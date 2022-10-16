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صحراء قطر تستقطب محبي الفن والمغامرة بمنحوتة «سيرا»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 16 أكتوبر 2022, 10:11 صباحا
صحراء قطر تستقطب محبي الفن والمغامرة بمنحوتة «سيرا»
صورة التقطت في 7 أغسطس 2022 للعمل الفني الذي نفّذه النحات الاميركي الشهير ريتشارد سيرا في صحراء قطر، على بعد 70 كيلومتراً من الدوحة (أ ف ب)
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نفّذ النحات الأميركي الشهير، ريتشارد سيرا، عملا فنيا في قلب صحراء قطر، يحمل اسم «شرق-غرب/غرب-شرق» عبارة عن أربعة ألواح فولاذية طويلة.

وقال أحد الحراس: «في الأيام الحافلة يزورنا نحو 100 شخص»، فيما تقل الاعداد بشكل كبير في الأيام الاخرى حين تتجاوز الحرارة 50 درجة مئوية في محمية بروق الطبيعية قرب قربة زكريت.

حتى رواد الفن في قطر يعتبرون أنّ الوصول إلى الألواح المتراصة الممتدة على مسافة أكثر من كيلومتر، هو جزء من التحدي المتمثّل في تقدير أعمال سيرا والتي أصبحت من المشتريات الفنية الكبيرة للدولة الثرية في عام 2014، وفق «فرانس برس».

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وتستعد قطر لاستقبال أكثر من مليون شخص خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم، التي تنطلق في 20 نوفمبر. لكن قليلة هي الإعلانات التي تأتي على ذكر العمل الفني الواقع على بعد 70 كيلومتراً من الدوحة، والذي يتطلب الوصول إليه رحلة في سيارة دفع رباعي في صحراء غالبا ما تعلق السيارات في رمالها.

ويروي السوري فراس العبيسي، الذي يعمل مرشدًا سياحيا في قطر منذ عام 2006، كيف علقت سيارته في عاصفة مفاجئة أثناء اصطحابه سائحًا صينيًا إلى الموقع.

وأوضح «في كل مرة حاولت الخروج، كان الأمر يزداد سوءًا. كانت الرمال مثل الغراء بسبب الملح من البحر»، مشيرا إلى أنّ عملية السحب تطلّبت مساعدة ثلاثة من أصدقائه بسياراتهم على مدار أربع ساعات.

وبالنسبة لمدير إدارة الفن العام في متاحف قطر عبد الرحمن آل اسحاق، فإنّ زيارة العمل الفني أشبه بـ«الحج»، معتبرا ان التجرية «تبدأ من خلال الرحلة» إلى الموقع.

وأوضح «عليك أن تفكّر بأنّك ذاهب الى عمل لريتشارد سيرا، وبعد ذلك تخرج عن الطريق وتدخل الصحراء وتحاول أن تجده».

تخريب في الصحراء
يُعتبر سيرا (83 عاما) أشهر نحات أميركي على قيد الحياة، وعادة ما تكون أعماله ضخمة جدا وبأوزان كبيرة، ويمكن العثور عليها في كل أنحاء العالم من متاحف نيويورك إلى أيسلندا ونيوزيلندا.

وطلبت منه شقيقة أمير الدولة الخليجية ورئيسة متاحف قطر الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني تنفيذ العمل الفني في الصحراء بعدما نفّذ سبعة أعمال يبلغ ارتفاعها 24,6 مترا وتطل على ميناء الدوحة.

وبدأت مراقبة العمل الفني على مدار 24 ساعة بواسطة الحراس والكاميرات بعد أن طال مخربون العمل الفني عدة مرات في عامي 2020 و 2021، في دولة تتباهى بكونها واحدة من أكثر الأماكن الخالية من الجريمة. وتم توقيف ستة أشخاص على الأقل.

 ليس قضية
وقال آل إسحاق «التخريب ليس قضية في الدوحة، لكننا رأيناه في (عمل) ريتشارد سيرا إذ عندما يكتب شخص ما عليه يعتقد شخص آخر أنْ لا بأس في الكتابة عليه أيضا»، مضيفا أنّ عملية إزالة الكتابات «مكلفة» وتتعارض مع مبدأ ترك العمل الفني ليتغير وحده بمرور الزمن.

وأعمال سيرا من الامثلة على الاستثمار القطري الضخم في الفن العام، والذي تسارع مع اقتراب موعد بطولة كأس العالم حيث من المتوقع أن تزدحم شوارع الدوحة بمشجعي كرة القدم الذين يقضون ساعات في الخارج بين مواعيد المباريات.

وتم عرض أكثر من 40 عملا في المتنزهات وعلى جوانب الطرق وبالقرب من المعالم الرئيسية، وبينها حيوان بقر البحر مصنوع من المعدن المصقول بارتفاع 21 مترًا على أيدي فنان البوب المثير للجدل جيف كونز، ودجاجة زرقاء بطول أربعة أمتار صنعتها النحاتة الألمانية كاتارينا فريتش وتم وضعها في أحد الفنادق المخصّصة للاتحاد الدولي لكرة القدم.

وقال آل اسحاق «هذه فرصة لنا لتسليط الضوء على الدوحة».

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