورها بخير، ولكن حسام حبيب وسارة راحوا أمام المستشفى وعملوا دوشة، وفضلوا ينادوا عليها».

وكان الفنان حسام حبيب طليق الفنانة شيرين، والمنتجة سارة الطباخ مديرة أعمالها السابقة، تواجدا أمام المستشفى المحتجزة بها بمنطقة النزهة، للاطمئنان عليها ومساندتها، فيما طمأنت شيرين طليقها وبعض الأصدقاء المقربين، المتواجدين أمام المستشفى، من شرفة غرفتها، وتبادلت الإشارات معهم أثناء انتظار إنهاء إجراءات خروجها، وفق «الشروق».

محامى شيرين عبدالوهاب

وفي سياق آخر، قدم محامي شيرين للنيابة صورة ضوئية تحمل رقم الملف الطبي باسم موكلته والمنسوب صدوره إلى أحد المستشفيات، حسب «اليوم السابع».

فيما أعلنت النيابة العامة المصرية أنها تحقق في البلاغ المقدم من المحامي، كما تلقت النيابة من وكيل الفنانة المصرية بلاغا بتهجم شقيقها وآخرين عليها داخل مسكنها واصطحابها لأحد مستشفيات الصحة النفسية لإدخالها بها عنوة، على إثر خلافات بينهما.

وفى ضوء هذا البلاغ سألت النيابة العامة مدير عام المستشفى والمدير الفني الطبي واللذين تناقضت شهادتهما مع ما ورد بمضمون البلاغ، وعلى ذلك فإن النيابة العامة تسعى باستكمال تحقيقاتها إلى جلاء الحقيقة فيها، وتهيب بالجميع الالتزام بما تعلنه وحدها من بيانات رسمية بها.

محامي حسام حبيب

وسبق أن أعلن محامي شيرين عبدالوهاب، أن الفنانة المصرية ما زالت تكن كل تقدير واحترام للفنان حسام حبيب، وأصدر ياسر قنطوس بيانا، جاء فيه أن الفنانة شيرين عبدالوهاب تحرص على استمرار العلاقة الطيبة بينها وبين حسام حبيب كأصدقاء وزملاء في الوسط الفني، بعد إعلانها عن التصالح معه بشأن القضايا التي كانت متداولة بينهما في الآونة الأخيرة.

وكشف البيان رد حسام حبيب، جميع المتعلقات الخاصة بشيرين، وتمت تسوية جميع الخلافات التي نشبت بينهما خلال الفترة الأخيرة.

شيرين عبدالوهاب وشقيقها محمد (الإنترنت)