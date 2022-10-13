مايان السيد تنتظر طرح «هاشتاج جوزني»

القاهرة - بوابة الوسط

انتهت الفنانة الشابة مايان السيد من تصوير مشاهدها في فيلم «هاشتاج جوزني»، المنتظر طرحه قريبًا في دور العرض، والتي تشارك في بطولته أمام الفنان أمير المصري، وهو من تأليف محمد سمير مبروك وإخراج عصام نصار.

وقالت مايان: «دوري في الفيلم يجمع بين الكوميديا والرومانسية، ولديَّ شعور بالسعادة وفي الوقت نفسه المسؤولية اتجاه لعبي لدور البطولة في فيلم روائي طويل، وأنتظر بفارغ الصبر طرح الفيلم في دور العرض في مصر والدول العربية».

وأضافت «متفائلة بتجربتي في الفيلم، وأعتقد أنها ستكون مختلفة في مشواري الفني، بسبب الفكرة الجديدة والمتميزة، بالإضافة لوجود عدد من الأغاني المميزة لعدد من نجوم الغناء المصري ضمن أحداث العمل»، وفقا لبيان.

أنتيغون

وأبدت الفنانة المصرية سعادتها بتعاونها لأول مرة مع المخرج عصام نصار، والسيناريست محمد سمير مبروك، إضافة إلى نجوم كبار أصحاب خبرة مثل بيومي فؤاد، وصابرين، ودينا، وإسلام إبراهيم، مؤكدة أن وجود هذا الحشد من النجوم في عمل فني سيجذب شرائح مختلفة من الجمهور المصري والعربي.

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وبدأت مايان السيد مسيرتها الفنية من خلال مسلسلي «أبو البنات» و«المغني» العام 2016، ثم شاركت في عدد من الأعمال التلفزيونية مثل «الأب الروحي» و«الاختيار 3»، وشهد العام الماضي تألقها من خلال أدوارها في مسلسلات «لعبة نيوتن» مع الفنانة منى زكي، و«هجمة مرتدة» مع الفنان أحمد عز والفنانة هند صبري، و«حرب أهلية» مع الفنانة يسرا.

كما قدمت دور البطولة في مجموعة حلقات «حلم حياتي» الذي عُرض ضمن سلسلة «إلا أنا»، إضافة لأدوارها في أفلام «حرب كرموز» و«المحكمة» و«بضع ساعات في يوم ما»، وحاليا تدرس مايان التمثيل والمسرح في الجامعة الأميركية بالقاهرة، وتحضّر لمشروع التخرج الخاص بها وتقوم فيه بدور البطولة في مسرحية «أنتيغون».