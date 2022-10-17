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الموت يغيب ملهمة شخصية «ماما كوكو» عن 109 أعوام

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 17 أكتوبر 2022, 10:06 صباحا
الموت يغيب ملهمة شخصية «ماما كوكو» عن 109 أعوام
وفاة ماريا سالود راميريس كاباييرو، المرأة التي استُلهمت منها شخصية «ماما كوكو» (الإنترنت)
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أعلنت السلطات المكسيكية، الأحد، وفاة ماريا سالود راميريس كاباييرو، المرأة التي استُلهمت منها شخصية «ماما كوكو» في فيلم «كوكو» الشهير الحائز جائزة أوسكار أفضل فيلم تحريكي لعام .

وكتب رئيس هيئة السياحة بولاية ميتشواكان غرب المكسيك، التي تتحدر منها «ماما كوكو»، عبر تويتر «أشعر ببالغ الأسى لوفاة دونيا ماريا سالود راميريس كاباييرو، ماما كوكو، وهي امرأة لا تكلّ ونموذج حياتي يُحتذى به، مصدر إلهام لهذه الشخصية التي جالت العالم، وفق «فرانس برس».».

فيلم «كوكو» يغير ملامح سوق صناعة القيثارات بالمكسيك

وفارقت دونيا ماريا الحياة عن 109 سنوات في قريتها سانتا في دي لا لاغونا قرب بحيرة باتزكوارو السياحية حيث تقام تقاليد «يوم الموتى»، وفق معلومات نشرتها وسائل إعلام محلية.

واشتهرت «ماما كوكو» بفضل فيلم «كوكو» من إنتاج ديزني عن قصة فتى يبحث عن تاريخ عائلتها من خلال هذا التقليد المكسيكي. وكان سياح يقصدونها بانتظام لالتقاط صور مع هذه المرأة ذات الملامح القريبة إلى حد التطابق من شخصية «ماما كوكو»، وفق الإعلام المكسيكي.

وكان مخرج الفيلم لي أونكريش قال خلال تسلم جائزة الأوسكار إن «الشكر الأكبر هو لشعب المكسيك، إذ إن كوكو ما كان ليرى النور لولا ثقافته وتقاليده الجميلة للغاية».

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