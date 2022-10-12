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فنان بريطاني يحرق لوحات له في معرضه بلندن

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 12 أكتوبر 2022, 03:30 مساء
فنان بريطاني يحرق لوحات له في معرضه بلندن
داميان هيرست يحرق أحد أعماله في معرض «نيوبورت ستريت» بلندن، 11 أكتوبر 2022 (أ ف ب)
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أحرق الفنان البريطاني داميان هيرست، الثلاثاء، المئات من لوحاته في صالة العرض الخاصة به في لندن، في إطار مشروعه «ذي كارنسي» (العملة) الذي يدفع فيه المشتري إما للاحتفاظ باللوحة بنسختها الأصلية أو بتلك الرقمية أي على شكل «إن إف تي».

واقترب داميان هيرست المعروف بأسلوبه الاستفزازي مرتديا بزة (سالوبيت) فضية اللون من الموقدة، وأحرق أمام عشرات الأشخاص الذين كانوا حاضرين أو يتابعون وقائع ما يجري في بثّ مباشر عبر «إنستغرام»، أعماله المُنجزة على أوراق بقياس «إيه 4» والتي تتشابه في ما بينها لإظهارها نقاطا متعددة الألوان، وفق «فرانس برس».

وقال هيرست للصحفيين «أشعر بغريزتي أن إحراق أعمالي الفنية خطوة ليست صائبة. لكن عندما أفكر في الموضوع، أدرك أن علي إحراقها لأن ذلك يشكل جزءا من مشروعي».

سلسلة الكتل
وأعلن هيرست عن مشروعه «ذي كارنسي» في يوليو 2021. وطرح للبيع عشرة آلاف عمل له (لوحات تظهر نقاطا ملونة) بسعر ألفي دولار للعمل الواحد. ولكل لوحة نسخة «إن إف تي» مطابقة لها.

والـ«إن إف تي» هي «رموز غير القابلة للاستبدال» وتتيح الحصول على شهادة أصالة رقمية غير قابلة للتزوير نظريا، تعتمد على تقنية «بلوكتشاين» (سلسلة الكتل)، تماما مثل العملات المشفرة. وقد اقتحمت «إن إف تي» عالم الفن منذ سنوات.

وكان أمام المشترين سنة واحدة، حتى 27 يوليو الماضي، للاختيار إما أن يحصلوا على الرسم أو على نسخة الـ«إن إف تي». وقرر أكثر من النصف (5149) الاحتفاظ باللوحة، فيما فضل الآخرون نسخ الـ«إن إف تي» التي أحرق الفنان نسخها الأصلية. وسيكون الحرق مصير نحو 5000 عمل.

وفيما أُحرق ألف عمل، الثلاثاء، ستُحرق الرسمات الأخرى في أيام عدة خلال أكتوبر.

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