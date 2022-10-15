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الموت يغيب «هاغريد» صديق هاري بوتر

القاهرة - بوابة الوسط السبت 15 أكتوبر 2022, 11:16 صباحا
الموت يغيب «هاغريد» صديق هاري بوتر
الممثل الاسكتلندي روبي كولتراين في 21 أكتوبر 2012 في لندن (أ ف ب)
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أعلنت وكيلة أعمال البريطاني روبي كولتراين، الجمعة، وفاة الممثل المعروف عالميا بدور «هاغريد» في سلسلة أفلام هاري بوتر، عن 72 عاما.

وفارق روبي كولتراين، واسمه الحقيقي أنتوني روبرت ماكميلان، الحياة الجمعة في مستشفى فورث فالي الملكي في لاربرت باسكتلندا، بحسب وكيلة أعماله بليندا رايت.

وأشادت مؤلفة قصص «هاري بوتر» جاي كاي رولينغ، بـ«موهبته الرائعة»، وفق «فرانس برس».

وكتبت عبر تويتر «كنت محظوظة للغاية لمعرفته والعمل معه والضحك معه حتى البكاء».

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وحصد الممثل المولود في اسكتلندا، إعجاب الأطفال في جميع أنحاء العالم لأدائه شخصية روبوس هاغريد، وهو شبه عملاق ذو لحية كثيفة يساعد الساحر الشاب هاري بوتر وأصدقاءه في مغامراتهم في مدرسة السحرة «هوغوارتس».

وفي الواقع، كان طول قامته 1,86 متر، لكن لأغراض الفيلم، أعطت المؤثرات الخاصة الانطباع بأنه أطول بكثير.

موهبة فريدة 
وقالت وكيلة أعمال الممثل الراحل «كان لدى روبي موهبة فريدة من نوعها، إذ شارك مايكل غامبون (الذي كان أيضاً جزءاً من سلسلة «هاري بوتر» وأدى دور الأستاذ دمبلدور) رقماً قياسياً بعد فوزه بثلاث جوائز بافتا (جوائز الأفلام البريطانية) لأفضل ممثل» عن دوره في سلسلة «كراكر»، في أعوام 1994 و1995 و1996.

وأشاد الممثل دانيال رادكليف الذي لعب دور هاري بوتر في السلسلة، بـ «أحد أطرف الأشخاص» الذين التقى بهم، واصفاً كولتراين بأنه «ممثل رائع».

 روبي كولتراين
برز روبي كولتراين في منتصف التسعينيات بفضل دور إدي «فيتز» فيتزجيرالد، وهو طبيب نفساني يساعد شرطة مانشستر في المسلسل البوليسي البريطاني «كراكر».

في التسعينيات، شارك أيضاً في فيلمين لجيمس بوند هما «The World Is Not Enough» و«GoldenEye»، من خلال دوره كرجل عصابات روسي وعميل سابق في الاستخبارات السوفياتية.

وكتب الحساب الرسمي لسلسلة أفلام جيمس بوند على تويتر «هذه خسارة مأساوية للعالم. كان ممثلاً استثنائياً صاحب موهبة لا تعرف حدوداً».

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