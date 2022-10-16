«إيجار قديم» يدفع فيدرا للوقوع في حب شريف منير

القاهرة - بوابة الوسط

انتهت الفنانة المصرية فيدرا من تصوير نصف مشاهدها في مسلسل «إيجار قديم» المقرر عرضه قريبًا.

وتجسد فيدرا، خلال الأحداث، شخصية «كاميليا» وهي سيدة أرستقراطية تقع في حب شريف منير الذي يقطن في عمارة سكنية تدور فيها قصة المسلسل، وفقًا لبيان.

مسلسل «إيجار قديم»، بطولة شريف منير، فيدرا، محمد الشرنوبي، صلاح عبدالله، ميمي جمال، هشام إسماعيل، حازم سمير، إلهام وجدي، بسمة داود، وأسامة عبدالله وتأليف عمرو الدالي وإخراج طارق رفعت، إنتاج كريم أبو ذكري، ومقرر عرضه على إحدى قنوات «المتحدة» في شهر أكتوبر الجاري.

ويقدم العمل دراما اجتماعية من خلال إلقاء الضوء على قضايا اجتماعية تحكي حكايات إنسانية تحدث في عمارة سكنية يسكنها أبطال العمل بنظام الإيجار القديم.

مجنونة بيك

ويعرض لفيدرا حاليًا مسلسل «وسط البلد» التي تقوم ببطولته بمشاركة جمال عبدالناصر، سماح السعيد، سميرة عبدالعزيز، ناصر سيف، عصام السقا، أحمد كشك، ندا عادل، محمد رضوان، إلهام صفي الدين، شاهيستا سعد، من إخراج أحمد شفيق ومحمد أسامة وزياد وشاحي.

كما تشارك فيدرا بظهور خاص في مسلسل «مجنونة بيك» الذي يعد النسخة العربية من المسلسل الأميركي «Crazy Ex- Girlfriend» وانطلق عرضه أخيرًا، ويعتمد العمل على البطولة الشبابية، إذ يقوم ببطولته أمير المصري، آدم الشرقاوي، مريم الخشت، انتصار، مراد مكرم، وشريف نورالدين، من تأليف عمرو مدحت، إخراج جو بوعيد.