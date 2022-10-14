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الصيد وسلطان في ورشة فنية لتطوير المواهب

طرابلس - بوابة الوسط: عبد السلام الفقهي الجمعة 14 أكتوبر 2022, 12:43 مساء
الصيد وسلطان في ورشة فنية لتطوير المواهب
جانب من الورشة (بوابة الوسط)
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شهدت قاعة دار الفنون، من الإثنين إلى الأربعاء، ورشة فنية عن أصول الرسم، نظمها الفنانان صبري سلطان ومريم الصيد.

وقالت الصيد في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن الورشة، المسماة بـ«المواهب المستقبلية»، تعنى بالطلاب وصغار المبدعين من الناشئة المتحصلين على تراتيب في مسابقات المدارس.

وأضافت أن الهدف هو تعريف الأجيال بالفنانين التشكيلين والرواد الأوائل كنقطة مهمة جدا للإلمام بتجربة الفن التشكيلي الليبي، كذلك التمييز بين الرسم والفن والإبداع بغية الارتقاء بذائقتهم الجمالية وتطوير قدراتهم.

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وتتضمن تفاصيل الورشة بحسب قولها الآخذ في الاعتبار أسس وعناصر الإنتاج في العمل الفني، من حيث الخط والعناصر والتركيز على عناصر الضوء والظل وجمالية اللوحة الفنية.

نتائج الورشة
ومن جهته، أوضح الفنان صبري سلطان أن نتائج الورشة كانت مرضية للغاية وتشجع على الاستمرار في مشاريع مستقبلية بالخصوص، وبيّنت مقدرة الطلاب على استيعاب مفردات الأسس الصحيحة للرسم الحر، كما لامسنا تمكنهم من تطبيق جل الملاحظات في بعديها التقني واللوني.

وتسلم المساهمون في الورشة شهادة شكر ومشاركة تشجيعا لهم على بذل مزيد الجهد في هذا الاتجاه.

الفنان صبري سلطان (بوابة الوسط)
الفنان صبري سلطان (بوابة الوسط)
الفنانة مريم الصيد (بوابة الوسط)
الفنانة مريم الصيد (بوابة الوسط)
جانب من الورشة (بوابة الوسط)
جانب من الورشة (بوابة الوسط)
جانب من الورشة (بوابة الوسط)
جانب من الورشة (بوابة الوسط)
جانب من الورشة (بوابة الوسط)
جانب من الورشة (بوابة الوسط)
تسليم الشهادات (بوابة الوسط)
تسليم الشهادات (بوابة الوسط)
جانب من الورشة (بوابة الوسط)
جانب من الورشة (بوابة الوسط)
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