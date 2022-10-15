جامعة سبها تحتفل بتخريج الدفعة 43

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة

شهد مركز اللغات بجامعة سبها، السبت، احتفالية بمناسبة تخريج الدفعة 43 من مختلف الكليات بالجامعة.

وحضر الحفل رئيس جامعة سبها الدكتور مسعود الرقيق، وأعصاء هيئة التدريس و الطلبة الخرجين إلى جانب أولياء أمور الخرجين.

وافتتح الحفل بكلمات تعبر عن هذة المناسبة، مشيرة إلى إضافة كوادر جديدة من مختلف الاخصصات العلمية، بعد سنوات العطاء رغم الظروف التي تعاني منها البلاد.

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وأوضحت الجامعة عبر صفحتها في «فيسبوك»: «حضر حفل تكريم الخريجين أ. د. مسعود إمحمد الرقيق: رئيس جامعة سبها، وأ. د. محمد إرحيم عمر: وكيل الشؤون العلمية للجامعة، والكاتب العام، والمسجل العام، وعمداء الكليات، ومديرو المراكز، والإدارات، والمكاتب، ورؤساء الأقسام العلمية بالكليات».

جدير بالذكر أن جامعة سبها تأسست في البداية من كلية التربية بمدينة سبها كفرع لجامعة طرابلس في عام 1976، والتي أصبحت فيما بعد نواة لجامعة سبها الأولى، التي افتتحت في 1983.

مركز اللغات بجامعة سبها يشهد احتفالية بمناسبة تخريج الدفعة 43 من مختلف الكليات بالجامعة (بوابة الوسط)