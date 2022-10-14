نشر مقتطفات من الكتاب المنتظر لبوب ديلان

القاهرة - بوابة الوسط

يصدر المغني الأميركي بوب ديلان، في 8 نوفمبر، كتابا بعنوان «فلسفة الأغنية الحديثة» (ذي فيلوسوفي أوف مودرن سونغ)، عن دار «سايمن أند شوستر».

فيما كشفت صحيفة «نيويورك تايمز»، الخميس، المقتطفات الأولى من الكتاب، الذي كتبه الفنان الحائز جائزة نوبل للآداب عام 2016.

وسيكون «ذي فيلوسوفي أوف مودرن سونغ» أول كتاب لديلان منذ «كرونيكلز- فوليوم 1» الذي نشر العام 2004، وفق «فرانس برس».

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وتضمنت المقتطفات التي نشرتها «نيويورك تايمز» أفكاراً للشاعر والموسيقي (81 عاماً)، عن أشهر أغنيات فرانك سيناترا ومنها «سترينجرز إن ذي نايت» أو أعمال فرقة «ذي هو» ( The Who) البريطانية ومنها «ماي جينيريشن». ورأى ديلان مثلاً أن نتاج سيناترا (1915-1998) الذي يُعتبر أحد أبرز وجوه تاريخ الموسيقى في الولايات المتحدة «يضخ الحياة وكأنه شيء يسري في العروق، (...) وهذا ضروري للبقاء على قيد الحياة وللتحايل على الموت».

فن تأليف نصوص الأغنيات

شرع ديلان منذ العام 2010 في إعداد هذا الكتاب الذي يتضمن، وفق دار النشر، أكثر من 60 نصاً، تتناول في معظمها فن تأليف نصوص الأغنيات وتلحينها، وفنانين من أبرزهم هانك وليامز ونينا سيمون.

وقال رئيس دار «سايمن أند شوستر» جوناثان كارب في بيان «إن نشر أعمال بوب ديلان الرائعة والمتنوعة سيكون بمثابة تحية عالمية للأغنية من أحد أعظم فناني عصرنا».

125 مليون نسخة

بيع في مختلف أنحاء العالم أكثر من 125 مليون نسخة من ألبومات بوب ديلان منذ سطع نجمه في نيويورك في مطلع ستينات القرن العشرين، وهو يواصل اليوم وقد بلغ الحادية والثمانين إحياء الحفلات، ويقوم راهناً بجولة تستمر إلى سنة 2024. وأصدر ديلان العام 2020 ألبومه التاسع والثلاثين «راف أند رودي وايز» الذي قوبل بإشادات من النقاد.

وفاز ديلان واسمه الأصلي روبرت آلن زيمرمان عام 2016 بنوبل الآداب «لأنه ابتكر تعابير شاعرية جديدة داخل التقليد الغنائي الأميركي العظيم»، بحسب الأكاديمية السويدية التي تمنح هذه الجائزة.