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الأربعاء.. «صالون هدى» ينطلق تجاريا في تونس

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 16 أكتوبر 2022, 03:45 مساء
الأربعاء.. «صالون هدى» ينطلق تجاريا في تونس
بوستر فيلم «صالون هدى» (خاص لـ بوابة الوسط)
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يبدأ فيلم «صالون هدى» للمخرج الفلسطيني هاني أبو أسعد، انطلاقته التجارية في العالم العربي من خلال تونس، حيث يعرض ابتداءً من الأربعاء، في سينمات «سيني مدار قرطاج»، «أميلكار»، «متروبوليس»، و«الماجستيك» في بنزرت، ومن المرتقب إطلاقه قريبًا في دول عربية أخرى.

ويتبع عرض الفيلم في «سيني مدار قرطاج»، الأربعاء، جلسة نقاش مع المخرج هاني أبو أسعد تبدأ الساعة 8 مساءً (بتوقيت غرينتش)، وفقًا لبيان

الفيلم مأخوذ عن أحداث حقيقية، ويتعمق في مفاهيم الولاء والخيانة والحرية، من خلال أحداث تدور في محل لتصفيف الشعر في بيت لحم، تمتلكه سيدة تدعى «هدى»، تتردد أم شابة تدعى «ريم» على المحل بصورة دورية لتغيير قصة شعرها؛ تنقلب الأمور رأسًا على عقب حين يتم تصويرها في مواضع مخلة بسبب «هدى» التي تحاول ابتزازها لتقوم بما هو ضد مبادئها، يتعين على «ريم» أن تختار بين شرفها وخيانة بلدها.

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الفيلم من تأليف وإخراج هاني أبو أسعد، وبطولة علي سليمان، منال عوض وميساء عبد الهادي، وإنتاج H&A Production (هاني أبو أسعد وأميرة دياب)، وفيلم كلينك (محمد حفظي)، إنتاج مشترك بين MAD Solutions (ماهر دياب وعلاء كركوتي)، وLagoonie Film Production (شاهيناز العقاد)، كما يشغل دانييل زيسكند من شركة فيلم كلينك منصب المنتج المساعد، كما يشارك Key Films وCocoon وشركة أفلام فلسطين في إنتاج الفيلم. وتتولى شركة MEMENTO INTERNATIONAL توزيع الفيلم دوليًا، فيما تتولى MAD Solutions وLagoonie Film Production توزيع الفيلم في العالم العربي.

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