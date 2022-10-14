Atwasat

كيف تفاعل جمهور «المتهمة» مع مها نصار؟

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 14 أكتوبر 2022, 10:04 صباحا
كيف تفاعل جمهور «المتهمة» مع مها نصار؟
الفنانة المصرية مها نصار (خاص لـ بوابة الوسط)
alwasat radio

نالت الفنانة المصرية مها نصار إشادات عديدة حول دورها في مسلسل «المتهمة» المعروض حاليا على منصة «شاهد».

وتفاعل الجمهور مع الشخصية التي تقدمها مها في العمل لا سيما أن شخصيتها بها تحولات وتفاصيل كثيرة، كما أن هناك توقعات بأن شخصيتها سيكون وراءها عديد الأسرار خلال الحلقات المقبلة، وفقا لبيان.

- مها نصار صديقة درة «المتهمة».. وتنتظر «آخر دور»

جاءت ردود الأفعال حول اجتهادها من أجل التمكن من الشخصيات التي تقدمها وقدرتها على التنوع في الأدوار، وذلك جعل الجمهور يتفاعل مع دوها ويتوقعون أن تكون اللغز في أحداث العمل الذي تجسد من خلاله شخصية «سارة» التي تعمل في البيزنس وهي الصديقة المقربة لـ«نورهان» درة، وخلال الأحداث تتكشف عديد الأمور المفاجئة في إطار تشويقي مثير.

مسلسل «المتهمة»
مسلسل «المتهمة» مكون من 10 حلقات، وبطولة درة زروق، دياب، عادل كرم، مها نصار، علي الطيب، أسامة عباس، محمد عبدالعظيم، عاطف عمار، محمود غريب، ريم عبدالحليم، وهو من تأليف وإخراج تامر نادي، وتدور أحداثه في إطار تشويقي حول حادث تجد البطلة نفسها فاقدة للذاكرة ومتهمة بقتل زوجها، وتخوض رحلة لإثبات براءتها.

وفى سياق آخر تنتظر مها نصار عرض مسلسل «آخر دور» التي انتهت من تصويره أخيرا، وهو مكون من 12 حلقة وبطولة دينا الشربيني، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، إبراهيم السمان، ميمي جمال، مريم الخشت، تأليف وسام صبري، وإخراج حسين المنباوي، وتدور الأحداث في إطار تشويقي مثير.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ترامب يندد بقرار استدعائه أمام لجنة التحقيق في هجوم الكابيتول

ترامب يندد بقرار استدعائه أمام لجنة التحقيق في هجوم الكابيتول
«أهلي بنغازي» و«الخمس» إلى ربع نهائي كأس ليبيا

«أهلي بنغازي» و«الخمس» إلى ربع نهائي كأس ليبيا
«هذا المساء»: كارثة صبراتة.. ضعف الدولة وجشع الجريمة

«هذا المساء»: كارثة صبراتة.. ضعف الدولة وجشع الجريمة
لتحسين دراسة الاضطرابات النفسية.. زرع خلايا دماغية بشرية لدى الفئران

لتحسين دراسة الاضطرابات النفسية.. زرع خلايا دماغية بشرية لدى الفئران
«وسط الخبر»: الشرطة في ليبيا بعد 58 عاما.. إنهيار وضعف هيكلي

«وسط الخبر»: الشرطة في ليبيا بعد 58 عاما.. إنهيار وضعف هيكلي
كاركاتير حليم - «لوكيشن» لتصوير مسلسل «المفسدون»!

كاركاتير حليم - «لوكيشن» لتصوير مسلسل «المفسدون»!
بالفيديو: السعودي محمد هاشم يطلق «لو تدري»

بالفيديو: السعودي محمد هاشم يطلق «لو تدري»
أبطال أوروبا: برشلونة على أبواب الخروج وتشافي يقر «إنه خطأي»

أبطال أوروبا: برشلونة على أبواب الخروج وتشافي يقر «إنه خطأي»
إيلون ماسك يبيع 20 ألف زجاجة عطر بمليون دولار

إيلون ماسك يبيع 20 ألف زجاجة عطر بمليون دولار
عودة ملف الهجرة

عودة ملف الهجرة
«بريتيش ميوزيوم» يعرض حجر رشيد لمناسبة ذكرى فك لغز الهيروغليفية

«بريتيش ميوزيوم» يعرض حجر رشيد لمناسبة ذكرى فك لغز الهيروغليفية
الاتهامات تلاحق «مايكروسوف».. أرباح بالمليارات و«صفر» ضرائب

الاتهامات تلاحق «مايكروسوف».. أرباح بالمليارات و«صفر» ضرائب
كيفية الاستخدام والخدمات المتاحة.. تفاصيل تأسيس أول مصرف رقمي في ليبيا

كيفية الاستخدام والخدمات المتاحة.. تفاصيل تأسيس أول مصرف رقمي في ليبيا
لجنة المسابقات تتعامل مع انسحاب في كأس ليبيا بإعادة مبارتين على وجه السرعة.. الخميس

لجنة المسابقات تتعامل مع انسحاب في كأس ليبيا بإعادة مبارتين على وجه السرعة.. ...
والد الشقمان لـ«بوابة الوسط»: حضر ابني من كندا ليُظلم مع منتخب بلاده

والد الشقمان لـ«بوابة الوسط»: حضر ابني من كندا ليُظلم مع منتخب بلاده
560 جنديًا من القوات المسلحة الإيطالية في قطر استعدادا لكأس العالم 2022

560 جنديًا من القوات المسلحة الإيطالية في قطر استعدادا لكأس العالم 2022
شتاء قاس.. هل استعد الأوروبيون لمواجهة خصم وحليف لموسكو؟

شتاء قاس.. هل استعد الأوروبيون لمواجهة خصم وحليف لموسكو؟
«أكلات ماجدة»: ألذّ وصفة لطاجن البرقوق وأطيب كعك سمسم معسل

«أكلات ماجدة»: ألذّ وصفة لطاجن البرقوق وأطيب كعك سمسم معسل
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
محامي واينستين: موكلي ينتظر في زنزانة «غير صحية ونتنة»
محامي واينستين: موكلي ينتظر في زنزانة «غير صحية ونتنة»
«بريتيش ميوزيوم» يعرض حجر رشيد لمناسبة ذكرى فك لغز الهيروغليفية
«بريتيش ميوزيوم» يعرض حجر رشيد لمناسبة ذكرى فك لغز الهيروغليفية
الكشف عن لوحة فسيفساء نادرة في وسط سورية
الكشف عن لوحة فسيفساء نادرة في وسط سورية
نوفمبر المقبل.. بيع المجموعة الفنية لأحد مؤسسي «مايكروسوفت»
نوفمبر المقبل.. بيع المجموعة الفنية لأحد مؤسسي «مايكروسوفت»
مايان السيد تنتظر طرح «هاشتاج جوزني»
مايان السيد تنتظر طرح «هاشتاج جوزني»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
وفاة الفنان الليبي عبدالله الشاوش
وفاة الفنان الليبي عبدالله الشاوش...
قاصة ليبية ضمن الفائزين بمسابقة «صاحبة الجلالة»
قاصة ليبية ضمن الفائزين بمسابقة «صاحبة الجلالة»...
إسراء عبدالرزاق كركرة شابة قاومت الاقتتال بالرسم
إسراء عبدالرزاق كركرة شابة قاومت الاقتتال بالرسم...
مكتبة «الملك إدريس» تدعو الباحثين والأكاديميين للمشاركة في مؤتمرها الثاني
مكتبة «الملك إدريس» تدعو الباحثين والأكاديميين للمشاركة في ......
أحمد الفيتوري: الرواية «نثر المتعة».. والصحفي والأكاديمي مهمتهما «ترويج النص» أو «وأده»
أحمد الفيتوري: الرواية «نثر المتعة».. والصحفي والأكاديمي ......
المزيد
كيف تفاعل جمهور «المتهمة» مع مها نصار؟
كيف تفاعل جمهور «المتهمة» مع مها نصار؟...
عرب لطفي تستضيف الأرجنتينية فيرنا مولينا في «قافلة بين سينمائيات»
عرب لطفي تستضيف الأرجنتينية فيرنا مولينا في «قافلة بين ......
بالفيديو: السعودي محمد هاشم يطلق «لو تدري»
بالفيديو: السعودي محمد هاشم يطلق «لو تدري»...
مايان السيد تنتظر طرح «هاشتاج جوزني»
مايان السيد تنتظر طرح «هاشتاج جوزني»...
نوفمبر المقبل.. بيع المجموعة الفنية لأحد مؤسسي «مايكروسوفت»
نوفمبر المقبل.. بيع المجموعة الفنية لأحد مؤسسي «مايكروسوفت»...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط