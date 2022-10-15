Atwasat

الإعلانات تعرف طريقها إلى «نتفليكس» في 12 دولة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 15 أكتوبر 2022, 01:40 مساء
الإعلانات تعرف طريقها إلى «نتفليكس» في 12 دولة
شعار «نتفليكس» أمام مقر الشبكة في لوس غاتوس بولاية كاليفورنيا الأميركية، 20 أبريل 2022 (أ ف ب)
alwasat radio

من أجل إنعاش نموها مجددا، تبدأ منصة «نتفليكس» للبث التدفقي، في نوفمبر المقبل في 12 دولة، العمل بصيغة جديدة للاشتراكات، تتيح الإعلانات على شاشتها.

وأعرب مدير العمليات في المجموعة، غريغ بيترز، خلال مؤتمر صحفي، الخميس، عن اقتناعه بأن خفض سعر الاشتراك سيساهم مع «تحقيق دخل قوي من الإعلانات»، في تمكين المنصة من «تنمية قاعدة المشتركين» لديها. وقال «مع الوقت، سنحقق أرباحاً إضافية كبيرة».

وسيبلغ سعر الاشتراك الشهري الأرخص 6,99 دولارات في الولايات المتحدة وسيتضمن إعلانات تبلغ مدة كل منها ما بين 15 و30 ثانية تُبث في بداية البرامج وفي منتصفها، وفق «فرانس برس».

- نتفليكس تمنح السينمات الأميركية السبق في عرض «نايفز أوت»

أما الاشتراكات الأصلية الخالية من الإعلانات فستبقى على سعرها الحالي (9,99 دولارات في الولايات المتحدة).

وبهذه الخطوة، سبقت المنصة الرائدة في هذا القطاع منافستها «ديزني»، التي ستطلق اشتراكاتها المتضمنة إعلانات في ديسمبر المقبل مقابل 7,99 دولارات شهرياً، بينما أصبح اشتراكها الأساسي 10,99 دولارات.

ولاحظ غريغ بيترز أن انتقال المشاهدين من البث التلفزيوني المباشر إلى البرامج بحسب الطلب عبر الإنترنت «تسارعَ إلى درجة أن البث التدفقي تجاوز في الولايات المتحدة القنوات التقليدية وقنوات الكابل من حيث الوقت الذي يمضيه المُشاهد أمام التلفزيون».

حصة نتفليكس
وأضاف «حصة نتفليكس من وقت مُشاهَدة التلفزيون هذا في الولايات المتحدة لا تزال 8% فحسب، لكنها أكثر من أي محطة أخرى، وهو أمر أعتقد أنه مهم بالنسبة إلى المعلنين».

في الربع الأول من 2022، فقدت «نتفليكس» 200 ألف مشترك في كل أنحاء العالم مقارنة بنهاية عام 2021. وتسبب ذلك في انخفاض سعر أسهمها في البورصة بنسبة 25%. وفي مارس الفائت، تخلى 970 ألفاً عن اشتراكاتهم في المنصة.

وأعلنت «نتفليكس» التي يتجاوز عدد مشتركيها راهناً 220 مليوناً، عن إجراءين يهدفان إلى كبح هذا التراجع، أحدهما التشدد في مكافحة تشارُك مستخدميها المعرّفات وكلمات السر، ما يتيح لكثر مشاهدة برامجها من دون دفع رسوم اشتراك، والثاني مضيّها بعد طول رفض في فتح شاشتها للإعلانات من خلال توفير صيغة اشتراك تلحظها، وسعيها إلى التعجيل في تنفيذ هذا التوجه.

وقت إعلاني إجمالي
وما سيلمسه المشتركون في هذه الصيغة عملياً هو وقت إعلاني إجمالي يراوح ما بين أربع دقائق وخمس في الساعة. وستتقلص تشكيلة البرامج المتاحة لهم بنسبة تقرب من 15% لأن «نتفليكس» لا تستطيع إدراج إعلانات في بعض الأفلام والمسلسلات التي تعرضها بموجب ترخيص.

ولن تتأثر برامج الأطفال في البداية بالإعلانات، أما بعض الأفلام الحديثة، فستكون الإعلانات فيها أطول، لكنها تُعرض في البداية فقط.

وأكدت مديرة الإعلانات في «نتفليكس» جيريمي غورمان أن المُعلنين، من شركات السيارات الفاخرة إلى مكاتب تنظيم الرحلات السياحية، أقبلوا بكثافة على حجز أوقات إعلانية.

وسيكون في إمكان المعلنين استهداف فئات دون أخرى بإعلاناتهم، إذ يستطيعون اختيار البلدان ونوع البرامج التي يرغبون في أن تُعرض خلالها (كوميديا أو حركة أو أعمال وثائقية وغيرها ذلك...) وطلب عدم إدراجها في برامج ذات خصائص محددة، كالعنف والعري وسواهما، وفقاً للنموذج السائد أصلاً في التلفزيون التقليدي.

نتفليكس ومايكروسوفت
وستجمع «نتفليكس» بمساعدة شريكتها «مايكروسوفت» بيانات شخصية عن المستخدمين، كالنوع الاجتماعي والعمر، وتعتزم اللجوء مستقبلاً إلى ما يُعرف بـ»الاستهداف الإعلاني السلوكي»، أي المستند على تفضيلات المستخدمين، كما عبر الإنترنت.

ويتيح تخصيص الإعلانات أيضاً وتوجيهها إلى فئات معينة، فرض أسعارها أعلى على الشركات المعلنة، إذ تحقق الإعلانات الموجهة بدقة إلى شرائح معينة على نطاق واسع عوائد أفضل على الاستثمار.

ولم تعلن الشركة عن أسعار الإعلانات، لكنّ صحيفة «وول ستريت جورنال» نقلت في أواخر أغسطس عن مصدر قولها إن المعلنين سيدفعون في البداية نحو 65 دولاراً لاستهداف ألف مشاهد، وربما 80 دولاراً بعد ذلك، وهو سعر يُعتبر أعلى من منصات البث التدفقي الأخرى.

ورجّحت «إنسايدر إنتيليجنس» أن تصل عائدات منصات البث التدفقي من الإعلانات إلى 30 مليار دولار في غضون عامين في الولايات المتحدة وحدها، وربما ضعف ذلك على الأقل على مستوى العالم. وتسيطر «يوتيوب» في الوقت الراهن على السوق.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«وسط الخبر»: حراك برلماني لأعضاء مجلسي النواب والدولة في البيضاء

«وسط الخبر»: حراك برلماني لأعضاء مجلسي النواب والدولة في البيضاء
«أكلات ماجدة» (5): طريقة سهلة لتحضير طاجن خضار بالجمبري

«أكلات ماجدة» (5): طريقة سهلة لتحضير طاجن خضار بالجمبري
«اقتصاد بلس»: إعلام إيطالي.. أردوغان يعزز قبضته على ليبيا عبر حماية الدبيبة

«اقتصاد بلس»: إعلام إيطالي.. أردوغان يعزز قبضته على ليبيا عبر حماية الدبيبة
«هنا ليبيا»: طرق تقليدية للإسعاف من لدغات العقارب

«هنا ليبيا»: طرق تقليدية للإسعاف من لدغات العقارب
«في التسعين» .. يكشف رُزنامة دورينا والموقف من عودة الجماهير

«في التسعين» .. يكشف رُزنامة دورينا والموقف من عودة الجماهير
«أكلات ماجدة» (4): طريقة إعداد طبق تشيكن مسالا الهندية

«أكلات ماجدة» (4): طريقة إعداد طبق تشيكن مسالا الهندية
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: حول بطولة الكأس.. واتحاد الكرة و«تسكير الرأس»

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: حول بطولة الكأس.. واتحاد الكرة و«تسكير ...
باكستان تحتاج أكثر من 16 مليار دولار لمعالجة الدمار الناجم عن الفيضانات

باكستان تحتاج أكثر من 16 مليار دولار لمعالجة الدمار الناجم عن الفيضانات
مصطلحات خاصة بالسيارات الكهربائية يجب عليك معرفتها

مصطلحات خاصة بالسيارات الكهربائية يجب عليك معرفتها
كيف أثرت الحرب في الصحة النفسية لليمنيين؟

كيف أثرت الحرب في الصحة النفسية لليمنيين؟
شي جينبينغ يستعد لتكريس سلطته رئيسا للصين بولاية ثالثة

شي جينبينغ يستعد لتكريس سلطته رئيسا للصين بولاية ثالثة
القائم بالأعمال الأميركي: الولايات المتحدة تتطلع إلى الشراكة مع جيش ليبي موحد

القائم بالأعمال الأميركي: الولايات المتحدة تتطلع إلى الشراكة مع جيش ليبي موحد
بعد وصوله طرابلس.. باتيلي يتعهد بالتواصل مع جميع الأطراف ويحدد أولوية عمله في ليبيا

بعد وصوله طرابلس.. باتيلي يتعهد بالتواصل مع جميع الأطراف ويحدد أولوية عمله في ...
الدبيبة يخلي مسؤولية حكومته عن أي التزامات مالية ترتبها حكومة باشاغا

الدبيبة يخلي مسؤولية حكومته عن أي التزامات مالية ترتبها حكومة باشاغا
تلطيخ «دوار الشمس» لفان غوخ بالطماطم احتجاجا على مشاريع النفط البريطانية

تلطيخ «دوار الشمس» لفان غوخ بالطماطم احتجاجا على مشاريع النفط البريطانية
شهادات صادمة عن سياحة طب الأسنان في تركيا

شهادات صادمة عن سياحة طب الأسنان في تركيا
بوتين: روسيا لا تخطط لتوسيع نطاق التعبئة ولا تستهدف «تدمير أوكرانيا»

بوتين: روسيا لا تخطط لتوسيع نطاق التعبئة ولا تستهدف «تدمير أوكرانيا»
فضاء ماركوس يحتضن يوم الصداقة الليبية - الإيطالية

فضاء ماركوس يحتضن يوم الصداقة الليبية - الإيطالية
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
انطلاق عرض «شي سد» عن إسقاط هارفي واينستين
انطلاق عرض «شي سد» عن إسقاط هارفي واينستين
إعلان تفاصيل النسخة الأولى من معرض بنغازي الدولي للكتاب
إعلان تفاصيل النسخة الأولى من معرض بنغازي الدولي للكتاب
إنجي أسامة الفسي موهبة انتصرت على الحرب
إنجي أسامة الفسي موهبة انتصرت على الحرب
الموت يغيب «هاغريد» صديق هاري بوتر
الموت يغيب «هاغريد» صديق هاري بوتر
معرض باريسي عن أول امرأة في حياة بيكاسو
معرض باريسي عن أول امرأة في حياة بيكاسو
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
وفاة الفنان الليبي عبدالله الشاوش
وفاة الفنان الليبي عبدالله الشاوش...
قاصة ليبية ضمن الفائزين بمسابقة «صاحبة الجلالة»
قاصة ليبية ضمن الفائزين بمسابقة «صاحبة الجلالة»...
إسراء عبدالرزاق كركرة شابة قاومت الاقتتال بالرسم
إسراء عبدالرزاق كركرة شابة قاومت الاقتتال بالرسم...
مكتبة «الملك إدريس» تدعو الباحثين والأكاديميين للمشاركة في مؤتمرها الثاني
مكتبة «الملك إدريس» تدعو الباحثين والأكاديميين للمشاركة في ......
أحمد الفيتوري: الرواية «نثر المتعة».. والصحفي والأكاديمي مهمتهما «ترويج النص» أو «وأده»
أحمد الفيتوري: الرواية «نثر المتعة».. والصحفي والأكاديمي ......
المزيد
منع مخرج إيراني من حضور «لندن السينمائي».. لهذا السبب
منع مخرج إيراني من حضور «لندن السينمائي».. لهذا السبب...
بيروت تشهد إعادة تأهيل قصر سرسق العريق
بيروت تشهد إعادة تأهيل قصر سرسق العريق...
الإعلانات تعرف طريقها إلى «نتفليكس» في 12 دولة
الإعلانات تعرف طريقها إلى «نتفليكس» في 12 دولة...
معرض باريسي عن أول امرأة في حياة بيكاسو
معرض باريسي عن أول امرأة في حياة بيكاسو...
الموت يغيب «هاغريد» صديق هاري بوتر
الموت يغيب «هاغريد» صديق هاري بوتر...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط