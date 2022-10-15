بيع لوحة لهوكني مقابل 24 مليون دولار

القاهرة - بوابة الوسط

شهد مزاد لندني، الخميس، بيع لوحة للرسام البريطاني، ديفيد هوكني، لقاء أكثر من 24 مليون جنيه استرليني (27,8 مليون دولار).

وتحمل اللوحة، التي حققت ضعفي ما كان متوقعا، عنوان «إيرلي مورنيننغ، سانت ماكسيم»، وتمثل شروق الشمس على ساحل الكوت دازور الفرنسي.

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ورسم هوكني هذه اللوحة في بداية مسيرته الفنية، بين أعماله الشهيرة التي تمثّل احواض سباحة في كاليفورنيا، وأعماله التالية التي تنتمي إلى الفن التصويري، لكنها تؤشر إلى الميل المتزايد لديه إلى الضوء، إذ تبدو فيها «المياه الصافية تتلألأ تحت خيوط الفجر»، وفقاً لتوصيف دار «كريستيز» التي نظمت المزاد، وفق «فرانس برس».

وأوضحت الدار أن هوكني البالغ اليوم 85 عاماً، كان عندما رسم هذه اللوحة يعيش أجمل لحظات علاقته مع بيتر شليسنغر، وكان تالياً في مرحلة تتسم «بالسعادة الشخصية والنجاح المهني».

أعمال هوكني

عُرضت اللوحة عام 1970 في لندن ضمن المعرض الاستعادي الأول لأعمال هوكني، ثم غابت عن أنظار الجمهور أكثر من ثلاثة عقود، وهي واحدة من أربع لوحات استوحيَت من صور التقطها هوكني خلال رحلته عبر أوروبا عام 1968 مع شليسنغر.

وكانت لوحة «بورتريت أوف آن آرتيست» (بول ويذ تو فيغرز) لهوكني بيعت بأكثر من 90 مليون دولار عام 2018، وباتت أغلى لوحة لفنان على قيد الحياة.