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الجزائرية سعاد ماسي تطلق 11 أغنية في ألبومها الجديد

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 16 أكتوبر 2022, 01:32 مساء
الجزائرية سعاد ماسي تطلق 11 أغنية في ألبومها الجديد
بوستر ألبوم سعاد ماسي الجديد (خاص لـ بوابة الوسط)
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طرحت المغنية الجزائرية سعاد ماسي، ألبومها الغنائي الجديد «سيكانا»، الذي يضم 11 أغنية مختلفة.

وتقدم سعاد بالألبوم العاشر في مسيرتها الفنية، مجموعة موسيقية متنوعة بين روح الموسيقى الشعبية والفلكلورية، مع لمسات الروك والكانتري والموسيقى الصحراوية، في 11 أغنية مختلفة كتبت منها تسع أغنيات وتتعاون خلال الألبوم مع المنتج الموسيقي العالمي جاستن آدامز، الذي تعاون مع رشيد طه وفرقة تيناريوين وروبرت بلانت، وفقًا لبيان.

واختارت ماسي أن تكون صورة الغلاف مختلفة، حيث تظهر وعيناها مغمضتان بزهرتي أقحوان تحت جفونها، في إشارة لعدم رغبتها رؤية مساوئ العالم والدمار الذي يحدث للطبيعة والإنسانية، وسعيها للانغماس في رؤية سحر الطبيعة وروحها الجميلة المتجسدة في الزهور.

كما استوحت اسم الألبوم من الأسطورة القديمة للإلهة «سيكانا» (Sequana)، إلهة الشفاء والعلاج والطبيعة في عصر جالو الروماني التي كانت تراقب ينابيع المياه العذبة لنهر السين.

أمنية
وتخوض سعاد في غمار تجسيد رؤياها للواقع الحالي والعلاقات الإنسانية المتخبطة ومفاهيم الحنين للوطن والغربة والوحدة وصراعات العاطفة بين الفراق والاشتياق، عبر أغنيات الألبوم التي كتبت منها تسعًا بجانب تلحين معظمها.

وتمزج خلال الألبوم بين اللغتين العربية والفرنسية في كلمات الأغاني، من بينها أغنية «Dessine Moi Un Pays» (ارسملي بلاد)، والأغنية الفرنسية «L'Espoir» (أمل)، بجانب دويتو أغنية «Mirage» (ميراج) بمشاركة المغني البريطاني بيرس فاتشيني، التي تطلقها بشكل فيديو كليب تم تصويره من حفل حي في باريس.

- الجمعة.. سعاد ماسي تحتفل بألبومها الجديد في السعودية

ويأتي ألبوم «سيكانا» بعد النجاح العالمي الذي لاقى ألبومها الأخير «أمنية»، والذي توجت معه بعدة جوائز موسيقية عالمية من بينها لقب أفضل فنانة وأفضل ألبوم ضمن جوائز أديسون Edison الهولندية، كأول فنانة عربية يتم اختيارها لنيل هذه الجائزة، التي تكافئ أهمية جوائز الـ«غرامي» الأميركية العالمية.

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