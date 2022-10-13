بالفيديو: السعودي محمد هاشم يطلق «لو تدري»

القاهرة - بوابة الوسط

طرح المطرب السعودي محمد هاشم أجدد أعماله الغنائية «لو تدري» بطريقة الفيديو كليب.

ويخوض هاشم تجربة جديدة عبر الأغنية التي كتبها الشاعر محمد البسكري ولحنها محمد الأسود بينما وزعها موسيقيًا سامي المعتوقي، وجرى تصويرها في مدينة جدة من إخراج محمد هلال، وفقا لبيان.

محمد هاشم مطرب وملحن سعودي لمع نجمه في الموسم الثاني من برنامج «ذا فويس».

ويتميز مشوار هاشم الغنائي بالتنوع في اللهجات العربية، من بينها أغنيته المصرية «خذني من الدنيا»، وأغنيته السودانية «إنت زول»، كما غنى باللهجة المغربية أغنية «كي داير»، وأعماله الشهيرة باللهجة الخليجية مثل «حاول تفهم» و«عروس البحر جدة» و«حبيبي أحبك»، وأغنيته الوطنية «جانا محمد بن سلمان».

كما قام الفنان السعودي بعدة جولات غنائية في أنحاء العالم العربي انطلاقًا من السعودية، مثل غنائه بدار الأوبرا المصرية بالقاهرة، ومشاركته في مهرجان المسرح البلدي في تونس ومهرجان سوق عكاظ بالطائف بجانب مهرجان المحبة في كازابلانكا بالمغرب ومهرجان الربيع الثقافي في البحرين.