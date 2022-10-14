كيف تفاعل جمهور «المتهمة» مع مها نصار؟

القاهرة - بوابة الوسط

نالت الفنانة المصرية مها نصار إشادات عديدة حول دورها في مسلسل «المتهمة» المعروض حاليا على منصة «شاهد».

وتفاعل الجمهور مع الشخصية التي تقدمها مها في العمل لا سيما أن شخصيتها بها تحولات وتفاصيل كثيرة، كما أن هناك توقعات بأن شخصيتها سيكون وراءها عديد الأسرار خلال الحلقات المقبلة، وفقا لبيان.

- مها نصار صديقة درة «المتهمة».. وتنتظر «آخر دور»

جاءت ردود الأفعال حول اجتهادها من أجل التمكن من الشخصيات التي تقدمها وقدرتها على التنوع في الأدوار، وذلك جعل الجمهور يتفاعل مع دوها ويتوقعون أن تكون اللغز في أحداث العمل الذي تجسد من خلاله شخصية «سارة» التي تعمل في البيزنس وهي الصديقة المقربة لـ«نورهان» درة، وخلال الأحداث تتكشف عديد الأمور المفاجئة في إطار تشويقي مثير.

مسلسل «المتهمة»

مسلسل «المتهمة» مكون من 10 حلقات، وبطولة درة زروق، دياب، عادل كرم، مها نصار، علي الطيب، أسامة عباس، محمد عبدالعظيم، عاطف عمار، محمود غريب، ريم عبدالحليم، وهو من تأليف وإخراج تامر نادي، وتدور أحداثه في إطار تشويقي حول حادث تجد البطلة نفسها فاقدة للذاكرة ومتهمة بقتل زوجها، وتخوض رحلة لإثبات براءتها.

وفى سياق آخر تنتظر مها نصار عرض مسلسل «آخر دور» التي انتهت من تصويره أخيرا، وهو مكون من 12 حلقة وبطولة دينا الشربيني، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، إبراهيم السمان، ميمي جمال، مريم الخشت، تأليف وسام صبري، وإخراج حسين المنباوي، وتدور الأحداث في إطار تشويقي مثير.