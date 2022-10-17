مليون مشاهدة لأغنية السعودي محمد هاشم «لو تدري» (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

حصدت أغنية «لو تدري» للمطرب السعودي محمد هاشم أكثر من مليون مشاهدة منذ طرحها على موقع الفيديوهات «يوتيوب».

ويعود نجم «ذا فويس» للساحة الفنية بشكل مختلف عبر الأغنية الجديدة التي كتبها الشاعر محمد البسكري ولحنها محمد الأسود بينما وزعها موسيقيا سامي المعتوقي، وجرى تصويرها في مدينة جدة من إخراج محمد هلال، وفقا لبيان.

محمد هاشم مطرب وملحن سعودي لمع نجمه في الموسم الثاني من برنامج «ذا فويس»، يتميز مشواره الغنائي بالتنوع في اللهجات العربية، من بينها أغنيته المصرية «خذني من الدنيا»، وأغنيته السودانية «إنت زول»، كما يتغنى باللهجة المغربية بأغنية «كي داير»، وأعماله الشهيرة باللهجة الخليجية مثل «حاول تفهم» و«عروس البحر جدة» و«حبيبي أحبك»، وأغنيته الوطنية «جانا محمد بن سلمان».

كما صال هاشم وجال بحفلاته الغنائية في أنحاء العالم العربي انطلاقا من السعودية، مثل غنائه بدار الأوبرا المصرية بالقاهرة، ومشاركته في مهرجان المسرح البلدي بتونس ومهرجان سوق عكاظ بالطائف بجانب مهرجان المحبة في كازابلانكا بالمغرب ومهرجان الربيع الثقافي في البحرين.