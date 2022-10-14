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فضاء ماركوس يحتضن يوم الصداقة الليبية - الإيطالية

طرابلس - بوابة الوسط الجمعة 14 أكتوبر 2022, 03:18 مساء
فضاء ماركوس يحتضن يوم الصداقة الليبية - الإيطالية
حفل فني لمناسبة يوم الصداقة الليبية - الإيطالية (بوابة الوسط)
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يحتضن فضاء قوس ماركوس بالمدينة القديمة، مساء السبت، حفلا فنيا لمناسبة يوم الصداقة الليبية - الإيطالية يقدمه الإعلاميان مكرم اليسير وسيلين مراد، يتضمن عرضا مسرحيا بعنوان «نحن هنا» لفرقة المسرح الوطني الخمس، يلامس مضمونه رسائل عن الصداقة والسلام.

ويشمل الحفل، الذي تنظمه السفارة الإيطالية ومصلحة الآثار برعاية المجلس الرئاسي وجهاز إدارة المدينة القديمة، تسليم جائزة قوس ماركوس للمتَميزين من الأدباء والكتاب والفنانين والبحاث في مجال الآثار من البلدين.

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ويشار إلى أن للجمعية الليبية الايطالية للثقافة والفنون، عبر أعضائها ورئيسها الباحث مراد الهوني، دور في اقتراح الجائزة بهدف تعزيز العلاقات والروابط الثقافية بين البلدين.

وكان من المقرر أن يقام الاحتفال في 30 أغسطس، إلا أنه نتيجة للأحداث التي شهدتها العاصمة جرى تأجيله إلى يوم 15 أكتوبر الجاري.

الإعلامي مكرم اليسير (بوابة الوسط)
الإعلامي مكرم اليسير (بوابة الوسط)
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